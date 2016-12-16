Ravon Nexia R3: лучше Гранты и Логана?

Кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, обогрев передних сидений, приличный багажник, пара подушек безопасности да отсутствие ощущения, что на тебе сэкономили, - вот и всё, что нужно большинству покупателей недорогого автомобиля на все случаи жизни. Но из раза в раз, от одного теста к другому мы с сожалением отмечаем, что даже такой нехитрый рецепт вызывает у некоторых автопроизводителей серьезные сложности. Не стали исключением и сегодняшние герои. Даром что все трое — в максимальной комплектации.
Посмотрите на седан Ravon Nexia R3 — дебютанта российского рынка и главного виновника торжества. Обогрев передних сидений и дистанционное управление центральным замком не получить ни за какие деньги. Конечно, на родине Равона — там, где зимой ртутный столбик редко опускается ниже нуля, а угоны настолько редки, что автомобили не запирают (вплоть до 2008 года наказанием за угон в Узбекистане была смертная казнь, а сейчас — 15 лет лишения свободы), - с этим нет никаких проблем. Но в России, где ежегодно регистрируется около 90 тысяч автомобильных краж, а люди семь месяцев в году трясутся от холода, дела такого недоукомплектованного Равона потенциально плохи.
Владельцу Нексии предстоит перед каждой поездкой запихивать ключ в личинку водительской двери (а еще и пассажирской, если понадобится открыть дверь перед дамой) и поворачивать его на четверть оборота по часовой стрелке. И хотя проблема легко решается установкой сигнализации, я искренне не понимаю, что помешало производителю заранее учесть столь очевидный момент.
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Лада Гранта
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Ravon Nexia R3
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Renault Logan
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Один из лидеров российского рынка. Седан поступил в продажу в декабре 2011 года. Сборку лифтбека организовали в Ижевске летом 2014‑го.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.6 (87 л.с.), М5 — от 383 900 руб.*
1.6 (106 л.с.), М5 — от 467 000 руб.*
1.6 (106 л.с.), Р5 — от 473 600 руб.*
1.6 (98 л.с.), А4 — от 505 000 руб.*
1.6 (114 л.с.), М5 — от 541 000 руб.*
*Без учета спецпредложений и дополнительных опций.
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Седан представили в октябре 2015 года, когда марка Ravon пришла на смену бренду Daewoo. Серийное производство новой Нексии на заводе в Асаке наладили в текущем году. Ravon Nexia R3 — перелицованный Chevrolet Aveo T250. Двигатель и обе коробки передач позаимствованы у седана Chevrolet Cobalt, который теперь носит имя Ravon R4.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 (106 л.с.), М5 — от 419 000 руб.*
1.5 (106 л.с.), А6 — от 519 000 руб.*
*Без учета спецпредложений и дополнительных опций.
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В Европе седан второго поколения появился в 2012 году, сборку в России начали лишь в 2014‑м. Базируется на общей с предшественником глобальной платформе B0.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.6 (82 л.с.), М5 — от 469 000 руб.*
1.6 (82 л.с.), Р5 — от 559 990 руб.*
1.6 (102 л.с.), М5 — от 564 990 руб.*
1.6 (113 л.с.), М5 — от 579 990 руб.*
1.6 (102 л.с.), А4 — от 609 990 руб.*
*Без учета спецпредложений и дополнительных опций.
Лада Гранта — другое дело. За те же деньги лифтбек напичкан опциями до отказа. Здесь и круиз-контроль, и обогрев лобового стекла. Есть даже мультимедиасистема с навигацией — на зависть некоторым куда более дорогим иномаркам. Но когда видишь нелепый ручник и фурнитуру, унаследованную от машин восьмого семейства, или берешься за шагреневую дверную ручку, выкрашенную дешевой серебрянкой, хочется бежать без оглядки. К дилеру Renault, например.
Ирония в том, что даже там, в нарядном шоу-руме с оптимистичными бело-желтыми стенами, можно впасть в уныние. Конечно, Logan воспринимается современнее Нексии и Гранты, собран почти безупречно и отделан качественно. Однако некоторые эргономические решения вроде клавиш задних стеклоподъемников на центральной консоли расстраивают до глубины души. К тому же Logan заметно дороже своих оппонентов.
В общем, каждый из нашей троицы не без изъяна. Что ж, выберем меньшее из трех зол.
