Kia > Stinger

В кузове Стингера двадцать одна деталь изготовлена методом горячей штамповки. Водитель сидит на 45 мм ниже, чем в Оптиме, а у сидящих в заднем ряду в плечах — 1391 мм... Боже, кому интересны эти данные? Разве о них думали, когда рисовали задние фонари, взлетевшие на крылья? Или чертили «жабры» в капоте?
Эмоции — вот из какого теста замешан Stinger! Впрочем, Stinger — не бушующий пожар. Это умный огонь, следующий правилу обратной тяги: он прячется, пока не получит большой глоток свежего воздуха в виде извилистой дороги или гоночного трека. И тогда случится вспышка.
Сила Генезиса
Stinger родился с генами заднеприводной платформы, известной по седану Genesis G80. Агрессия не бутафорская, как у Оптимы или Rio. Через боковые «ноздри» в бампере действительно проходит воздух и находит выход в «жабрах», прорезанных в передних крыльях. Увы, даже на чистых испанских дорогах там уже стала скапливаться дорожная грязь. Красота требует жертв.
|
Архитектура приборки традиционна для Kia. Главные отличия — большой красочный дисплей и разметка спидометра аж до 300 км/ч.
|
В режиме Sport+ машина позволяет очень многое, а бдительность страхующей электроники снижается до разумного минимума.
|
Передняя панель скроена из приятных материалов и словно обволакивает водителя. Корейский бренд выдают лишь несколько клавиш.
|
«Скорострельности» восьмиступенчатого автомата хватает лишь на дорогах общего пользования. На треке его нужно подстегивать подрулевыми лепестками.
|
Управление режимами движения доверили небольшой шайбе возле селектора.
Стремительный силуэт фастбека, ставшего девятой симфонией Петера Шрайера, сразу дает понять, что задние пассажиры тут никто: Stinger — он для водителя. Я не поверил и полез назад. За недоверие получил подзатыльник от низкого дверного проема. Высота машины всего метр сорок.
И пусть! Меняю тесноту заднего ряда на «кокпитность» рабочего места. Обтянутое наппой кресло принимает в крепкие объятия. Передняя панель с тремя соплами центральных дефлекторов несет на себе отпечаток штутгартской интерьерной школы. Если уж ориентироваться, то на самых-самых! И материалы достойные. Мягкий пластик встречается не только выше «ватерлинии». Металл дверных ручек приятно холодит пальцы. А когда держишься за «хваткий» руль, и мысли не возникает о том, сколько протянет кожа на ободе.
Theta вам не это
Из трех возможных двигателей мы наверняка увидим два бензиновых — двухлитровую «четверку» с наддувом серии Theta II и мотор 3.3 V6. Европейцам двухлитровые машины будут доступны только с задним приводом, а у нас такой Stinger можно будет купить и со всеми ведущими. Мы на особом положении? Именно. Поскольку чуть ли не половина продаж автомобилей Kia в Старом Свете приходится на Россию.
Однако я сейчас в Испании, и потому в моем распоряжении заднеприводная «классика». Двухлитровая «четверка» наполняет салон приятным баритоном. Вибраций — ноль. Свою лепту в их обнуление вносят демпферы гидротрансформатора автомата.
Селектор — в положение D. Даю по газам, и Stinger без стеснения срывается с места под легкий занос. Ускорение взрослое, но в «комфорте» коробка так и норовит перескочить повыше, внося смуту в азартное настроение.
|
Бесхитростные на вид сиденья очень удобны и цепко держат в объятиях даже при высоких боковых ускорениях.
|
Задние пассажиры подпирают головой низкий потолок и не избалованы сервисом: есть лишь дополнительные дефлекторы.
В спортрежиме всё встает на свои места. Амортизаторы поджимаются, акселератор собирает волю в кулак, а коробка с удовольствием задерживается на низких передачах. И Stinger превращается в монолит, поглощая поворот за поворотом.
Передние колеса не нагружены крутящим моментом, и это добавляет обратной связи. В связках быстрых поворотов Stinger отменно «перекладывается» в лучших баварских традициях — не входя ни в резонанс, ни в излишние скольжения. Это Альберт Бирман, долгое время учивший ездить «эмки» BMW, преподал Стингеру правильный драйверский этикет.
|
Шестицилиндровый Stinger законно получает шильдик GT: это спортивный снаряд.
|
Двухлитровый турбомотор семейства Theta, скорее всего, будет самым популярным. И это логично: его возможностей вполне достаточно.
Если двухлитровый Stinger хорош, то каков GT с битурбо V6? Он великолепен. Чтобы его прочувствовать в полной мере, нужен трек. И я его нашел. Под сочный рык «шестерки» Stinger набирает первую сотню за пять секунд, и ощущения в спине и под ложечкой вынуждают поверить в это.
Попробовал я и заднеприводный GT. Еще больше адреналина! И требует большей деликатности в обращении с педалями и рулем. Необдуманные эксперименты могут окончиться в кювете, особенно если шайба режимов движения стоит в положении Sport+. Но умелому водителю Stinger отвечает взаимностью: запросто и очень эффектно метет хвостом.
Однако ехать по кольцу на пределе возможностей шин, не выжигая их в каждой шпильке, куда занятнее. Ей-богу, это самый «немецкий» «кореец»! Откровенный руль, легкое силовое скольжение и большой запас тяги провоцируют на поиск новых границ возможного. Главное — не лениться и пользоваться лепестками ручного режима, иначе автомат будет переключаться невпопад: на треке ему уже недостает сообразительности. Как и тормозов. Нет, механизмы Brembo работают отменно, но колодки обычные, «дорожные». Три боевых круга — и всё, перегрев.
Точное оружие
Stinger появится в России в первом квартале 2018 года. Красив, самобытен и чертовски быстр. Правильно быстр! Он вырвался на тот горячий асфальт, который еще не пробовали колёса корейских машин. На территорию, где очень важен имидж. У Стингера есть всё, чтобы стать этаким Ниссаном GT-R в мире спортседанов. Главное — чтобы было немного «воздуха» продаж, тогда огонь не потухнет. И обратная тяга сработает.
|Самый «немецкий» корейский автомобиль
|Заднеприводный Stinger с отключенной системой стабилизации не терпит неумелых рук
Kia Stinger 2.2 CRDi
Kia Stinger 2.0 T-GDI
Kia Stinger 3.3 T-GDI
Длина / ширина / высота / база 4830 / 1870 / 1400 / 2905 мм
Объем багажника (VDA) 406/1114 л
Снаряженная / полная масса
1703 (1774) / 2260 (2325) кг
1642 (н.д.) / 2185 (н.д.) кг
1780 (1834) / 2260 (2325) кг
Двигатель
дизельный, Р4, 16 клапанов, 2199 см³; 147 кВт / 200 л.с.
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 188 кВт / 255 л.с. при 6200 об/мин; 353 Н·м при 1400–4000 об/мин
бензиновый, V6, 24 клапана, 3342 см³; 272 кВт / 370 л.с. при 6000 об/мин; 510 Н·м при 1300–4500 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
7,7 с
6,0 с
4,9 с
Максимальная скорость
230 км/ч
240 км/ч
270 км/ч
Топливо/запас топлива
ДТ / 60 л
АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 60 л
Расход топлива: смешанный цикл
5,6 (6,4) л / 100 км
7,9 (н.д.) л / 100 км
9,9 (10,6) л / 100 км
Трансмиссия задний привод (полный привод); А8
*В скобках указаны данные для версий AWD.
Фото: Александр Виноградов и Kia
Читать комментарии