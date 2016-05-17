Kia анонсировала старт продаж нового Rio в России

После затяжного молчания фирма Kia, наконец-то, обозначила свои планы относительно главного российского бестселлера. Новый Rio поступит в продажу в третьем квартале текущего года.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia Rio нынешнего поколения сейчас находится на пике успеха: в мае продажи корейского седана в очередной раз выросли, укрепив его на первом месте рейтинга самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. В этой связи необходимость в преемнике, прямо скажем, вызывает сомнения: опыт со сменой поколений соплатформенного Соляриса оптимизма не внушает, новый и заметно подорожавший седан раскупают гораздо менее охотно, чем предшественника. Соломоновым решением был бы параллельный выпуск Rio разных поколений, как это делается в Китае, но все упирается в ограниченные производственные мощности завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

Производство нового Rio в России, судя по всему, уже началось — оно было анонсировано еще в марте, а сегодня пресс-служба Kia распространила сообщение о том, что продажи новинки начнутся в третьем квартале текущего года, и прикрепила к нему два дизайнерских скетча. Между тем в мае в интернет утекли неофициальные фотографии машины нового поколения российской сборки — представленным эскизам они никак не противоречат, с той поправкой, что на таких рисунках некоторые черты всегда гипертрофированы.

В плане дизайна российский Kia Rio во многом повторяет китайский, но получил оригинальное оформление передка в духе американской версии модели.

По технической части пока никаких официальных сведений нет, но очевидно, что линейка силовых агрегатов будет такой же, как у нового Соляриса.

В дилерских центрах Kia сейчас настоящий аврал: покупатели лихорадочно скупают Rio текущего поколения, понимая, что новый будет заметно дороже и не факт, что лучше, хотя производитель, разумеется, обещает прогресс по всем фронтам. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро.

  • В апреле на Шанхайском автосалоне новый Kia Rio предстал в образе кросс-хэтчбека — такая модификация наверняка заинтересовала бы многих российских автолюбителей. Там же отпраздновал дебют новый бюджетный седан Kia Pegas, созданный на платформе старого Rio — он будет заметно дешевле модели нового поколения, но при этом имеет современный дизайн. В июне в Китае был представлен седан Hyundai Reina — ближайший родственник Пегаса. Обе бюджетные новинки вызвали больной интерес в России, но, к сожалению, на нашем рынке в ближайшее время не появятся.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Rio

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Комментарии (16)

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Хотел соляру в минималке в новом кузове сделал предзаказ через 3  недели звонит манагер дали цвет только белый (хотел серый), на всю Россию сделала в мая только12 шт короче охота пропала снял заказ, за 700 и выше бери стоят, п

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0

Пока рубль плавает продажи будут у всех очень низкие. Сейчас одноразовые кибитки по цене лексуса. Будет доллар по тридцать рублей, тогда можно разговаривать, а так пустое обсуждение. На дорогах появились авто 80–90 годов в никаком состоянии — вот это можно обсуждать.

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-2

Очередной продукт как бы машина из окрашенной фольги , зловонного пластика, китайским двигателем, а денег хотят как за машину) )) НЕЕЕ мне не надо и за бесплатно такую.

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+1

Всё бы ничего, только не едет этот фень-шуй ни шута.
Смотришь на него в левой полосе — водитель тужится, ему кажется, что он едет, даже мчится...
А на самом деле стоит.
Приходится объезжать справа.

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0
робот

ЧеССно говоря, смешно читать) Неужели на ФИАТе?, да по правой полосе, где вААбще говоря ему и место)))

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0

Корейцы конеш припухли но у них есть логика, Солярисы и Рио уже не продукт №1 для корейцев, им является более маржинальная Крета и я так понимаю ей отдан приоритет в конвейере, а на остальные машинки В класса с питерского завода назначат ту цену чтобы адекватно загрузить завод, как они сейчас и поступают.

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+2

Это конечно провал, в России либо Мексиканский вариант нужен, либо лучше ничего не трогать. Если уж сильно хотят выпускать это (мало ли, может топ менеджерам сильно нравится), тогда текущий РИО нужно оставить и выпускать как Classic Edition.

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+1

Не айс и на презентационных фотках, а в реале еще хуже будет, как обычно

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+1

Новый солярис хотя бы красивый, а рио 2 будет дорогая и страшная.
ссылка

Сейчас бы ещё нормальный автомат на Весту и эти двое уступят ей топчик продаж :)

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+1
Demitrius

Так вы признаете, что они в топчике?
Забавно:)
А сколько демагогии было, чтобы рассказать всем, что это не так:)

И откуда, интересно, возьмется АКПП на Весту?
Они втулки нормально сделать не могут, куда им АКПП?:))

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-1
Каплан Илья

Не придумывайте, я, в отличии от вас, живу в реальном мире, а здесь правят факты :)
Солярис уже уступил весте, следующая — рио.
1  Rio KIA
2  Granta Lada
3  Vesta Lada
4  Solaris Hyundai

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+3

«Kia Rio нынешнего поколения сейчас находится на пике успеха: в мае продажи корейского седана в очередной раз выросли»
Мне этот пик успеха видится по причине взлетевшего ценника на новый Солярис, который свалился на четвёртое место в рейтинге продаж, и вероятно скатится ещё ниже, когда дилеры распродадут остатки Соляры предыдущей генерации, а то, что они ещё не распроданы, можно судить по большому количеству предложений в «Автоспот».
Всё изменится, когда выйдет новый Рио, а ценники по привычке сделают даже выше, чем у Соляриса.
И «российский бестселлер» сразу сдуется.

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+13
mr. Vetroff

Согласен, что все изменится, продажи встанут у РИО с таким дизайном и спрос перейдет на Солярисы и снова будет «российским бестселлером». Но в общем объеме концерн Hyundai имхо потеряет, т.к. Солярис не сможем всех пользователей КИА на себя перевести.

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-2
bamx2x

Не перейдёт спрос с такими ценами.

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+1
mr. Vetroff

Всё те же грабли...

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0
mr. Vetroff

Фокус — тому пример, увы.

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0