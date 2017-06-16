Объявлены рублевые цены на минивэны Сitroen Spacetourer и Peugeot Traveller

Российские дилеры Сitroen и Peugeot начнут принимать заказы на новые однообъемники 1 июля.

Сitroen Spacetourer и Peugeot Traveller — это пассажирские братья фургончиков Citroen Jumpy и Peugeot Expert, продажи которых в России начались в конце весны. Обе модели могут вместить до восьми человек, построены на легковой модульной платформе EMP2 и отличаются, в сущности, лишь эмблемами, шильдиками и оформлением передка.

В России французские минивэны будут доступны с безальтернативным 2,0-литровым турбодизелем (150 л.с., 370 Нм), в пару которому положена 6-ступенчатая МКП либо 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Ведущие колеса — передние.

Базовая комплектация у Ситроена называется Feel, у Пежо — Active и предлагается в двух вариантах длины кузова: 4959 или 5309 мм, в первом случае объем багажника варьируется в диапазоне от 603 до 3968 л, во втором — от 989 до 4554 л (максимальная цифра получается при демонтаже и извлечении из салона кресел второго и третьего рядов).

Короткая версия Feel/Active стоит от 1 999 000 рублей, длинная — от 2 049 000 рублей. Оснащение довольно богатое: система стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, двухзонный климат-контроль, отдельная климатическая установка для пассажирской части салона, подогрев передних сидений, круиз-контроль, сдвижные боковые двери слева и справа, солнцезащитные шторки для боковых окон, откидное стекло багажной двери, аудиосистема с восемью громкоговорителями, система контроля давления в шинах. Из особенностей адаптации отметим терминал ЭРА-ГЛОНАСС, аккумулятор увеличенной емкости, усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет (175 мм), защиту картера двигателя, пластиковую защиту днища, полноразмерную запаску и догреватель двигателя.

Люксовая версия минивэна у Ситроена называется Business Lounge, у Пежо — Business VIP, она будет предлагаться только с длинным кузовом и АКП по цене от 2 599 000 рублей. В ней максимум семь мест, так как во втором ряду установлены два индивидуальных кресла, которые можно развернуть против хода и организовать таким образом на борту комнату для переговоров. В виде опции предлагается тумба-трансформер, превращающаяся в столик для бумаг и ноутбуков. В указанную стоимость же включены оконные подушки безопасности для второго и третьего рядов, адаптивный круиз-контоль с системой автоматического экстренного торможения, система контроля за полосой движения, система контроля за степенью усталости водителя, система автоматического управления дальним светом, датчики дождя и света, кожаная обивка кресел, мультимедийная система с навигацией и 7-дюймовым сенсорным экраном, датчики парковки, камера заднего вида, электропривод сдвижных боковых дверей с ножным сенсором активации, дополнительная шумоизоляция салона и моторного отсека, литые колесные диски и ряд других приятных мелочей.

Все минивэны для российского рынка будут собираться во Франции, по поводу сроков их локализации в Калуге пока информации нет.

Цены многим покажутся высокими, но на фоне конкурентов они довольно привлекательные. Дешевле «французов» на нашем рынке только корейский Hyundai H1 — от 1 954 000 рублей. Volkswagen Transporter Kombi уже дороже — от 2 012 700 рублей. За вернувшийся в декабре на российский рынок Ford Tourneo Custom нужно отдать минимум 2 286 000 рублей.

Фирма Citroen представила на прошлой неделе маленький кроссовер C 3 Aircross , который появится в России в 2018 году.

представила на прошлой неделе маленький кроссовер 3 , который появится в России в 2018 году. В мае фирма Peugeot начала продавать в России обновленный субкомпактный кроссовер 2008 и анонсировала обновление седана 408 калужской сборки

Фото: PSA Group