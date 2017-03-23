Нельзя не соблазниться: Zotye запустила в продажу кроссовер Domy X7

Китайская фирма Zotye Auto, прославившаяся своим беззастенчивым копированием дизайна автомобилей европейских марок, вывела на рынок среднеразмерный кроссовер X7 под суббрендом Domy. В его облике отчетливо улавливаются черты нового фольксвагеновского Тигуана, а вот цены куда привлекательнее, чем у оригинала.

Кроссовер Domy X7 был впервые представлен еще летом прошлого года, но только сейчас добрался до китайского потребителя по цене от 104 900 юаней — это 878 тысяч рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ. Силовой агрегат пока только один: 1,8-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 177 л.с., состыкованная с 5-ступенчатой механикой, ведущие колеса — передние.

Domy X7 крупнее стандартного Тигуана и относится к классу среднеразмерных кроссоверов: колесная база — 2850 мм, длина — 4736 мм, ширина — 1942 мм, высота — 1672 мм. Задняя подвеска независимая, многорычажная, а в днище есть выемка под карданный вал, но вряд ли когда-нибудь этот Zotye получит полный привод — китайцам он ни к чему, ведь компартия за последние десять лет проложила в стране просто какое-то дикое количество шикарных автомагистралей.

Интерьер у Domy X7 полностью оригинальный, с пышной, но спорной с эстетической точки зрения псевдодеревянной отделкой. В базовую комплектацию входит ABS, две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, отделка кресел кожзамом, раздельная спинка заднего дивана со встроенным подлокотником, задние датчики парковки, литые колесные диски, рейлинги на крыше.

В топ-версию за 130 900 юаней (1,1 млн рублей) включены ESP, боковые и оконные подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, щиток приборов с центральной 7-дюймовой виртуальной секцией (для нее предусмотрены несколько вариантов «обоев»), панорамная стеклянная крыша с люком, датчики дождя и света, полный электропакет, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, камера заднего вида и многое другое.

Появится ли когда-нибудь Domy X7 в России? Вполне возможно, ведь туарего-ауди-образный Zotye T600 у нас уже продается, правда, не сказать чтобы очень успешно: в прошлом году было реализовано всего 294 экземпляра. Может, тигуаноподобный аппарат окажется популярнее?

На этой неделе фирма Zotye анонсировала спортивный купеобразный кроссовер, в облике которого четко угадывается итальянский Lamborghini Urus.

Самой скандально известной моделью Zotye на данный момент является кроссовер SR8, копирующий Porsche Macan.

Фото: Zotye, autohome.com.cn