Налог на «роскошные» автомобили могут увеличить

В Правительстве России задумались над тем, чтобы увеличить транспортный налог для автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Сейчас Минфин и Минпром обсуждают вопрос.

Введенный в 2013 году транспортный налог на «роскошные» автомобили, то есть машины стоимостью свыше 3 млн руб., возможно, стоит увеличить — об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В настоящий момент данный вопрос обсуждается Минфином и Минпромторгом.

«Решение не принято, но мы с коллегами из Минфина в этом плане работаем. Если придем к пониманию, то такое решение будет принято», — цитирует Мантурова агентство ТАСС.

Повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью дороже 3 млн руб. были введены в Налоговый кодекс России в 2013 году. Автомобили разбиты на несколько групп (от 3 до 5 млн руб., от 5 до 10 млн руб., от 10 до 15 млн руб. и дороже 15 млн руб.). Также на коэффициент влияет возраст автомобиля.

Так, повышающий коэффициент для новых автомобилей от 3 до 5 млн руб. составляет 1,5, если машина стоит от 5 до 10 млн руб. и она младше пяти лет, то на нее действует коэффициент 2, самый же высокий коэффициент (3) действует в отношении машин стоимостью от 10 до 15 млн руб. в возрасте до 10 лет и на самые роскошные модели, которые младше 20 лет и стоят от 15 млн рублей.

Перечень автомобилей, на которые распространяется повышенный коэффициент, постоянно пересматривается Минпромторгом. В нем находятся все модели люксовых производителей (Bentley, Rolls—Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и пр.), большинство моделей премиум-сегмента (Audi, BMW, Mercedes—Benz, Porsche, Volvo, Range Rover и др.).

Изначально в него попало 425 автомобилей, последний же вариант, утвержденный в феврале этого года, содержит уже 934 модификации различных моделей. Больше всего (424 модификации) находится в категории «от 3 до 5 млн руб.».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вообще отменить транспортный налог, а выпадающие из бюджета поступления от него компенсировать повышенным акцизом на топливо.





Российский рынок восстанавливается, продажи выросли как в июне, так и за первое полугодие года. Но основными «драйверами» роста стали массовые автомобили, а вот бренды, продающие дорогие автомобили, в большинстве своем показывают отрицательную динамику.

Фото: Rolls-Royce