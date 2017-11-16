Что делать, если я потерял номерной знак?

Эта неприятность может обернуться серьезными последствиями, но сегодня справиться с ней можно без особых проблем и потерь времени.

При каких обстоятельствах и сколько номерных знаков оказалось утрачено, для инспектора ДПС на дороге не важно. С точки зрения закона оправдаться водителю нечем: даже без одной «жестянки» эксплуатация автомобиля запрещена. Ответственность за нарушение наступает по ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ: штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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Даже если потеря случилась в дальней дороге, ехать все равно нельзя. За «нарисованный» на бумажке госномер, пусть и с правильными буквами и цифрами, наказывают еще строже. Это считается заведомым подлогом. Только за установку можно лишиться 2500 рублей (ст. 12.2 ч. 3 КоАП), а за езду с ним полагается безальтернативное лишение водительского удостоверения на срок от шести месяцев до года (ст. 12.2 ч. 4 КоАП).

Раньше для изготовления дубликатов необходимо было пойти в полицию и получить документы, подтверждающие этот факт. И только с ними разрешено было обращаться за восстановлением «спецпродукции» в одну из немногочисленных точек. Например, в Москве еще несколько лет назад таковых было всего две. Теперь проще. Достаточно «нагуглить» поиском адрес ближайшей фирмы по изготовлению номерных знаков (сегодня этим занимаются частники), приехать туда со свидетельством о регистрации автомобиля и своим паспортом. Несколько минут — и новенькие таблички у вас в руках. Все законно и предельно доступно. А некоторые фирмы предлагают и онлайн-заявки на изготовление, и доставку вам новых номеров. В Москве дубликат одной номерной таблички — в среднем 650 рублей.

Если у вас есть опасения, что украденные госномера могут использовать в противоправных действиях, можно оставить в ОВД заявление о краже, застраховавшись таким образом от возможных неприятных последствий. Самый радикальный способ — перерегистрировать автомобиль с присвоением новых номеров. Только учтите, что до подразделения ГИБДД машину без «жестянок» придется везти на эвакуаторе.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС