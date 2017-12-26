Kia > Stinger

В кузове Стингера двадцать одна деталь изготовлена методом горячей штамповки. Водитель сидит на 45 мм ниже, чем в Оптиме, а у сидящих в заднем ряду в плечах — 1391 мм... Боже, кому интересны эти данные? Разве о них думали, когда рисовали задние фонари, взлетевшие на крылья? Или чертили «жабры» в капоте?

Эмоции — вот из какого теста замешан Stinger! Впрочем, Stinger — не бушующий пожар. Это умный огонь, следующий правилу обратной тяги: он прячется, пока не получит большой глоток свежего воздуха в виде извилистой дороги или гоночного трека. И тогда случится вспышка.

Stinger родился с генами заднеприводной платформы, известной по седану Genesis G80. Агрессия не бутафорская, как у Оптимы или Rio. Через боковые «ноздри» в бампере действительно проходит воздух и находит выход в «жабрах», прорезанных в передних крыльях. Увы, даже на чистых испанских дорогах там уже стала скапливаться дорожная грязь. Красота требует жертв.

Архитектура приборки традиционна для Kia. Главные отличия — большой красочный дисплей и разметка спидометра аж до 300 км/ч.

В режиме Sport+ машина позволяет очень многое, а бдительность страхующей электроники снижается до разумного минимума.

Передняя панель скроена из приятных матери­алов и словно обволакивает водителя. Корейский бренд выдают лишь несколько клавиш.

«Скорострельности» восьмиступенчатого автомата хватает лишь на дорогах общего пользования. На треке его нужно подстегивать подрулевыми лепестками.

Управление режимами движения доверили небольшой шайбе возле селектора.



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Стремительный силуэт фастбека, ставшего девятой симфонией Петера Шрайера, сразу дает понять, что задние пассажиры тут никто: Stinger — он для водителя. Я не поверил и полез назад. За недоверие получил подзатыльник от низкого дверного проема. Высота машины всего метр сорок.

И пусть! Меняю тесноту заднего ряда на «кокпитность» рабочего места. Обтянутое наппой кресло принимает в крепкие объятия. Передняя панель с тремя соплами центральных дефлекторов несет на себе отпечаток штутгартской интерьерной школы. Если уж ориентироваться, то на самых-самых! И материалы достойные. Мягкий пластик встречается не только выше «ватерлинии». Металл дверных ручек приятно холодит пальцы. А когда держишься за «хваткий» руль, и мысли не возникает о том, сколько протянет кожа на ободе.

Theta вам не это

Из трех возможных двигателей мы наверняка увидим два бензиновых — двухлитровую «четверку» с наддувом серии Theta II и мотор 3.3 V6. Европейцам двухлитровые машины будут доступны только с задним приводом, а у нас такой Stinger можно будет купить и со всеми ведущими. Мы на особом положении? Именно. Поскольку чуть ли не половина продаж автомобилей Kia в Старом Свете приходится на Россию.

Kia Stinger

Однако я сейчас в Испании, и потому в моем распоряжении заднеприводная «классика». Двухлитровая «четверка» наполняет салон приятным баритоном. Вибраций — ноль. Свою лепту в их обнуление вносят демпферы гидротрансформатора автомата.

Селектор — в положение D. Даю по газам, и Stinger без стеснения срывается с места под легкий занос. Ускорение взрослое, но в «комфорте» коробка так и норовит перескочить повыше, внося смуту в азартное настроение.

Бесхитростные на вид сиденья очень удобны и цепко держат в объятиях даже при высоких боковых ускорениях.

Задние пассажиры подпирают головой низкий потолок и не избалованы сервисом: есть лишь дополнительные дефлекторы.



В спортрежиме всё встает на свои места. Амортизаторы поджимаются, акселератор собирает волю в кулак, а коробка с удовольствием задерживается на низких передачах. И Stinger превращается в монолит, поглощая поворот за поворотом.

Передние колеса не нагружены крутящим моментом, и это добавляет обратной связи. В связках быстрых поворотов Stinger отменно «перекладывается» в лучших баварских традициях — не входя ни в резонанс, ни в излишние скольжения. Это Альберт Бирман, долгое время учивший ездить «эмки» BMW, преподал Стингеру правильный драйверский этикет.

