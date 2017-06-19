Lada Vesta празднует первый юбилей: выпущено 100 тысяч штук

С конвейера завода в Ижевске сегодня сошел стотысячный экземпляр Весты. Им оказался седан белого цвета в комплектации Luxe.

Несмотря на обилие критики в свой адрес, Lada Vesta, запущенная в производство полтора года назад, смогла-таки стать настоящим народным автомобилем. Результаты продаж за май и первые пять месяцев текущего года внушают оптимизм: они растут на фоне падения спроса на некогда главного конкурента — Hyundai Solaris. И если новый Kia Rio повторит судьбу Соляриса, то есть заметно подорожает и растеряет клиентуру, то Веста имеет все шансы к концу года стать абсолютным лидером российского рынка, ведь продажи Лады Гранты, которая сейчас занимает второе место в рейтинге продаж, падают.

С начала производства свет увидели 30 различных версий Лады Весты, включая экспортные: модель поставляется на рынки Германии, Венгрии, Сербии, Словакии, в Украину, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья. Экспортная география будет только расширяться — в частности, планируются поставки на Кубу.

В этом месяце в Ижевске была запущена в производство битопливная модификация Весты (бензин + метан), но купить ее пока нельзя — первые серийные экземпляры поступят на тестирование в корпоративные парки.

Российские автолюбители с нетерпением ждут Весту-универсал, на рынке она должна появиться до конца текущего года.

Летом прошлого года АВТОВАЗ показал опытную электрическую Весту, но когда ее запустят в производство и запустят ли вообще, пока неизвестно.

Год назад в Ижевске выпустили ограниченную партию Вест, приуроченную к 50-летнему юбилею АВТОВАЗа.

Фото: АВТОВАЗ