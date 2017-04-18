Летающая британка отправится в тюрьму за «пьяную» аварию

Суд Туманного Альбиона строг и суров. Таня Чиквейчер, которая угодила в серьезную аварию, будучи под шофе, ближайшие два года проведет в заключении. И это при том, что пострадавших, по сути, нет.

В декабре прошлого года в окрестностях Питерборо, графство Кембриджшир, произошла жуткая авария — Nissan Qashqai на высокой скорости совершил обгон грузовика по встречной полосе, а затем, фактически не снижая хода, врезался в разделительное ограждение, пролетел по воздуху и рухнул на крышу. Водители, остановившиеся помочь, очевидно, были шокированы: в салоне находилась совершенно пьяная женщина и ее полуторагодовалый сын. Чудо, что они не погибли и вообще отделались царапинами. Полицейские проверили Таню Чиквейчер, управлявшую Ниссаном, и были ошеломлены: предельно допустимая норма была превышена в три раза. Стражам правопорядка она сказала, что «вроде бы пила водку».

История получила продолжение, и за женщину по полной программе взялся суд. Наказание следующее — в ближайшие шесть лет Таня будет ходить пешком, 26 месяцев проведет в тюрьме и еще выплатит штраф в размере 115 фунтов. Считаете, что присяжные перегнули палку, поскольку все живы? Кстати, это не первый случай, когда графство Кембриджшир жестко наказывает своих нарушителей. Недавно мотоциклетное сообщество всколыхнула история Пола Уаэтта. Отец семейства в свободное время любил устраивать гонки с полицией и выжимать все соки из своего спортбайка BMW S 1000 RR, а также ставил на него подложные номера, да еще и зачем-то возил с собой здоровенный охотничий нож. В результате он на 30 месяцев попал в тюрьму и еще не скоро сядет на мощный мотоцикл.

Местные российские «герои» тоже порой вынуждают суд идти на крайние меры, хотя и не такие суровые, как в Британии. Так, стритрейсершу Мару Багдасарян, одну из фигуранток резонансной истории с гонками на Гелендвагене , неоднократно задерживали и после за другие нарушения ПДД. За многочисленные просроченные штрафы суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала пропускать и в итоге была приговорена к административному аресту на 15 суток. Чтобы избежать этого, она купила больничный. За это суд добавил ей еще год исправительных работ.

После решения суда назначить ее товарищам Шамсуарову и Ускову наказание в виде 300 часов обязательных работ Багдасарян пригрозила, что обнародует записи вымогательства взятки сотрудниками полиции, если с ее товарищей и с нее не снимут обвинения.

Фото, видео: Youtube