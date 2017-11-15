Новый Lexus LS — тест-драйв ЗР

Вживаемся в роль босса в представительском седане Lexus LS.

Lexus LS
Lexus LS

Lexus > LS

Если бы киногерой Зорро переместился в наши дни, он наверняка ездил бы на Лексусе.
Если бы киногерой Зорро переместился в наши дни, он наверняка ездил бы на Лексусе.

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Новый Lexus LS — первый тест-драйв

Это просто наваждение, день сурка! Я хорошо помню презентацию предыдущего LS в Сан-Франциско, стартовавшую от знаменитого моста Золотые Ворота. И вот пять лет спустя — сиквел. То же место, тот же антураж, та же модель. Но ощущения — принципиально другие.

Каким был прежний LS? Помпезный представительский седан с солидным, даже тяжеловесным дизайном. Новый же слеплен из другого теста. Он ниже и длиннее, колесная база приросла на 35 мм. Линии капота и багажника «приземлились» на 30 и 40 мм соответственно. Появились дополнительные боковые оконца, которых на лексусовских седанах отродясь не бывало. Всё это в сочетании с модернистскими Z‑образными фарами (полностью светодиодные уже в базовой версии) кардинально изменило восприятие машины. Шеф-дизайнер Коичи Суга, с которым мы рассматриваем LS, откровенничает: перед ним стояла задача создать не похожий на основных конкурентов образ. Что ж, цель достигнута. Новый LS внешне незауряден, если не сказать эпатажен. Однако, да простит меня Коичи-сан, автомобиль не воспринимается представительским — скорее это приспортивленный седан, как Jaguar XJ или Maserati Quattroporte.

Салон избавился от помпезности, качество отделки вышло на новый уровень. Теперь интерьер по-настоящему роскошен.
Салон избавился от помпезности, качество отделки вышло на новый уровень. Теперь интерьер по-настоящему роскошен.

Приборы для машины такого класса скудноваты.
Приборы для машины такого класса скудноваты.

Торчащие из козырька рóжки придают салону игривое настроение. И повышают узнава­емость.
Торчащие из козырька рóжки придают салону игривое настроение. И повышают узнава­емость.

Маленькие круглые кнопки настройки аудио­системы выглядят породисто и напоминают об элитных мобильниках Gresso.
Маленькие круглые кнопки настройки аудио­системы выглядят породисто и напоминают об элитных мобильниках Gresso.

От смелости салона я и вовсе впал в ступор. Ладони невольно тянутся к многоярусным дверным панелям, пальцы перебирают бегущую от центральных дефлекторов волну нитей-ребер, локоть елозит по ажурному, словно подвешенному в воздухе подлокотнику. Но больше всего удивляет миниатюрная панель приборов с нахлобученным козырьком и забавными рóжками: левый отвечает за систему стабилизации, правый переключает ездовые режимы. Не слишком ли смело для статусной модели?

— Мы так и задумывали! Открывая дверь, вы сразу должны видеть, что интерьер радикально иной, нежели у других автомобилей представительского класса.

Впрочем, кое от каких традиций Коичи-сан отказываться не стал. Привычным стрелочным часам нашлось место слева от экрана мультимедиа, которыми теперь управляет не мышка, а стопроцентный тачпад. Стало лучше, но шайбы-контроллеры немецких одноклассников всё равно удобнее.

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У Лексуса самый большой в сегменте проекционный дисплей — размером 600×150 мм. Нельзя не отдать должное аудиосистеме Mark Levinson c 23 динамиками (четыре из них встроены в потолок) и технологией восстановления звукового сигнала Clari-Fi, благодаря которой даже посредственная запись звучит прекрасно.

Если прелесть музыки способен оценить не каждый, то удобство сидений очевидно любому. Мягкие, уютные, идеально скроенные. Напичканы под завязку: 28 электрорегулировок, обогрев, вентиляция и даже точечный массаж шиатсу. Но больше всего мне запомнилась роскошная отделка мягчайшей кожей сорта L‑анилин. Шкуры для нее поставляют из Северной Америки, причем в дело идет лишь один процент поставки — остальное отбраковывают.

Они явно помешались на качестве отделки и ее разнообразии. Наряду с несколькими традиционными сортами дерева можно выбрать декоративные панели из узорного стекла кирико. Орнамент на него художники наносят вручную, после чего детали подвергают лазерной полировке. Ручной хай-тек!

Новый LS заметно превосходит предшественника в просторности и уюте заднего ряда. Только потолок низковат.
Новый LS заметно превосходит предшественника в просторности и уюте заднего ряда. Только потолок низковат.

Отодвигаешь пассажирское кресло, и его подголовник автоматически падает ниц — отличный обзор с VIP-места!
Отодвигаешь пассажирское кресло, и его подголовник автоматически падает ниц — отличный обзор с VIP-места!

Всеми сервисными функциями надлежит управлять через встроенный в подлокотник сенсорный экран.
Всеми сервисными функциями надлежит управлять через встроенный в подлокотник сенсорный экран.

Японцы так и не нашли идеальную формулу управления мультимедиасистемой: тачпад Remote Touch уступает в удобстве шайбам-контроллерам.
Японцы так и не нашли идеальную формулу управления мультимедиасистемой: тачпад Remote Touch уступает в удобстве шайбам-контроллерам.