Горячая штамповка применялась при изготовлении 21 кузовного элемента (отмечены красным). А предел текучести стали составил 697 МПа. Это много!

Шестицилиндровый Stinger законно получает шильдик GT: это спортивный снаряд.

Двухлитровый турбомотор семейства Theta, скорее всего, будет самым популярным. И это логично: его возможностей вполне достаточно.



Багажник выдающимся не назовешь (406 литров), но для большинства задач его хватает.

Если двухлитровый Stinger хорош, то каков GT с битурбо V6? Он великолепен. Чтобы его прочувствовать в полной мере, нужен трек. И я его нашел. Под сочный рык «шестерки» Stinger набирает первую сотню за пять секунд, и ощущения в спине и под ложечкой вынуждают поверить в это.

Полноприводный GT с поразительной наглостью остается стабильным на дуге даже при откровенных провокациях. Не смутить его и режимом Sport+, в котором чувствительность педали газа обостряется до предела, а страхующая электроника уходит в тень и вступает в дело лишь при откровенных ошибках.

Kia Stinger

Даже на европейских дорогах в «жабрах» на передних крыльях скапливается пыль. А что будет у нас?

Попробовал я и заднеприводный GT. Еще больше адреналина! И требует большей деликатности в обращении с педалями и рулем. Необдуманные эксперименты могут окончиться в кювете, особенно если шайба режимов движения стоит в положении Sport+. Но умелому водителю Stinger отвечает взаимностью: запросто и очень эффектно метет хвостом.

Однако ехать по кольцу на пределе возможностей шин, не выжигая их в каждой шпильке, куда занятнее. Ей-богу, это самый «немецкий» «кореец»! Откровенный руль, легкое силовое скольжение и большой запас тяги провоцируют на поиск новых границ возможного. Главное — не лениться и пользоваться лепестками ручного режима, иначе автомат будет переключаться невпопад: на треке ему уже недостает сообразительности. Как и тормозов. Нет, механизмы Brembo работают отменно, но колодки обычные, «дорожные». Три боевых круга — и всё, перегрев.

Точное оружие

Stinger появится в России в первом квартале 2018 года. Красив, самобытен и чертовски быстр. Правильно быстр! Он вырвался на тот горячий асфальт, который еще не пробовали колёса корейских машин. На территорию, где очень важен имидж. У Стингера есть всё, чтобы стать этаким Ниссаном GT-R в мире спортседанов. Главное — чтобы было немного «воздуха» продаж, тогда огонь не потухнет. И обратная тяга сработает.

Самый «немецкий» корейский автомобиль Заднеприводный Stinger с отключенной системой стабилизации не терпит неумелых рук

Kia Stinger 2.2 CRDi Kia Stinger 2.0 T-GDI Kia Stinger 3.3 T-GDI Длина / ширина / высота / база 4830 / 1870 / 1400 / 2905 мм Объем багажника (VDA) 406/1114 л Снаряженная / полная масса 1703 (1774) / 2260 (2325) кг 1642 (н.д.) / 2185 (н.д.) кг 1780 (1834) / 2260 (2325) кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2199 см³; 147 кВт / 200 л.с.

при 3800 об/мин; 440 Н·м при 1750–2500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 188 кВт / 255 л.с. при 6200 об/мин; 353 Н·м при 1400–4000 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 3342 см³; 272 кВт / 370 л.с. при 6000 об/мин; 510 Н·м при 1300–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с 6,0 с 4,9 с Максимальная скорость 230 км/ч 240 км/ч 270 км/ч Топливо/запас топлива ДТ / 60 л АИ-95 / 60 л АИ-95 / 60 л Расход топлива: смешанный цикл 5,6 (6,4) л / 100 км 7,9 (н.д.) л / 100 км 9,9 (10,6) л / 100 км Трансмиссия задний привод (полный привод); А8 *В скобках указаны данные для версий AWD.

Фото: Александр Виноградов и Kia



