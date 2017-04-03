Под козырек: появилось «антисонное» устройство для водителей

Новую разработку представила отечественная компания «НейроТонус». Модный аксессуар выполняет еще и весьма полезную функцию контроля за усталостью водителя.

В преддверии дачно-курортного сезона отечественный производитель представил свою новую разработку — систему контроля бодрствования SleepAlert. Каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой секундного засыпания за рулем. Такое состояние «клевания носом» очень опасно и часто приводит к авариям. Известно, что спустя четыре часа непрерывного вождения внимание водителя притупляется в два раза, а спустя 8 часов — в шесть раз.

Устройство представляет собой козырек с электронным блоком, который снимает электроэнцефалограмму и электромиограмму в онлайн-режиме и при обнаружении критических параметров подает звуковой и вибросигналы. Система не даст водителю заснуть за рулем, что может очень пригодиться при длительных автопробегах, особенно когда их совершают непрофессионалы.

Чудо-кепку можно применять и в других областях, где требуется неусыпное внимание пользователя к процессу, чтобы исключить вероятность ошибки из-за человеческого фактора. Ею могут также воспользоваться диспетчеры, пилоты и машинисты. В перспективе устройство планируется доработать, его можно будет интегрировать с бортовым компьютером, пультами контроля движения транспорта, мобильными устройствами пользователя и т.д.

Кстати, перстень StopSleep, который надевается на палец и сигнализирует об усталости и засыпании водителя, также был разработан российскими учеными.

В ГИБДД отмечают, что порой уставший водитель страшнее нетрезвого, и дают несколько советов, как, обнаружив у себя признаки усталости, с этим бороться.



Фото: Neurotone