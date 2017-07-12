Правительство поддержало ужесточение наказания за непропуск скорой

Правительственная комиссия одобрила законопроект, серьезно ужесточающий наказание за непредоставление преимущества машине «скорой помощи». Но попросила депутатов доработать его ко второму чтению.

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности дала положительный отзыв на законопроект, предусматривающий серьезное ужесточение наказания за непредоставление преимущества автомобилю «скорой помощи». Однако юридический отдел попросил доработать его.

Напомним, что депутат от «Единой России» Ирина Яровая предложила внести изменения сразу в два закона: в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс России. Согласно предлагаемым поправкам за непредоставление преимущества в движении автомобилю «скорой помощи» с включенными спецсигналами полагается штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Напомним, что по действующему КоАПу за непредоставление преимущества автомобилю с нанесенными на кузов специальными цветографическими схемами и включенными спецсигналами («скорые» отдельно не выделены) водителю грозит либо штраф в размере 500 руб., либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

В правительстве поддержали эти поправки, но обратили внимание на то, что в законопроекте не определены лица, наделенные полномочиями составлять протоколы о правонарушениях. Кроме того, юристы правительства обратили внимание на то, что в России только суд может лишить гражданина специальных прав (к коим относятся и водительские). Вероятнее всего, соответствующие поправки будут внесены в законопроект ко второму чтению.

А вот вторую часть предлагаемых поправок, касающихся уголовного наказания, в правительстве оставили без внимания, пишут «Ведомости». Напомним, что в Уголовный кодекс предлагается добавить статью «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». В случае, если врачи опоздали к больному и он умер, водителю, который помешал вовремя прибыть к пациенту, грозит уголовная ответственность на срок до четырех лет лишения свободы. В случае причинения вреда средней тяжести здоровью больного водителю будет грозить штраф в размере до 40 тыс. рублей и обязательные работы в объеме 360 часов.

Читатели «За рулем» поддерживают ужесточение наказания за непропуск машины «скорой помощи».

Несмотря на общественный резонанс, водители продолжают мешать медикам. Так, недавно московская чиновница заблокировала своим автомобилем проезд машине «скорой помощи».

Фото: Самотлор-НН, YouTube