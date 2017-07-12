Налог на «роскошные» автомобили могут увеличить

В Правительстве России задумались над тем, чтобы увеличить транспортный налог для автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Сейчас Минфин и Минпром обсуждают вопрос.

Введенный в 2013 году транспортный налог на «роскошные» автомобили, то есть машины стоимостью свыше 3 млн руб., возможно, стоит увеличить — об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В настоящий момент данный вопрос обсуждается Минфином и Минпромторгом.

«Решение не принято, но мы с коллегами из Минфина в этом плане работаем. Если придем к пониманию, то такое решение будет принято», — цитирует Мантурова агентство ТАСС.

Повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью дороже 3 млн руб. были введены в Налоговый кодекс России в 2013 году. Автомобили разбиты на несколько групп (от 3 до 5 млн руб., от 5 до 10 млн руб., от 10 до 15 млн руб. и дороже 15 млн руб.). Также на коэффициент влияет возраст автомобиля.

Так, повышающий коэффициент для новых автомобилей от 3 до 5 млн руб. составляет 1,5, если машина стоит от 5 до 10 млн руб. и она младше пяти лет, то на нее действует коэффициент 2, самый же высокий коэффициент (3) действует в отношении машин стоимостью от 10 до 15 млн руб. в возрасте до 10 лет и на самые роскошные модели, которые младше 20 лет и стоят от 15 млн рублей.

Перечень автомобилей, на которые распространяется повышенный коэффициент, постоянно пересматривается Минпромторгом. В нем находятся все модели люксовых производителей (Bentley, RollsRoyce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и пр.), большинство моделей премиум-сегмента (Audi, BMW, MercedesBenz, Porsche, Volvo, Range Rover и др.).

Изначально в него попало 425 автомобилей, последний же вариант, утвержденный в феврале этого года, содержит уже 934 модификации различных моделей. Больше всего (424 модификации) находится в категории «от 3 до 5 млн руб.».

  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вообще отменить транспортный налог, а выпадающие из бюджета поступления от него компенсировать повышенным акцизом на топливо.

  • Российский рынок восстанавливается, продажи выросли как в июне, так и за первое полугодие года. Но основными «драйверами» роста стали массовые автомобили, а вот бренды, продающие дорогие автомобили, в большинстве своем показывают отрицательную динамику.

Фото: Rolls-Royce

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Комментарии (5)

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Чего только не придумают, лишь бы листик клевера на российские дороги не пускать.

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0

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вообще отменить транспортный налог, а выпадающие из бюджета поступления от него компенсировать повышенным акцизом на топливо. Вообще-то в каждом литре бензина уже сидит, если не изменяет память 7 —7,5 рублей акцизов, после введения которых обещали отменить транспортный налог.

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+4

В 2013 году авто за 3 млн это как сейчас за 6.

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+1
Vasily

Не знаю как за 6, но в этом году в этот список попала машина моей дочери — МВ С-180 2015 г.в. за 2 200 тыров, и хотя для меня повышение с 6 250 до 9 375 тыров не существенное, но в компетенции работников Минпромторга, составляющих эти списки я глубоко сомневаюсь.

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0

Не может этого быть! Что ж они сами себя налогом повышенным обложут?! Не верю! Хотя с их доходами — это мелочь! А нам , простому народу, всё равно не пусто , не густо бутет от этого повышения! Просто этим повышенным налогом деньги отнимут у одних жуликов и воров и отдадут другим ворам и жуликам !...

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