Сто в одном
К позитивным переменам привыкаешь так быстро, что порой становится страшно. Еще недавно я был уверен, что АВТОВАЗу потребуются долгие годы, чтобы хоть немного изменить представление людей о своем потенциале и конечном продукте. Но всё произошло намного быстрее: с запуском Весты и Иксрея допотопную «классику» и собранные кое-как «десятки» стали стремительно забывать. За один-единственный год АВТОВАЗ если и не стал синонимом прогресса, то перестал ассоциироваться с фабрикой, производящей архаичные машины. И этот самый прогресс сделал именно Весту и XRAY некоей точкой отсчета.
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Приборы банальны, но информация считывается хорошо. В верхнем окошке отображается также режим круиз-контроля.
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Управлять круиз-контролем клавишами на рычажке неудобно. Да и сам «круиз» на машине с однодисковым роботом — сомнительное решение.
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Эргономика водительского места Гранты сносная. А вот качество материалов — нет. Серебрянка удешевляет салон. Мультимедийный комплекс «Ителма» выключается лишь принудительно. Разрядить аккумулятор по невнимательности — раз плюнуть. Селектор однодискового робота выглядит так, словно гаражные умельцы внедряли его на место обычного механического рычага.
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Бардачок вместительный, отсутствие подсветки не кажется катастрофой.
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Эргономика продуманная, но исполнение печальное. Автоматических доводчиков стеклоподъемников, разумеется, нет.
Гранта, происходящая от Калины образца 2004 года, - яркий представитель старой вазовской школы. Автомобиль прежней формации. Высокая посадка в аморфном кресле, не имеющем регулировки по высоте, перекошенные кнопки и фурнитура от еще более древних моделей. Полюбуйтесь на стыковку пластиковых панелей, возьмитесь за покрытый заусенцами горизонтальный рычажок регулировки потоков воздуха под барашками климатического блока. Попытайтесь отыскать USB-порт, спрятанный в самом абсурдном из всех возможных мест (внутренняя сторона торца бардачка), - и вы поймете, о чем я. А затем просто заблокируйте центральный замок клавишей на водительской двери и вслушайтесь в это гулкое, расходящееся по всему кузову эхо. Именно так звучит несовершенство.
Даже мультимедийная система «Ителма» заметно уступает графикой и адекватностью интерфейса другому общекорпоративному комплексу — LG (такой ставят на Logan, Duster и XRAY), к тому же готова сожрать аккумулятор, поскольку не выключается автоматически, когда ты глушишь машину. Разумеется, я не знаю тонкостей ведения бизнеса и нюансов отношений с поставщиками, но как сторонний наблюдатель не вижу ни единой причины, по которой на вазовские модели нужно устанавливать это недоразумение.
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Карманы в передних дверях Лады с трудом, но вмещают полулитровую бутылку воды.
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В обивке задних дверей и вовсе нет карманов.
Хочется обменять электрообогрев лобового стекла на человеческий пластик салонных ручек. Пожертвовать датчиком дождя и мультимедийной системой ради возможности отрегулировать сиденье по высоте. А в жертву толковому гидромеханическому автомату я вовсе готов принести все опции мира и однодисковый робот.
Надо признать, на Гранте он работает лучше, чем на редакционном Иксрее. При автоматическом переключении ты все равно ощущаешь себя пассажиром кресла-качалки, но сами переходы на другую передачу здесь немного быстрее, а мотор бодро раскручивается до самой отсечки и дарит ощущение легкости.
Вазовский 106‑сильный двигатель — одна из сильных сторон машины. В загородной поездке на роботизированной Гранте можно без усилий ужать расход до 5,5 литра на сотню, а конкуренты жрут по семь-восемь литров. Но на этом — всё. Радоваться больше нечему. Обратная связь по рулю ненатуральная и самая скупая в тесте. Коробка под нагрузкой раздражает подвываниями, чего не позволяют себе автоматы Нексии и Логана, а на высоких оборотах свои пять копеек вставляет и двигатель. Не добавляет уверенности неравномерное усилие на педали тормоза.
На мой взгляд, Гранта за 571 200 рублей, а именно столько стоит наш тестовый лифтбек в максимальной комплектации с искрометным названием Люкс/Навигация, - покупка спорная. Но если вы по какой-то причине хотите именно этот автомобиль, дам дельный совет. Откажитесь от сомнительных опций и берите вариант с механикой или четырехступенчатым автоматом Jatco. Такие Гранты оснащены скромнее, но зато и ощутимо дешевле. При этом функциональный багажник, развитую дилерскую сеть и всеядную подвеску (во всем перечисленном пятидверная Granta переплюнула конкурентов) у вас никто не отнимет.
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