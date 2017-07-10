Стало известно, сколько россияне потратили на подержанные автомобили

Российский рынок подержанных автомобилей растет. Стали известны города, где больше всего потратили, и автопроизводитель, чьи машины лучше всего продаются сейчас на вторичке.

За первые пять месяцев этого года российские покупатели потратили на вторичном автомобильном рынке 780 млрд руб. Больше всего машин с пробегом купили в Москве и Санкт-Петербурге (вместе с Подмосковьем и Ленинградской областью): здесь выручка продавцов составила 200 млрд руб.

Основная часть в денежном исчислении пришлась на автомобили японской Тойоты: в январе-мае этого года было продано автомобилей на 92 млрд руб., подсчитали аналитики агентства «Автостат». На втором месте автомобили Lada, на них пришлось 75 миллиардов, замыкает первую тройку Mercedes—Benz с показателем около 57 млрд руб.

В первую пятерку по объему продаж в рублях вошли также Nissan (50 млрд руб.) и BMW (44 млрд руб.). В топ-10 попали Hyundai (41 млрд руб.), Volkswagen (39 млрд руб.), Ford (32 млрд руб.), Kia (31 млрд руб.) и Mitsubishi (30 млрд руб.).

При этом объем продаж новых автомобилей в январе-мае 2017 года в денежном исчислении составил 720 миллиардов, то есть российские покупатели тратят больше денег на подержанные автомобили, чем на новые. В количественном исчислении рынок подержанных автомобилей в четыре раза больше рынка новых.

В России уже несколько месяцев подряд растут продажи новых автомобилей. В июне был зафиксирован максимальный за последние три года рост — 15%. По мнению представителей отрасли эта тенденция должна сохраниться до конца года, причем и на вторичном рынке.





В июне этого года был составлен рейтинг популярности автомобильных брендов в Рунете. Самыми популярными стали иностранные бренды, но и российская Lada вошла в число лидеров.

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