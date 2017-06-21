Марка Jaguar анонсировала выпуск первого компактного паркетника

Бешеный успех среднеразмерного кроссовера F-Pace, который за год увеличил мировые продажи марки Jaguar на 83%, должен развить паркетник поменьше, по имени E-Pace. Его мировая премьера состоится 13 июля текущего года.

Кроссоверы правят миром и делают основную кассу автопроизводителям — даже немного странно, что фирма Jaguar обратилась к сегменту SUV так поздно: F-Pace дебютировал осенью 2015 года, к лету 2016-го добрался до России, но даже за неполный год продаж в нашей стране смог стать самой успешной моделью британской марки — продано 1103 экземпляра, тогда как вторая по популярности «кошка» — ХF — за весь год нашла только 394 покупателя.

Jaguar E-Pace, как модель более доступная, чем F-Pace, вероятно, будет еще популярнее (и в России, и в мире). Официальных технических сведений о новинке пока нет, но еще в начале года в Сеть утекли шпионские снимки закамуфлированных прототипов компактного ягуаровского паркетника — тестовый мул представлял собой перелицованный Range Rover Evoque, а значит можно предположить, что F-Pace сделан на его платформе и имеет поперечное расположение силового агрегата.

Известно, что линейка двигателей для E-Pace будет состоять исключительно из бензиновых и дизельных агрегатов семейства Ingenium, то есть максимум «четыре горшка». Обещана также система полного привода, а вот будут ли «бюджетные» переднеприводные версии кроссовера, пока неизвестно.

Дата старта продаж тоже пока не оглашена, но для британского рынка уже озвучена начальная цена — от 28 500 фунтов стерлингов (примерно 2,11 млн рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ). Для сравнения скажем, что старший F-Pace в Соединенном Королевстве стоит минимум 34 730 фунтов стерлингов (2,58 млн рублей), а официально в России — от 2,96 млн рублей.

В 2018 году на заводе Magna Steyr в Австрии начнется производство третьего кроссовера марки Jaguar, электрического I-Pace. В России эта модель тоже появится.

На прошлой неделе дебютировал эффектный универсал Jaguar XF Sportbrake второго поколения, но в нашей стране он, к сожалению, продаваться не будет.

Фото: Jaguar