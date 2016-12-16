Ravon Nexia R3: лучше Гранты и Логана?

Составляем рецепт идеального бюджетного автомобиля с автоматической коробкой. Каков он, «прожиточный минимум»?

Кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, обогрев передних сидений, приличный багажник, пара подушек безопасности да отсутствие ощущения, что на тебе сэкономили, - вот и всё, что нужно большинству покупателей недорогого автомобиля на все случаи жизни. Но из раза в раз, от одного теста к другому мы с сожалением отмечаем, что даже такой нехитрый рецепт вызывает у некоторых автопроизводителей серьезные сложности. Не стали исключением и сегодняшние герои. Даром что все трое — в максимальной комплектации.

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Посмотрите на седан Ravon Nexia R3 — дебютанта российского рынка и главного виновника торжества. Обогрев передних сидений и дистанционное управление центральным замком не получить ни за какие деньги. Конечно, на родине Равона — там, где зимой ртутный столбик редко опускается ниже нуля, а угоны настолько редки, что автомобили не запирают (вплоть до 2008 года наказанием за угон в Узбекистане была смертная казнь, а сейчас — 15 лет лишения свободы), - с этим нет никаких проблем. Но в России, где ежегодно регистрируется около 90 тысяч автомобильных краж, а люди семь месяцев в году трясутся от холода, дела такого недоукомплектованного Равона потенциально плохи.

Владельцу Нексии предстоит перед каждой поездкой запихивать ключ в личинку водительской двери (а еще и пассажирской, если понадобится открыть дверь перед дамой) и поворачивать его на четверть оборота по часовой стрелке. И хотя проблема легко решается установкой сигнализации, я искренне не понимаю, что помешало производителю заранее учесть столь очевидный момент.

Лада Гранта Ravon Nexia R3 Renault Logan Один из лидеров российского рынка. Седан поступил в продажу в декабре 2011 года. Сборку лифтбека организовали в Ижевске летом 2014‑го. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (87 л.с.), М5 — от 383 900 руб.* 1.6 (106 л.с.), М5 — от 467 000 руб.* 1.6 (106 л.с.), Р5 — от 473 600 руб.* 1.6 (98 л.с.), А4 — от 505 000 руб.* 1.6 (114 л.с.), М5 — от 541 000 руб.* *Без учета спецпредложений и дополнительных опций. Седан представили в октябре 2015 года, когда марка Ravon пришла на смену бренду Daewoo. Серийное производство новой Нексии на заводе в Асаке наладили в текущем году. Ravon Nexia R3 — перелицованный Chevrolet Aveo T250. Двигатель и обе коробки передач позаимствованы у седана Chevrolet Cobalt, который теперь носит имя Ravon R4. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.5 (106 л.с.), М5 — от 419 000 руб.* 1.5 (106 л.с.), А6 — от 519 000 руб.* *Без учета спецпредложений и дополнительных опций. В Европе седан второго поколения появился в 2012 году, сборку в России начали лишь в 2014‑м. Базируется на общей с предшественником глобальной платформе B0. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.6 (82 л.с.), М5 — от 469 000 руб.* 1.6 (82 л.с.), Р5 — от 559 990 руб.* 1.6 (102 л.с.), М5 — от 564 990 руб.* 1.6 (113 л.с.), М5 — от 579 990 руб.* 1.6 (102 л.с.), А4 — от 609 990 руб.* *Без учета спецпредложений и дополнительных опций.

Лада Гранта — другое дело. За те же деньги лифтбек напичкан опциями до отказа. Здесь и круиз-контроль, и обогрев лобового стекла. Есть даже мультимедиасистема с навигацией — на зависть некоторым куда более дорогим иномаркам. Но когда видишь нелепый ручник и фурнитуру, унаследованную от машин восьмого семейства, или берешься за шагреневую дверную ручку, выкрашенную дешевой серебрянкой, хочется бежать без оглядки. К дилеру Renault, например.

Ирония в том, что даже там, в нарядном шоу-руме с оптимистичными бело-желтыми стенами, можно впасть в уныние. Конечно, Logan воспринимается современнее Нексии и Гранты, собран почти безупречно и отделан качественно. Однако некоторые эргономические решения вроде клавиш задних стеклоподъемников на центральной консоли расстраивают до глубины души. К тому же Logan заметно дороже своих оппонентов.

В общем, каждый из нашей троицы не без изъяна. Что ж, выберем меньшее из трех зол.

