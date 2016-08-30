Rolls-Royce Sweptail: хозяин заплатил за него «страшную» цену

Британская лакшери-марка представила в Италии на конкурсе элегантности Villa d'Este двухместное купе Sweptail. Автомобиль построен в единственном экземпляре для неназванного, но очень почетного клиента.

Некоторые британские СМИ с гордостью написали о том, что уникальное сногсшибательное купе Sweptail обошлось заказчику в 10 млн фунтов стерлингов (примерно 730 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ), и что это, возможно, самый дорогой новый автомобиль в мире. Однако Торстен Мюллер-Отвос, глава Rolls-Royce Motor Cars, назвал подобные сообщения спекуляциями, но подтвердил, что машина «очень-очень дорогая». Трактовать это можно как угодно, в том числе и так, что Sweptail стоит даже больше десяти миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что купе Sweptail было построено по заказу некоего состоятельного и очень уважаемого клиента, при этом цена не оговаривалась — поклонник марки готов был оплатить любой счет. Концепцию автомобиля можно описать словосочетанием «сухопутная яхта» — морская тематика прослеживается и в экстерьере, и в интерьере, при этом в дизайне также много цитат из Роллс-Ройсов 20-х и 30-х готов прошлого века.

При очевидно огромных габаритах машины в салоне всего два места, задняя часть салона предназначена для багажа, что подчеркивает туристический статус машины. В центральную консоль встроен специальный механизм, который по нажатию кнопки извлекает из недр бутылку шампанского и два хрустальных бокала — они будут уместны по окончании путешествия.

О технической начинке машины ничего не сообщается, но, скорее всего, Sweptail сделан на базе уже не выпускающегося Phantom Coupe.

Марка Rolls-Royce, как известно, принадлежит компании BMW, которая, в свою очередь, представила на конкурсе элегантности Villa d'Este новое купе 8-й серии.

В марте на Женевском автосалоне дебютировал Rolls-Royce Ghost с алмазным покрытием кузова.

Производство флагманской модели Rolls-Royce Phantom было прекращено в январе этого года, но уже осенью британская марка может представить замену, а в следующем году ожидается первый в истории марки Rolls-Royce внедорожник.

Фото: Rolls-Royce