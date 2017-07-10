Как выглядит кортеж Дональда Трампа: сирены и десятки автомобилей

Проезд кортежа президента США Дональда Трампа по Гамбургу шокировал местных жителей: в колонне со спецсигналами насчитывалось более 60 автомобилей и мотоциклов. Кортеж удалось заснять на видео простому прохожему.

Автолюбители часто ругают российские власти за перекрытие дорог для проезда правительственных кортежей. Однако и за границей случаются подобные вещи. Один из самых ярких примеров: проезд кортежа президента США Дональда Трампа по Гамбургу.

Кортеж нового президента США Дональда Трампа уже не раз оказывался в центре курьезных и скандальных историй. На этот раз, вольно или невольно, Трамп шокировал проездом своего кортежа жителей Гамбурга, где проходил саммит G20.

На видео, которое удалось сделать простому прохожему, видно, что кортеж усиленно охранялся: в начале проезжает несколько десятков полицейских микроавтобусов, затем целая колонна представительских седанов, лишь потом в кадре появляются президентские лимузины (основной и резервный), прикрываемые внедорожниками Секретной службы США, затем снова микроавтобусы, кареты скорой помощи, машина с американским спецназом, мотоциклисты… Всего в кортеже насчитывается более 60 автомобилей!

Кстати, как видно на видео, часть машин, причем не только лимузины, Дональд Трамп привез с собой: это бронированные внедорожники личной охраны и фургон, в котором, предположительно, находится узел спецсвязи.

Не все главы государств предпочитают помпезные лимузины. Так, например, нынешний глава Франции Эммануэль Макрон во время инаугурации предпочел появиться на публике в салоне переделанного для этого мероприятия кроссовера DS 7 Crossback .





7 . Президент России Владимир Путин пока передвигается на Mercedes — Benz S — Class Pullman . Однако российские лимузины проекта «Кортеж» уже практически готовы, Владимир Путин даже лично протестировал один из таких автомобилей. Российский ответ лимузину президента США покажут в 2018 году во время инаугурации следующего президента России. Кроме лимузина в проект «Кортеж» входят представительский седан, микроавтобус и внедорожник.

Фото: YouTube