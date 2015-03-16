«Рено Россия» расширяет географию экспорта

В этом году компания начнет поставки автомобилей в страны Персидского залива. Об этом рассказал генеральный директор российского подразделения Renault Андрей Панков.

Расширение программ экспорта остается по-прежнему актуальным для автопроизводителей, имеющих свое производство в России. Так, с 2017 года компания Renault начинает экспорт в шесть стран Персидского залива, об этом рассказал глава представительства Андрей Панков.

Объемы планируемых поставок и модели автомобилей он называть не стал, однако очевидно, что речь может идти о таких популярных и востребованных автомобилях, как Renault Logan, Sandero Stepway, Renault Duster и Kaptur.

Он отметил, что автомобили, произведенные в России с высокой степенью локализации, впервые поставляются в страны дальнего зарубежья. В этом плане компания действует в полном согласии со стратегией развития российской автомобильной промышленности, направленной на обеспечение импортозамещения и увеличение конкурентоспособности российской продукции, подчеркнул Андрей Панков.

«Renault Россия» постоянно изучает возможности для развития экспорта. Однако о деталях конкретных проектов можно будет говорить по мере их реализации», — ответил Панков корреспонденту «За рулем».

В конце прошлого года компания «Renault Россия» заявила о начале поставок кузовов автомобилей в алжирский город Оран. На совместном предприятии налажена сборка модели Logan.



Осенью прошлого года в Ханой направили партию кроссоверов Renault Duster, оформленных по новым ставкам таможенных пошлин в рамках соглашения о свободной торговле между Россией и Вьетнамом.

«Renault Россия» также поставляет автомобили в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению, кроме того, экспортируются более 160 наименований автокомпонентов, например, детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, оптика.

Фото: Renault