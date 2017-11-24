Даже массовый автомобиль можно выделить из потока. Для этого некоторые производители предлагают собственные программы персонализации. Разберемся, что они собой представляют и доступны ли покупателям относительно недорогих машин.

С таким оформлением решетки радиатора свой автомобиль с чужим уже не перепутаешь. На крышу предлагаются стикеры Energy с графикой оранжевого или голубого цвета. Рыжие накладки на зеркалá заднего вида сразу выделяют автомобиль (цвет называется «Аризона»).

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В чем главное преимущество программ персонализации? Это тюнинг от производителя, а значит, все изменения базовой модели выполнены согласно техническим требованиям, иначе эта модификация не получила бы разрешения выйти в свет. Ведь часто то, что предлагают сторонние компании, занимающиеся переделкой экстерьера и интерьера, не соответствует техрегламенту. А если и соответствует, то не всегда подкреплено документами, на которые потом захотят взглянуть проверя­ющие органы. И на очередном техосмотре к внешнему обвесу, окрашенным в разный цвет кузовным панелям или переделанному салону возникнут вопросы.

Другое дело, когда за переделку берутся именитые компании или придворные тюнинговые ателье, такие как Brabus у Мерседеса, Mugen у Хонды или Abart у Фиата. У тех всё законно, но их услуги дóроги для большинства покупателей. Ведь занимаются они обычно комплексной переделкой — не только вносят оригинальные черты во внешний облик и интерьер, но еще и затачивают под каждого клиента силовой агрегат, подвеску, тормозá и рулевое управление.

Кроме 19 вариантов экстерьера покупатель волен выбрать один из трех вариантов интерьера. Программа персона­лизации предлагает салон с оранжевыми акцентами.

Оранжевые вставки — на передних и задних сиденьях.

Напольные коврики украшены оранжевыми кантами и яркой вышивкой.



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А для индивидуализации автомобиля порой достаточно пары штрихов. По разумной цене. И тут заводские программы персонализации оказываются как нельзя более кстати. Вот, например, как Renault предлагает преобразить кроссовер Kaptur. Казалось бы, восемь базовых цветов кузова, два цвета крыши и накладок наружных зеркал — вполне достаточный набор, чтобы помучиться с выбором. Но покупатели избалованы и хотят большего. Поэтому Renault предлагает дополнительные пакеты Atelier — своего рода услуги по индивидуальному пошиву.

Начать преобразование можно с замены колес оригинальными Explore или Steppe Energy, отличающимися от штатных оранжевой окантовкой спиц. Машина заметно преображается, а доплатить нужно лишь 6990 рублей. Колёса Steppe Energy предлагаются как отдельно, так и в пакете Energy Light — вместе с накладками на зеркалá. Этот пакет дороже приобретенных отдельно дисков на 3000 рублей.

В программу персонализации (пакеты Energy Look и Ultra Energy) входит оранжевая накладка на дверь багажника. Яркие боковые молдинги разбавляют монотонность боковин.

Стандартные колеса можно заменить оригинальными 17‑дюймовыми Explore или Steppe Energy.

Пакет Energy Look включает яркие накладки на решетку радиатора, молдинги и накладку на дверь багажника. Цена пакета — 18 990 рублей.

Отдельно можно заказать наклейки на крышу (8990 рублей). А если понравились все элементы, выгоднее взять пакет Ultra Energy, включающий всё вышеперечисленное (легкосплавные колеса Steppe Energy, накладки на зеркала, накладки на решетку ради­атора, боковые молдинги, накладку на дверь багажника и стикеры на крышу), который оценен чуть меньше чем в 30 тысяч рублей.

Фото: Renault