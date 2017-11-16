Вода не горит, а вот антифриз — запросто. Рассказываем и показываем, чем опасны охлаждающие жидкости, если в них вместо дорогостоящих компонентов намешана дешевая химия.

Многие приобретают негодные жидкости для системы охлаждения не из жадности и не по глупости. На прилавке все охлаждающие жидкости выглядят вполне пристойно, а ценники у них схожие. Разница в цене зависит обычно от аппетита продавца и его маркетинговых уловок (привлекательная реклама, красивая упаковка, рекламные акции), но часто не от содержимого. Чтобы помочь автолюбителям выбрать хорошую жидкость, мы провели очередное расследование.

Огонь!

Основной эксперимент настолько прост, что повторить наши опыты сможет любой желающий. В том числе и производители, у которых возникнут сомнения в результатах экспериментов ЗР: проверьте, горит ваша продукция или нет.

Охлаждающая жидкость становится легковоспламеняемой, когда вместо дорогостоящего этиленгликоля производитель использует более дешевые глицерин и метанол. Ведь температура кипения метанола — всего лишь 64 градуса с хвостиком (нормальная охлаждающая жидкость закипает при температуре примерно 108 ºС). И это опасно не только потому, что такой антифриз может вспыхнуть, случайно угодив, к примеру, на раскаленный коллектор.

Страшилка для тех, кто верит сказкам про безвредность охлаждающих жидкостей с метанолами и глицеринами. В прежней жизни это была качественная чугунная гильза. Но борьбу с кавитацией она проиграла нокаутом. Вместе с двигателем, естественно.

Материалы по теме Незамерзайки — почему нас заставляют покупать худшие из них

Давайте заглянем внутрь двигателя. Поршни носятся вверх-вниз, вращается коленчатый вал. Подобная «гимнастика» неизбежно вызывает колебания стенок цилиндров: гильзы начинают вибрировать. Охлаждающая жидкость испытывает перепады давления, периодически вскипая. При этом на наружных стенках гильз возникают воздушные пузырьки, которые, лопаясь, порождают эффект кавитации. И если жидкость легкокипящая (с глицерином и метанолом), кавитация резко усиливается. Пузырьки взрываются, выгрызая из гильз кусочки металла. После этого — два пути: капремонт или помойка. Аналогичным образом от кавитации страдает крыльчатка насоса охлаждающей жидкости.

Кроме того, если в системе охлаждения возникают паровые пробки, то охлаждающая жидкость перестает циркулировать. Двигатель начинает перегреваться, метанол из охлаждающей жидкости выкипает, остается водный раствор глицерина с температурой кристаллизации от —20 до —12 ºС. И такой «антифриз» вполне может замерзнуть.

Первые признаки закипания.

Кадр посвящается тем, кто полагает, будто все охлаждающие жидкости разливаются из одной бочки. Ничего подобного! Синяя уже кипит, а вот красная и не думает.



Что получилось?

В тесте участвовало два с половиной десятка жидкостей — и почти половина не выдержала проверку! Мы измеряли у каждой жидкости температуру кипения и пытались ее поджечь.

По науке наличие метанола, как и иных веществ, оценивают на хроматографах. Но мы специально ставили наглядный эксперимент. Результаты плачевные: почти половина проверенных охлаждающих жидкостей может отправить двигатель в капремонт.

Фрагмент испытаний охлаждающих жидкостей на коррозию. Полная проверка занимает 336 часов при температуре 88 ºС. Каждая жидкость проходит проверку на шести различных образцах: медь, припой, латунь, сталь, чугун, алюминий. В конце теста оценивают изменение массы каждой пластинки, а также изучают ее внешний вид.

Чуть больше года назад (ЗР, № 8, 2016) мы провели аналогичную экспертизу — тогда из дюжины протестированных охлаждающих жидкостей половина оказалась пожароопасной. Три из них — Pilot, Unix и Аляsка — вновь попали к нам на проверку. И опять та же картина: горят синим пламенем. Видимо, производители за это время не успели (или не захотели) изменить технологию и наладить выпуск негорючих охлаждающих жидкостей. Самым страшным для них будет наказание рублем — если люди перестанут покупать их продукцию. Равно как и другие охлаждающие жидкости, не выдержавшие испытания.

Тех, кому захочется повторить наши эксперименты, предупреждаем: использовать следует только химические стаканчики из тонкого стекла. Граненый может лопнуть! Перчатки тоже не помешают.

