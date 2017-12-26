|
Datsun on-DO
Длина / ширина / высота / база 4337 / 1700 / 1500 / 2476 мм
У Датсуна появился 16‑клапанный агрегат. Это уже знакомый по Гранте и Калине двигатель ВАЗ‑21127. Работает он в паре с механической коробкой. Услышав мой вопрос о возможном спаривании мотора с вазовским роботом АМТ, представители Датсуна перекрестились.
Калибровки двигателю подобрали свои, отдав предпочтение удобству управления тягой и легкости старта. Вместе с иной главной парой (3,9 вместо вазовской 3,7) это дало эффект. Шестнадцатиклапанный Datsun легко стартует — не нужно филигранно педалировать, боясь заглохнуть как новичок.
|
Приборы с белой подсветкой и выглядят современнее, и читаются легче.
|
С появлением круиз-контроля Datsun обзавелся новыми подрулевыми переключателями — они удобнее старых.
Еще одна особенность — плавное включение кондиционера. У нашего редакционного mi-DO с восемью клапанами момент пуска кондиционера не пропустишь — автомобиль сотрясает судорога, а на машине с мощным мотором такого нет. Расход топлива тоже радует: на горных дорогах Армении, куда занес меня 16‑клапанный Datsun, я легко укладывался в 7 литров на сотню. И это в условиях постоянной работы мотора на высоких оборотах.
Есть и «немоторные» изменения. Подсветка дисплея трип-компьютера и кнопок сменилась с тускло-зеленой на ярко-белую. Стало солиднее, и читаются показания лучше. Еще одна приятная новинка — круиз-контроль. Никаких «адаптивностей и активностей» у него нет. Работает просто и надежно. Да-да, на машине с механической коробкой. Его внедрение потребовало новых подрулевых переключателей, и они мне понравились куда больше прежних. Не только удобнее, но и изготовлены качественнее — теперь никакого облоя. Надеюсь, не будет его и на товарных машинах.
Еще одна приятная мелочь — новые уплотнители задних боковых дверей, с которыми они стали легко закрываться с первого раза. Я уже порядком намучился с редакционным mi-DO, в котором постоянно приходится повторно хлопать дверью. Еще бы ограничители передних дверей заменили, а то они по-прежнему распахиваются с размахом — того и гляди «поцелуются» с соседним автомобилем.
Хорошо, что Datsun продолжает неустанно модернизировать свои машины, двигаясь к пресловутому японскому качеству, о котором мы знаем из рекламы.
Фото: Максим Гомянин и Datsun
Читать комментарии (45)