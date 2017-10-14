Ford Kuga из парка ЗР: первая неисправность и первое ТО

Напомню, что кроссовер Форд Куга попал на длительный тест в редакцию ЗР в начале года. Если точнее, то в апреле, когда дневная температура колебалась возле отметки в 10°С, а ночью опускалась ниже нуля. Многие в таких условиях задаются вопросом — греть или не греть машину перед началом поездки? Я не грел или почти не грел. Старался лишь не усердствовать с педалью акселератора первые километры пути. Отчасти поэтому Куга несколько расстраивала завышенными показателями среднего расхода топлива. К примеру, бортовой компьютер высвечивал порой неприличные 14,5 л на сотню. Фактический же расход был чуть меньше. С приходом лета аппетит стал умеренным: 12,5 л при езде по городу. На трассе 150-сильный турбодвигатель Куги съедал не больше 10 л на 100 км.
Дело привычки
Другая особенность стала проявляться в дождливые дни. Дело в том, что электроника автоматически включает ближний свет фар. Если внешнего света достаточно, то на машине работают только дневные ходовые огни. Казалось бы, удобно: стемнело — фары зажглись сами. Но если день выдался пасмурным, не раз замечал, как ближний свет то включался, то выключался на протяжении дня. Пару раз это вводило в заблуждение следовавших впереди водителей. Они, вероятно, думали, что я «моргал» им дальним. Ведь сам момент включения биксеноновых фар в режиме ближнего света вполне можно спутать с кратковременным включением дальнего. Особенно если уловить его в зеркале заднего вида периферийным зрением. Так что «зону перекрытия» между состояниями светло/темно в электронной прошивке хорошо бы сделать шире, избавив Кугу от постоянного и ненужного включения и выключения ближнего света.
Первая неисправность
Как-то при включении магнитолы из центрального динамика вырвалось громкое шипение. При этом не важно, какой источник звука был выбран: радио или музыка со смартфона, передаваемая по Bluetooth-каналу. Вот как это было:
Выключил зажигание и снова запустил двигатель. Шипение не прекратилось. Лишь после длительной ночной стоянки недуг прошел. Наутро магнитола вновь заработала. Решил пошерстить по форумам на эту тему. Оказалось, что подобная неисправность — не единичный случай. Но и массовой ее тоже не назовешь. Некоторые владельцы описывают подобные симптомы у своих Фокусов. Кстати, аналогичная проблема всплыла и у 182-сильной Куги, которая побывала в нашем сравнительном тесте. В российском представительстве компании Форд нам объяснили, что проблема не аппаратная, то есть не требует вмешательства в «железо». Ошибка программная и исправляется установкой новой версии прошивки. Однако сделать это можно только в официальном сервисе Ford, так как речь не о прошивке мультимедийной системы SYNC, которую может обновить владелец машины самостоятельно. Зато вся процедура бесплатная и занимает считаные минуты. Решил не дожидаться планового ТО и заехал на перепрошивку к дилеру. После этого недуг больше не проявлялся.
Комментарий российского представительства компании Форд:
— Так как посторонние шумы в динамиках не влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля, то отзывной кампании не объявлялось. Но у каждого официального дилера Ford есть инструкция по устранению неисправности. Устанавливается новая версия прошивки аудиосистемы, которая устраняет посторонние шумы. Установка проводится по гарантии и бесплатно для владельца автомобиля. В случае появления данной проблемы следует обратиться к любому официальному дилеру Ford, при возникновении вопросов — на горячую линию Ford. Необходимая контактная информация здесь.
Техническое обслуживание
Тем временем общий пробег автомобиля уже подобрался к 15 000 км. Пора на ТО. Для этого я обратился в «Рольф-Химки». Привез к назначенному времени машину, отдал ключи и отправился в зону ожидания. Поскольку, кроме описанной выше и уже устраненной неисправности, пожаловаться было не на что, то и внеплановых работ не возникло. Заменили все фильтры и моторное масло Castrol M.Pro 5W-20. Кстати, перед ТО уровень масла в двигателе не приблизился к минимальной отметке. И это за 12 000 км весьма интенсивной эксплуатации в редакции. Расходники обошлись в 4900 рублей. Всего же на ТО-1 было потрачено 8670 рублей. Весьма гуманно, на мой взгляд.
Доездив до середины лета, я решил перейти на 92-й бензин (это допускает производитель). До этого момента заливал в бак исключительно 95-й. Что изменилось в поведении машины и расходах на бензин, расскажу в следующем отчете.
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