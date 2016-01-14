Jaguar E-Pace прикинулся Рейндж Ровером

Не верьте глазам своим: в объектив фотошпиона попал не растайлинговый Range Rover Evoque, а прототип компактного кроссовера Jaguar, нарядившийся в «платье» популярного премиум-паркетника. В подобной маскировке, как выясняется, есть тайный смысл.

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Популярность кроссоверов, в частности, компактных моделей, заставляет производителей, никогда не интересовавшихся сегментом SUV, очертя голову заняться разработкой потенциально прибыльных машин. В числе «передовиков» — британцы. Bentley уже представила сверхмощный и ультрароскошный Bentayga, Rolls-Royce работает над проектом Cullinan, а у Jaguar родится E-Pace, стоящий ступенькой ниже F-Pace.

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Поскреби Эвок и найдешь… Jaguar. Мул, то есть носитель агрегатов, который заснял фотошпион, неспроста пытается выглядеть как Range Rover. По инсайдерским сведениям, паркетник базируется не на алюминиевом шасси iQ[Al], ставшем основой Jaguar XE, XF и F-Pace, а получит «тележку» попроще и подешевле — модернизированную архитектуру от современного Evoque, доставшуюся Land Rover еще с фордовских времен. Она же будет и у «рейнджа» следующей генерации. Родство двух моделей косвенно указывает на схожие габариты.

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Особую пикантность факту использования откровенно древней платформы придают примерные сроки запуска SUV: по предварительным данным, он появится лишь к концу десятилетия! Откровенный консерватизм шасси пойдет рука об руку с наддувными «четверками» Ingenium объемом 2,0 л. Поговаривают и о подзаряжаемой гибридной модификации, особенно актуальной в свете стягивания экологической законодательной удавки.