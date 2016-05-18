Только русские сдюжили: ГАЗон Next постоит на своем в Венеции

«Группа ГАЗ» стала официальным партнером Австрийского павильона на биеннале современного искусства в Венеции. Известный художник и мастер перформанса Эрвин Вурм сделал из русского грузовика смотровую башню.

Австрийский деятель искусств Эрвин Вурм уже не первый раз экспериментирует с грузовиками: например, в 2015 году он установил на одной из улиц немецкого города Карлсруэ изогнутый, как бы заезжающий на стену грузовичок Mercedes-Benz, а местная полиция, не сильно просвещенная в вопросах современного искусства, даже выписала машине штраф за неправильную парковку.

Новому арт-объекту Вурма — смотровой башне на базе ГАЗона Next — штрафы не грозят: автомобиль, прошедший все необходимые проверки у местных надзорных органов, установлен на территории выставки современного искусства в Венеции, напротив Австрийского павильона.

К газовцам австрийский художник обратился после того, как его диковинную смотровую башню отказались строить местные компании. Русские машиностроители, наоборот, с энтузиазмом взялись за работу и провели все необходимые расчеты. Установленная на передний бампер машины конструкция весит почти 12 тонн и снабжена ведущей на корму лестницей, общая высота конструкции составляет 9,7 м. Одновременно смотровая площадка может принять 10–12 человек, инструкция художника для посетителей предписывает: «Замрите и смотрите на горизонт Средиземного моря». Вот как комментирует свою работу сам Эрвин Вурм:

«Долгое время одной из основных тем моих работ было движение — вспомним хотя бы изогнутый грузовик, который я создал много лет назад. Транспорт, особенно, когда он связан с человеческим телом, меня давно увлекает. Контраст ограниченного пространства внутри грузового автомобиля и широкого обзора, открывающегося с площадки, вызывает чувство одновременной скованности и свободы. Это заставляет нас вспомнить также о геополитическом контексте нашей жизни».

57-я Венецианская биеннале открыла свои двери для посетителей 13 мая и продлится до 26 ноября текущего года включительно.

В марте стало известно, что «Группа ГАЗ» может возродить бренд Волга для легких коммерческих автомобилей.

По итогам 2016 года «Группа ГАЗ» увеличила выручку на 24%, а ее прибыль составила 1,1 млрд рублей.

Фото: «Группа ГАЗ»