Меньше агрессии: новому автомобилю Путина поправили «лицо»

На сайте Федерального института промышленной собственности опубликованы обновленные изображения промышленного образца представительского седана, разработанного институтом НАМИ. Автомобиль стал немного элегантнее.

В феврале этого года ФИПС уже публиковал сведения о патенте на промышленный образец за номером 102115, где фигурировали несколько изображений седана проекта «Кортеж», однако 31 мая в электронной библиотеке института всплыл документ за номером 103612, где мы видим тот же автомобиль, но чуть более четко и детально прорисованный — очевидно, этот вариант внешности является финальным.

В новой версии седан получил менее массивный передний бампер, стилизованные клыки в котором уступили место хромированным оправам воздуховодов, переходящим по бокам в небольшие молдинги. В задней части длиннее стала хромированная накладка на крышке багажника, отчетливо виден рисунок фонарей.

Напомним, что серийное производство автомобилей проекта «Кортеж» начнется в конце следующего года, но ФСО получит 14 машин для тестирования уже в этом году. Помимо седана в рамках «Кортежа» разработаны лимузин, минивэн и внедорожник.

В начале мая в социальной сети ВКонтакте были опубликованы снимки кузова седана проекта «Кортеж», сделанные на Ликинском автобусном заводе, — он проходил там подготовку к покраске.

Осенью прошлого года институт НАМИ подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus, под которым автомобили проекта «Кортеж», вероятно, и поступят в продажу.

Летом прошлого года ФИПС опубликовал патентные изображения панели приборов автомобилей проекта «Кортеж».

Фото: ФИПС