Сто в одном

К позитивным переменам привыкаешь так быстро, что порой становится страшно. Еще недавно я был уверен, что АВТОВАЗу потребуются долгие годы, чтобы хоть немного изменить представление людей о своем потенциале и конечном продукте. Но всё произошло намного быстрее: с запуском Весты и Иксрея допотопную «классику» и собранные кое-как «десятки» стали стремительно забывать. За один-единственный год АВТОВАЗ если и не стал синонимом прогресса, то перестал ассоциироваться с фабрикой, производящей архаичные машины. И этот самый прогресс сделал именно Весту и XRAY некоей точкой отсчета.

Приборы банальны, но информация считывается хорошо. В верхнем окошке отображается также режим круиз-контроля. Управлять круиз-контролем клавишами на рычажке неудобно. Да и сам «круиз» на машине с однодисковым роботом — сомнительное решение. Эргономика водительского места Гранты сносная. А вот качество материалов — нет. Серебрянка удешевляет салон. Мультимедийный комплекс «Ителма» выключа­ется лишь принудительно. Разрядить аккумулятор по невнимательности — раз плюнуть. Селектор однодискового робота выглядит так, словно гаражные умельцы внедряли его на место обычного механического рычага. Бардачок вместительный, отсутствие подсветки не кажется катастрофой. Эргономика продуманная, но исполнение печальное. Автоматических доводчиков стеклоподъемников, разумеется, нет.

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Гранта, происходящая от Калины образца 2004 года, - яркий представитель старой вазовской школы. Автомобиль прежней формации. Высокая посадка в аморфном кресле, не имеющем регулировки по высоте, перекошенные кнопки и фурнитура от еще более древних моделей. Полюбуйтесь на стыковку пластиковых панелей, возьмитесь за покрытый заусенцами горизонтальный рычажок регулировки потоков воздуха под барашками климатического блока. Попытайтесь отыскать USB-порт, спрятанный в самом абсурдном из всех возможных мест (внутренняя сторона торца бардачка), - и вы поймете, о чем я. А затем просто заблокируйте центральный замок клавишей на водительской двери и вслушайтесь в это гулкое, расходящееся по всему кузову эхо. Именно так звучит несовершенство.

Даже мультимедийная система «Ителма» заметно уступает графикой и адекватностью интерфейса другому общекорпоративному комплексу — LG (такой ставят на Logan, Duster и XRAY), к тому же готова сожрать аккумулятор, поскольку не выключается автоматически, когда ты глушишь машину. Разумеется, я не знаю тонкостей ведения бизнеса и нюансов отношений с поставщиками, но как сторонний наблюдатель не вижу ни единой причины, по которой на вазовские модели нужно устанавливать это недоразумение.

Карманы в передних дверях Лады с трудом, но вмещают полулитровую бутылку воды. В обивке задних дверей и вовсе нет карманов.

Хочется обменять электрообогрев лобового стекла на человеческий пластик салонных ручек. Пожертвовать датчиком дождя и мультимедийной системой ради возможности отрегулировать сиденье по высоте. А в жертву толковому гидромеханическому автомату я вовсе готов принести все опции мира и однодисковый робот.

Надо признать, на Гранте он работает лучше, чем на редакционном Иксрее. При автоматическом переключении ты все равно ощущаешь себя пассажиром кресла-качалки, но сами переходы на другую передачу здесь немного быстрее, а мотор бодро раскручивается до самой отсечки и дарит ощущение легкости.

Вазовский 106‑сильный двигатель — одна из сильных сторон машины. В загородной поездке на роботизированной Гранте можно без усилий ужать расход до 5,5 литра на сотню, а конкуренты жрут по семь-восемь литров. Но на этом — всё. Радоваться больше нечему. Обратная связь по рулю ненатуральная и самая скупая в тесте. Коробка под нагрузкой раздражает подвываниями, чего не позволяют себе автоматы Нексии и Логана, а на высоких оборотах свои пять копеек вставляет и двигатель. Не добавляет уверенности неравномерное усилие на педали тормоза.

На мой взгляд, Гранта за 571 200 рублей, а именно столько стоит наш тестовый лифтбек в максимальной комплектации с искрометным названием Люкс/Навигация, - покупка спорная. Но если вы по какой-то причине хотите именно этот автомобиль, дам дельный совет. Откажитесь от сомнительных опций и берите вариант с механикой или четырехступенчатым автоматом Jatco. Такие Гранты оснащены скромнее, но зато и ощутимо дешевле. При этом функциональный багажник, развитую дилерскую сеть и всеядную подвеску (во всем перечисленном пятидверная Granta переплюнула конкурентов) у вас никто не отнимет.