Его первый автомобиль: Сальвадор Дали и Кадиллак

Знаменитости всегда отличались тем, что владели целыми автопарками, сменяя одну машину другой в зависимости от настроения. Но при этом у каждой звезды был «ее первый автомобиль», который вызывал особую симпатию и много лет спустя.

Он

Сальвадор Дали (1904–1989). Самый известный художник ХХ века. Сюрреалист, родившийся в Каталонии близ Барселоны и завоевавший признание во Франции. Свою книгу «Тайная жизнь Сальвадора Дали» начал с фразы «Ну не гений ли я?». Книга появилась в 1942 году. Первая собственная машина — в 1941-м.

Полотно Дали 1941 года «Специальный автомобиль».

Авто

Кадиллак с автоматической коробкой передач, выпущенный ограниченной серией. Художник любил хвастаться, что было сделано всего пять таких машин, которые ушли к президенту США Рузвельту, самому Дали, Кларку Гейблу, Аль Капоне и еще одному неизвестному лицу. Соврал, как с ним часто бывало. Ну или, скажем мягче, нафантазировал, соединив в свою пользу разрозненные события.

Сальвадор Дали во внутреннем домике своего театра-музея. Испания, Фигерас, 1975 год.

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А на самом деле было так:

В 1941 году Кадиллак собрал одну эксклюзивную машину для герцога Виндзорского (Cadillac Custom Limousine «The Duchess»), к которой Дали не имел никакого отношения.

Кларк Гейбл посещал как-то американскую вечеринку у Дали.

А Франклин Рузвельт приехал в Конгресс, чтобы произнести речь об атаке на Перл-Харбор, на конфискованном у Аль Капоне старом КадиллакеV-16 1930 года. Верится в это сложно, но легенда ходит уже много лет. Охрана президента США тогда будто бы искала в сжатые сроки защищенную машину и остановила выбор на конфискованном бронированном автомобиле (Аль Капоне в это время отбывал срок в тюрьме Алькатрас).

Воображение Дали соединило эти три истории, которые между собой никак не связаны, в коктейль. К тому же в Испании великий мистификатор мог рассказывать любые байки об Америке. Сочинить легенду своей большой черной машине оказалось легко. Настоящей же машиной Дали стала не так чтобы уж очень редкая модель Cadillac Series 62 Convertible Coupe Deluxe 1941 года.

Дали и Кадиллак

К моменту приобретения машины Сальвадор Дали вместе с женой Галой достаточно прочно обосновался в США. Художник заменил окна в автомобиле на двухцветные, сделанные по его эскизу. Стандартные ручки убрал, заказав вместо них аксессуары в стиле Людовика ХVI.

Гала, любимая женщина художника, облокотилась о его любимый автомобиль.

После войны, переезжая в 1948 году из Америки в Барселону, Дали отправил в плавание и Кадиллак. Сам Дали не отличался умением водить машину, да и прав у него никогда не было. За рулем были или шофер, или Гала. Однажды Гала привезла художника прямо к дому его отца в Фигерасе, и это был на тот момент самый большой и роскошный автомобиль, посетивший скромный каталонский городок.

Даже купив такой автомобиль, права Дали не получил и водить не научился.

В дальнейшем Кадиллаки сопровождали Дали всегда, и в печальные, и в радостные времена. Он пишет полотна с названием «Одетый автомобиль» и «Специальный автомобиль», и повсюду мы видим Кадиллак. Дали разрабатывает дизайн новой модели Кадиллака, и фирма платит художнику, даже не воспользовавшись его наработками. Он придумал Cadillac de Gala, нефункциональный, но очень красивый. Ирония судьбы: когда Гала умрет, ее тело перевезут именно в Кадиллаке. Рыжего, нестандартного цвета.

«Дождливое такси» — ливень идет внутри машины.

Сейчас перед музеем Сальвадора Дали в Фигерасе тоже стоит Кадиллак, в котором сидят сморщенные манекены. Если бросить монетку, в машине идет дождь, постепенно заполняя все пространство внутри. Эту инсталляцию Дали придумал в Париже, когда шел по дождливой улице без зонта и видел, как мимо проносятся машины с сухими благополучными пассажирами. Тогда произведение называлось «Дождливое такси». Художник захотел справедливости, и теперь она доступна любому пешеходу, который бросит монетку, чтобы вода заливала не просто такси, а Кадиллак.

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Автор: Валентина Львова