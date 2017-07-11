Валентина Матвиенко хочет повысить цены на бензин. И убрать транспортный налог

Это мнение глава Совфеда высказала на встрече с членами палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Впрочем, депутаты эту идею уже выдвигали несколько раз, но воплотить в жизнь так и не решились.

Идею отказа от транспортного налога сейчас активно обсуждают в Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что введение повышенного акциза на бензин будет более справедливой мерой, чем налог на автомобиль.

Повышение транспортного налога может ударить по незащищенным категориям граждан, передает ее слова агентство ТАСС. Например, пенсионер использует машину два-три месяца в году, а в остальное время она стоит в гараже, поэтому справедливее будет все-таки установить норму — сколько ездишь, столько платишь. Так происходит во многих европейских странах, где налог включен в стоимость бензина.

Следует отметить, что предложение это вовсе не новое, последний раз его выдвигал депутат от КПРФ Вячеслав Тетекин. Депутат утверждал, что для некоторых граждан налог составляет до 10% стоимости самого автомобиля, и он является тяжелым бременем для среднего класса. Транспортный налог особенно затрагивает жителей регионов с холодным климатом, там население вынуждено приобретать машины с мощными двигателями и, соответственно, платить высокий транспортный налог.

  • Дмитрию Медведеву также не раз задавали вопрос об отмене транспортного налога. Он всякий раз отвечал, что пострадают от этого регионы, так как у них иссякнет источник поступления денежных средств на дороги. Почему эти же деньги нельзя будет «выцепить» из акциза на бензин, премьер не пояснил.
  • Идею отменить транспортный налог за счет повышения акцизов на бензин еще в 2013 году выдвинул Владимир Путин. Проблему тогда он видел лишь в том, что в регионах различный уровень акцизов.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

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Комментарии (31)

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эту песню уже пели, в итоге всех обманули, думают еще раз прокатит?

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0

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0

В этом году уже повышали акцизы, бензин на 2-а рубля подорожал! сколько можно народе обирать? Повышай налог на роскошь, обирайте олигархов.

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+2

Дали бы доездить советскому поколению по 9 копеек за литр, а потом бы передушили друг друга демократы [у нас не ругаются].
Глаза бы мои их не видели.

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+3

Ну , да и незабудте себе зряплаты поднять !

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+2

Враньё, куда ни глянь, одно враньё!

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+5

Уже сколько раз под этим соусом поднимали цены на бензин, а налог как был так и остался. И в этот раз тоже будет как обычно и даже выборы президента не помогут.

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+12

Ну сколько можно? Уже проходили это! Цены на бензин задрали, а транспортный налог не убрали. Сейчас второй раз хотят такой номер провернуть. Совсем что-ли людей за дебилов считают?

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+11

В нашей цене на бензин уже больше половины это налог.
Никакого рынка бензина в РФ нет, цена бензина стабильно растет с индексом инфляции или опережая его. Рынок бензина есть в США, где при падении нефти бензин дешевеет.
В нашем случае бензин дорожает как при дорогой нефти (нефть то дорогая), так и при дешевой (налоговые маневры и повышение акцизов, когда бюджет страны не дополучает доходов с продажи нефти и это компенсируют ростом акцизов на нефтепродукты).
В общем, к акцизам прибавят транспортный налог и получится один большой налог)
Единственный плюс вижу — к нам наконец станут завозить и ставить движки нормальной мощности, а не душить под налоговую планку. Когда в С классе движки 100–120 лс, 150 уже считается мощно, вообще смешно.

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+9
Steel Angel

Согласен.Хотел купить Вольво с 280 л\с но налог в 45000р. отбил все хотение.

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+3
2016 сергей 2016

Т.е. на Вольво в 280 сил деньги есть, а на налог в 45 тыс, составляющие доли процента стоимости авто, денег нет? Уж ладно прибедняться-то :)

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0

У нас в Петербурге на Лукойле 95 бензин и так с начала года подорожал на 1р.20к.На каком основании?Неужели не понятно что действующая власть ни чего хорошего для людей делать не хочет.

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+9

Пора бы что —то новое придумать)),в отмену т.налога уже не верят даже дети.

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+11

Вот такие люди как Валька «стакан» нами и управляют! печально(((

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+7
Безымянный

А ,.... почему стакан ? Бухает ?

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0
Малахов Гена

Может и бухает — раньше точно бухала — это прозвище с училища у нее. У самого инфа от старшего поколения, еще в 3-м году вроде, когда в училище учился, нам преподователь рассказывала, согрупница ее или что-то в этом роде, плохо помню.
Информация-то может и недостоверная, а вот то что Валька-стакан — это точно, вся страна ее нынче так зовет.

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0

Едроссы бездарно пиарятся.
Сейчас платим и акциз, и транспортный налог, а по итогу придумают еще что-то третье, не отменив первых двух.
Едросс — всем п..дос:)

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+9
Каплан Илья

В кои-то веки с вами абсолютно солидарен! Эти умники думают, что им получится второй раз народ облапошить.

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+6
Азаров Владимир

Так ведь и получится, было же уже. Кто, что сделает-то? Ни я, ни Вы, никто — своя опа дороже и как бы трусливо (или любой другой унизительный эпитет) это не звучало, для 90% населения страны так и есть, все же знают что власть у нас «криминальная», кто ж в здравом уме связываться будет. Кроме попытки высказать мнение на выборах ничего и не остается

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0
Лисин Константин

Я вот на митинг ходил.
И еще пойду.
Пусть у кремлеботов очко сжимается:)

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0
Азаров Владимир

Когда с овцы состригают всю шерсть и начинают скоблить шкуру, она сердится, и может очень больно укусить.
Так что госпожа Сосулькина оень сильно рискует.

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0

Неправильно рассуждает госпожа Матвиенко, аполитично прям рассуждает в свете сложнейшей экономической ситуации для правительства РФ !

В такое тяжелое время для страны справедливее будет повысить транспортный налог и повысить акциз на бензин......

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+6

Шо, опять?
А по факту сейчас прилетит вдруг волшебник Путин и скажет Матвиейке ай-ай-ай и поставит себе плюсик перед выборами.

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+4
КСВ

Ога, как же. Волшебник Путин у них главный «массовик-затейник», врятли даже перед выборами суетится будет, у нас же в стране никто на них не ходит, а кто и ходит голосуют только «правильно».

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0

Нас уже один раз NA_JE_БАЛИ. Всю страну.Козлы. Хотят ещё раз

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+7

Опустим, что в 13 году акциз подняли, налог не отменили. Одна из фишек ТН в том, что он растет нелинейно относительно мощности, то есть больше «бьет» по богатым. Потребление же бензина относительно класса машины растет менее чем линейно. Итог — опять обобрать народ.

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+6

Мы эту песню слышали еще тогда, когда акцизы на бензин вводились, а что получили в итоге? Правильно — и акцизы и налог!
Что-то мне подсказывает, что сейчас и налог и акцизы поднимут и [у нас не ругаются] не отменят, не верю властям и верить не буду кроме вранья и грабежа ничего от них не видел никогда!

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+8

А что тогда было в 13 году? Снова хотят нас набиулить?

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+6

«Транспортный налог особенно затрагивает жителей регионов с холодным климатом, там население вынуждено приобретать машины с мощными двигателями» — а это, что за идиотизм? Какая взаимосвязь между мощностью мотора и климатом?

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+4

Шо, опять!???
Надо готовиться к повышению цен на топливо?

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+4

Сколько десятилетий можно эту тему обсуждать?

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+3