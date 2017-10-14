Ford Kuga из парка ЗР: первая неисправность и первое ТО

Подводим итоги летней эксплуатации и планового технического обслуживания.

Ford Kuga из парка ЗР

Напомню, что кроссовер Форд Куга попал на длительный тест в редакцию ЗР в начале года. Если точнее, то в апреле, когда дневная температура колебалась возле отметки в 10°С, а ночью опускалась ниже нуля. Многие в таких условиях задаются вопросом — греть или не греть машину перед началом поездки? Я не грел или почти не грел. Старался лишь не усердствовать с педалью акселератора первые километры пути. Отчасти поэтому Куга несколько расстраивала завышенными показателями среднего расхода топлива. К примеру, бортовой компьютер высвечивал порой неприличные 14,5 л на сотню. Фактический же расход был чуть меньше. С приходом лета аппетит стал умеренным: 12,5 л при езде по городу. На трассе 150-сильный турбодвигатель Куги съедал не больше 10 л на 100 км.

Серьезных претензий к эргономике рабочего места водителя нет. Повсюду достаточно мягкий пластик, на руле приятная на ощупь кожаная обивка. Центральный подлокотник для пущего удобства можно сдвинуть вперед. Словом, за рулем Куги вполне себе комфортно и удобно, даже в дальней поездке.

Дело привычки

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В целом Ford Kuga прост и удобен в эксплуатации. Впрочем, есть у машины несколько, скажем так, особенностей, которые кому-то могут показаться недостатками. Например, система стабилизации отключается через меню бортового компьютера. Отдельной кнопки на передней панели для этого не предусмотрено. Зачем ее вообще отключать, спросите вы? И правда, если в этом возникнет реальная необходимость, к примеру, нужно проехать по легкому бездорожью, то несложно разок-другой сделать это и через меню. Благо, подобная потребность у среднестатистического владельца кроссовера возникает редко. Мне же электроника мешала в городе. Нет, никаких заносов на городских улицах я, конечно, не исполнял. Пиктограмма системы стабилизации часто начинала моргать на приборах во время проезда «лежачих полицейских». При этом электроника на несколько секунд переставала реагировать на нажатие педали акселератора. То есть, миновав «лежачий полицейский» со скоростью 30 км/ч, приходилось ждать пару секунд, пока «стабилизация» разберется в ситуации, поймет, что резкое изменение скорости вращения колес не связано с заносом или пробуксовкой, и разрешит начать разгон. Из-за этого частенько приходилось наблюдать в зеркале заднего вида недовольную физиономию водителя, который следовал за мной. На лице читалось, мол, чего не едем? Пора разгоняться. Чтобы электроника не реагировала таким образом на «лежачих», приходилось проезжать их со скоростью не более 10 км/ч. Зато пассажирам комфортнее.

Система стабилизации часто вмешивается во время преодоления «лежачих полицейских», обрубая на мгновение тягу. Если спешите по делам, лучше ее отключить.

Другая особенность стала проявляться в дождливые дни. Дело в том, что электроника автоматически включает ближний свет фар. Если внешнего света достаточно, то на машине работают только дневные ходовые огни. Казалось бы, удобно: стемнело — фары зажглись сами. Но если день выдался пасмурным, не раз замечал, как ближний свет то включался, то выключался на протяжении дня. Пару раз это вводило в заблуждение следовавших впереди водителей. Они, вероятно, думали, что я «моргал» им дальним. Ведь сам момент включения биксеноновых фар в режиме ближнего света вполне можно спутать с кратковременным включением дальнего. Особенно если уловить его в зеркале заднего вида периферийным зрением. Так что «зону перекрытия» между состояниями светло/темно в электронной прошивке хорошо бы сделать шире, избавив Кугу от постоянного и ненужного включения и выключения ближнего света.

Первая неисправность

Как-то при включении магнитолы из центрального динамика вырвалось громкое шипение. При этом не важно, какой источник звука был выбран: радио или музыка со смартфона, передаваемая по Bluetooth-каналу. Вот как это было:

Выключил зажигание и снова запустил двигатель. Шипение не прекратилось. Лишь после длительной ночной стоянки недуг прошел. Наутро магнитола вновь заработала. Решил пошерстить по форумам на эту тему. Оказалось, что подобная неисправность — не единичный случай. Но и массовой ее тоже не назовешь. Некоторые владельцы описывают подобные симптомы у своих Фокусов. Кстати, аналогичная проблема всплыла и у 182-сильной Куги, которая побывала в нашем сравнительном тесте. В российском представительстве компании Форд нам объяснили, что проблема не аппаратная, то есть не требует вмешательства в «железо». Ошибка программная и исправляется установкой новой версии прошивки. Однако сделать это можно только в официальном сервисе Ford, так как речь не о прошивке мультимедийной системы SYNC, которую может обновить владелец машины самостоятельно. Зато вся процедура бесплатная и занимает считаные минуты. Решил не дожидаться планового ТО и заехал на перепрошивку к дилеру. После этого недуг больше не проявлялся.

Комментарий российского представительства компании Форд:

— Так как посторонние шумы в динамиках не влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля, то отзывной кампании не объявлялось. Но у каждого официального дилера Ford есть инструкция по устранению неисправности. Устанавливается новая версия прошивки аудиосистемы, которая устраняет посторонние шумы. Установка проводится по гарантии и бесплатно для владельца автомобиля. В случае появления данной проблемы следует обратиться к любому официальному дилеру Ford, при возникновении вопросов — на горячую линию Ford. Необходимая контактная информация здесь.

На какое-то время Кугу одолжил мой коллега, Саша Виноградов, для своего теста полноприводников. Как именно проявила себя Куга на фирменных зарулевских роликах, читайте в одном из ближайших номеров журнала ЗР.

Техническое обслуживание

Тем временем общий пробег автомобиля уже подобрался к 15 000 км. Пора на ТО. Для этого я обратился в «Рольф-Химки». Привез к назначенному времени машину, отдал ключи и отправился в зону ожидания. Поскольку, кроме описанной выше и уже устраненной неисправности, пожаловаться было не на что, то и внеплановых работ не возникло. Заменили все фильтры и моторное масло Castrol M.Pro 5W-20. Кстати, перед ТО уровень масла в двигателе не приблизился к минимальной отметке. И это за 12 000 км весьма интенсивной эксплуатации в редакции. Расходники обошлись в 4900 рублей. Всего же на ТО-1 было потрачено 8670 рублей. Весьма гуманно, на мой взгляд.

ТО-1 для нашего кроссовера Ford Kuga обошлось в 8670 рублей.

Доездив до середины лета, я решил перейти на 92-й бензин (это допускает производитель). До этого момента заливал в бак исключительно 95-й. Что изменилось в поведении машины и расходах на бензин, расскажу в следующем отчете.