Материалы по теме Перегрев двигателя: причины и методы борьбы

Результаты теста — в фотогалерее. Они относятся только к конкретным образцам приобретенной нами продукции, а потому не могут служить основанием для каких-либо выводов о деятельности той или иной компании в целом.

Как выбрать хорошую охлаждающую жидкость? Самый простой и надежный вариант — воспользоваться результатами наших исследований и приобретать только ту продукцию, которая успешно выдержала испытание. Вы продлите жизнь вашему двигателю и сможете избежать дорогостоящего ремонта.

Тосол Аляsка

ООО «Тектрон», Пушкино Температура кипения 82 ºС ГОРИТ Антифриз ГОСТ Green

ООО «Промсинтез», Дзержинск Температура кипения 76 ºС ГОРИТ Тосол ГОСТ (синий)

ООО «Промсинтез», Дзержинск Температура кипения 76 ºС ГОРИТ Антифриз Каждый День

АО «Обнинск­орг­синтез», Обнинск Температура кипения 95 ºС НЕ ГОРИТ Тосол Каждый День

АО «Обнинск­орг­синтез», Обнинск Температура кипения 96 ºС НЕ ГОРИТ

Тосол ОЖ-40 (синий)

ООО «Промсинтез», Дзержинск Температура кипения 86 ºС ГОРИТ Тосол Ойлрайт

ООО «Тектрон», Пушкино Температура кипения 91 ºС ГОРИТ Тосол Полярник

ООО «Синтез-Пак», Дзержинск Температура кипения 103 ºС НЕ ГОРИТ Тосол Полярный круг

ООО «Полихимавто», Дзержинск Температура кипения 96 ºС ГОРИТ — НЕ ГОРИТ (кратковременная вспышка)

Тосол-север

ООО «Гелена Химавто», Москва Температура кипения 108 ºС НЕ ГОРИТ Антифриз CoolStream

ОАО «Техноформ», Климовск Температура кипения 108 ºС НЕ ГОРИТ Antifreeze Gostin

ООО «НПО „Органик-Прогресс“, Дзержинск Температура кипения 89 ºС ГОРИТ Антифриз Green Лукойл

АО «Обнинск­орг­синтез», Обнинск Температура кипения 109 ºС НЕ ГОРИТ Antifreeze G11 Luxe (синий)

АО «Делфин Индастри», Пушкино Температура кипения 91 ºС ГОРИТ

Antifreeze Nord (зеленый)

ООО «Гелена Химавто», Москва Температура кипения 109 ºС НЕ ГОРИТ Аntifreeze Nord Тruck (красный)

ООО «Гелена Химавто», Москва Температура кипения 121 ºС НЕ ГОРИТ Аntifreeze Nord Тruck (cиний)

ООО «Гелена Химавто», Москва Температура кипения 121 ºС НЕ ГОРИТ Аntifreeze G11 Pilot (зеленый)

ООО «Стрэкстэн», Пушкино Температура кипения 79 ºС ГОРИТ

Аntifreeze G12 Pilot (красный)

ООО «Стрэкстэн», Пушкино Температура кипения 80 ºС ГОРИТ Antifreeze Sibiria (красный)

ООО «Дзержинский завод органического синтеза», Дзержинск Температура кипения 103 ºС НЕ ГОРИТ Antifreeze G11 Sintec Euro

АО «Обнинск­орг­синтез», Обнинск Температура кипения 107 ºС НЕ ГОРИТ Antifreeze Starex (зеленый)

ООО «Нижне­камск­нефте­­орг­синтез», Нижнекамск Температура кипения 86 ºС ГОРИТ

Тосол Starex (синий)

ООО «Нижне­камск­нефте­­орг­синтез», Нижнекамск Температура кипения 81 ºС ГОРИТ Антифриз UAZ G12

АО «Обнинск­орг­синтез», Обнинск Температура кипения 107 ºС НЕ ГОРИТ Аntifreeze G12 UNiX

ООО «ПКФ „СВ-ХИМ ПРО“, Дзержинск Температура кипения 81 ºС ГОРИТ Тосол UNiX

ООО «ПКФ „СВ-ХИМ ПРО“, Дзержинск Температура кипения 81 ºС ГОРИТ Антифриз Z42 (зеленый)

ООО «Автохимпроект», Москва Температура кипения 109 ºС НЕ ГОРИТ