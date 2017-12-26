Datsun on-DO с 16-клапанным двигателем — тест-драйв ЗР

В моторной гамме Датсунов — пополнение. Гоним в горы российского «японца» с более мощным, чем привычный восьмиклапанник, 16-клапанным двигателем.

Datsun on-DO
Datsun on-DO

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Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun on-DO

Длина / ширина / высота / база 4337 / 1700 / 1500 / 2476 мм
Объем багажника (VDA) 530 л
Снаряженная масса 1160 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с
Максимальная скорость 184 км/ч
Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л
Расход топлива: смешанный цикл 6,6 л/100 км
Трансмиссия передний привод; М5

У Датсуна появился 16‑клапанный агрегат. Это уже знакомый по Гранте и Калине двигатель ВАЗ‑21127. Работает он в паре с механической коробкой. Услышав мой вопрос о возможном спаривании мотора с вазовским роботом АМТ, представители Датсуна перекрестились.

Калибровки двигателю подобрали свои, отдав предпочтение удобству управления тягой и легкости старта. Вместе с иной главной парой (3,9 вместо вазовской 3,7) это дало эффект. Шестнадцатиклапанный Datsun легко стартует — не нужно филигранно педалировать, боясь заглохнуть как новичок.

Приборы с белой подсветкой и выглядят современнее, и читаются легче.
Приборы с белой подсветкой и выглядят современнее, и читаются легче.

С появлением круиз-контроля Datsun обзавелся новыми подрулевыми переключателями — они удобнее старых.
С появлением круиз-контроля Datsun обзавелся новыми подрулевыми переключателями — они удобнее старых.
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Еще одна особенность — плавное включение кондиционера. У нашего редакционного mi-DO с восемью клапанами момент пуска кондиционера не пропустишь — автомобиль сотрясает судорога, а на машине с мощным мотором такого нет. Расход топлива тоже радует: на горных дорогах Армении, куда занес меня 16‑клапанный Datsun, я легко укладывался в 7 литров на сотню. И это в условиях постоянной работы мотора на высоких оборотах.

Есть и «немоторные» изменения. Подсветка дисплея трип-компьютера и кнопок сменилась с тускло-зеленой на ярко-белую. Стало солиднее, и читаются показания лучше. Еще одна приятная новинка — круиз-контроль. Никаких «адаптивностей и активностей» у него нет. Работает просто и надежно. Да-да, на машине с механической коробкой. Его внедрение потребовало новых подрулевых переключателей, и они мне понравились куда больше прежних. Не только удобнее, но и изготовлены качественнее — теперь никакого облоя. Надеюсь, не будет его и на товарных машинах.

Двигатель ВАЗ‑21127, знакомый по Калине и Гранте. «Железо» такое же, а вот калибровки иные. Передаточное отношение главной пары — 3,9 вместо калиновских 3,7.
Двигатель ВАЗ‑21127, знакомый по Калине и Гранте. «Железо» такое же, а вот калибровки иные. Передаточное отношение главной пары — 3,9 вместо калиновских 3,7.

Еще одна приятная мелочь — новые уплотнители задних боковых дверей, с которыми они стали легко закрываться с первого раза. Я уже порядком намучился с редакционным mi-DO, в котором постоянно приходится повторно хлопать дверью. Еще бы ограничители передних дверей заменили, а то они по-прежнему распахиваются с размахом — того и гляди «поцелуются» с соседним автомобилем.

Хорошо, что Datsun продолжает не­устанно модернизировать свои машины, двигаясь к пресловутому японскому качеству, о котором мы знаем из рекламы.

Datsun on-DO с 16-клапанным двигателем — тест-драйв ЗР

Фото: Максим Гомянин и Datsun

Datsun on-DO с 16-клапанным двигателем — тест-драйв ЗР
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