Перебравшись через залив по мосту Золотые Ворота, попадаю на широченную магистраль, на которой так и подмывает разогнаться до максимальных 250 км/ч. Но здесь не забалуешь, все едут без превышения скорости. Остается утешаться лишь имитацией обгонов — ускоряться с 50 до 100 км/ч. LS 500 делает это с легкостью: чуть приоткрыл дроссель — и уже сотня!

Если раньше LS снабжали атмосферными моторами V8, то теперь в его чреве работает двигатель V6 3.5 с углом развала цилиндров 60 градусов, непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом. «Шестерка» на 33 «лошади» мощнее, а крутящий момент выше аж на 107 Н·м. Сёдла клапанов японцы обрабатывают лазером — для достижения идеально гладкой поверхности и, как следствие, более качественного смесеобразования. Я же попал под обаяние бесшовно-гладкой работы нового 10-ступенчатого автомата: переключения можно уловить разве что по перемещению стрелки тахометра.

Пока дорога стерильно ровная, Lexus балует безукоризненной плавностью хода. Но на удалении от Сан-Франциско трасса изрядно подпортилась. Трещины и ямки отдаются дробью на полу, от безмятежности остались одни воспоминания. Даже пневматическая подвеска не спасает. Впрочем, дело тут не столько в ходовой части, сколько в жестких шинах ран-флет. Не удивлюсь, если владельцы будут менять их на обычные.

Прикрывающий рулевую колонку кожух смотрится неаккуратно.
Прикрывающий рулевую колонку кожух смотрится неаккуратно.

Оголенный металл пола, мягко говоря, озадачивает.
Оголенный металл пола, мягко говоря, озадачивает.
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Между тем широкая магистраль незаметно превратилась в узкую вьющуюся лесную дорожку. Вот бы прохватить! Да где там, везде ограничения: максимум 35–40 миль в час. Превысишь на «десятку» — готовь пару сотен баксов. Поедешь еще быстрее — можешь оставить целое состояние, а то и угодишь в каталажку. Так что держу себя в руках, а это, разрази меня гром, непросто. Ведь управляется новый LS очень круто! Ясные, понятные реакции, моментальные отклики на повороты руля, охотное заныривание в виражи. От ощущения неуклюжести и громоздкости, характерного для уходящего LS, не осталось и следа. Никогда еще большие Лексусы не ездили так вкусно! В этом «виновата» модульная платформа GA-L, переход на которую позволил облегчить машину на 90 кг и понизить центр масс.

Версия LS F Sport, адресованная поклонникам активного драйва, наверняка едет еще лучше — у нее рулевое с переменным передаточным отношением, подруливающие задние колёса, активный задний стабилизатор поперечной устойчивости и усиленные тормоза. Жаль, в Россию F Sport поставлять не планируют.

Хотя в этом классе гораздо больше востребован не адреналин, а стабильность, которую дает привод на все колеса. Постоянным полным приводом и межосевым самоблокирующимся дифференциалом Torsen оснащен флагманский LS 500. В зависимости от условий движения момент перераспределяется между передней и задней осями в соотношении от 31:69 до 48:52.

Новый LS — первый «трехоконный» седан Lexus. Это решение визуально облегчило машину.
Новый LS — первый «трехоконный» седан Lexus. Это решение визуально облегчило машину.

Базовый LS 350, на котором я проехал обратный путь, причем в качестве пассажира, - исключительно заднеприводный. Но оснащение «триста пятидесятого» может быть очень крутым: доводчики в дверях, мониторы в подголовниках, панорамная крыша… Раскинувшись в шикарном кресле, ритуально отодвигаю от себя переднее пассажирское кресло: подголовник автоматически совершает кувырок вперед, открывая великолепный обзор. Теперь главное действо: выезжает подставка для ног. Ну, трогай, голубчик!

Водитель покатил плавно и размеренно, спокойно ускорялся, нежно тормозил. Я же, зашторившись, включил расслабляющий массаж и, установив комфортную температуру, задремал. Проснулся, когда водитель парковался у отеля. Доволен? Вполне. Но подозреваю, что рослым пассажирам не понравится давящий потолок — крыша-то покатая.

Мы встали рядом с «семеркой» BMW и Audi A8. Как все-таки космически далек от них LS! Модернист — и классики. Оценит ли целевая аудитория смелый ход? Узнаем в начале следующего года — со стартом продаж.

Продвинутые техника и дизайн Управление мультимедиа­системой недотягивает до уровня немецких машин

Lexus LS 350/Lexus LS 500 AWD

Длина/ширина/высота/база

5235/1900/1450/3125 мм

5235/1900/1460/3125 мм

Объем багажника (VDA) 480 л

Снаряженная масса

2135–2260 кг

2320–2450 кг

Двигатель

бензиновый, V6, 24 клапана, 3456 см³; 232 кВт/315 л.с. при 6600 об/мин; 380 Н·м
при 4800–4900 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 3444 см³; 310 кВт/421 л.с. при 6000 об/мин; 600 Н·м при 1600–4800 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

6,5 с

4,9 с

Максимальная скорость 250 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/82 л

Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл

13,1/7,6/9,6 л/100 км

13,5/7,8/9,9 л/100 км

Трансмиссия

задний привод; А10

полный привод; А10

Новый Lexus LS — тест-драйв ЗР
Фото: Lexus
Новый Lexus LS — тест-драйв ЗР
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