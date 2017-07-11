Валентина Матвиенко хочет повысить цены на бензин. И убрать транспортный налог

Это мнение глава Совфеда высказала на встрече с членами палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Впрочем, депутаты эту идею уже выдвигали несколько раз, но воплотить в жизнь так и не решились.

Идею отказа от транспортного налога сейчас активно обсуждают в Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что введение повышенного акциза на бензин будет более справедливой мерой, чем налог на автомобиль.

Повышение транспортного налога может ударить по незащищенным категориям граждан, передает ее слова агентство ТАСС. Например, пенсионер использует машину два-три месяца в году, а в остальное время она стоит в гараже, поэтому справедливее будет все-таки установить норму — сколько ездишь, столько платишь. Так происходит во многих европейских странах, где налог включен в стоимость бензина.

Следует отметить, что предложение это вовсе не новое, последний раз его выдвигал депутат от КПРФ Вячеслав Тетекин. Депутат утверждал, что для некоторых граждан налог составляет до 10% стоимости самого автомобиля, и он является тяжелым бременем для среднего класса. Транспортный налог особенно затрагивает жителей регионов с холодным климатом, там население вынуждено приобретать машины с мощными двигателями и, соответственно, платить высокий транспортный налог.

Дмитрию Медведеву также не раз задавали вопрос об отмене транспортного налога. Он всякий раз отвечал, что пострадают от этого регионы, так как у них иссякнет источник поступления денежных средств на дороги. Почему эти же деньги нельзя будет «выцепить» из акциза на бензин, премьер не пояснил.

Идею отменить транспортный налог за счет повышения акцизов на бензин еще в 2013 году выдвинул Владимир Путин. Проблему тогда он видел лишь в том, что в регионах различный уровень акцизов.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС