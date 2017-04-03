Под козырек: появилось «антисонное» устройство для водителей

Новую разработку представила отечественная компания «НейроТонус». Модный аксессуар выполняет еще и весьма полезную функцию контроля за усталостью водителя.

В преддверии дачно-курортного сезона отечественный производитель представил свою новую разработку — систему контроля бодрствования SleepAlert. Каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой секундного засыпания за рулем. Такое состояние «клевания носом» очень опасно и часто приводит к авариям. Известно, что спустя четыре часа непрерывного вождения внимание водителя притупляется в два раза, а спустя 8 часов — в шесть раз.

Устройство представляет собой козырек с электронным блоком, который снимает электроэнцефалограмму и электромиограмму в онлайн-режиме и при обнаружении критических параметров подает звуковой и вибросигналы. Система не даст водителю заснуть за рулем, что может очень пригодиться при длительных автопробегах, особенно когда их совершают непрофессионалы.

Чудо-кепку можно применять и в других областях, где требуется неусыпное внимание пользователя к процессу, чтобы исключить вероятность ошибки из-за человеческого фактора. Ею могут также воспользоваться диспетчеры, пилоты и машинисты. В перспективе устройство планируется доработать, его можно будет интегрировать с бортовым компьютером, пультами контроля движения транспорта, мобильными устройствами пользователя и т.д.

  • Кстати, перстень StopSleep, который надевается на палец и сигнализирует об усталости и засыпании водителя, также был разработан российскими учеными.
  • В ГИБДД отмечают, что порой уставший водитель страшнее нетрезвого, и дают несколько советов, как, обнаружив у себя признаки усталости, с этим бороться.

Фото: Neurotone

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Комментарии (4)

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Классная вещь! Если появится в продаже — будет иметь сбыт! Не авральный, но стабильный!

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0

Правильнее написать, что система сигнализирует водителю когда пора остановится и поспать. Главное, чтобы она делала это до того, как водитель заснёт.
Ps Добавьте «на правах рекламы».

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-1

Спросите у женщин, сколько времени можно проходить в клипсах, а они прищепку предлагают к уху дальнобоям прицепить.

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0

предотвратить засыпание! сильно!
но — лохов нет
нормальный адекватный человек понимает что единственным способ борьбы с засыпание
это прикорнуть на пару тройку часов

но маркетолухи разумеется вышли на лоха без которого (их) жизнь разумеется плоха

так что просьба добавить «на правах рекламы».
мучачо грасиас

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-1