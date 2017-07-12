Песня из седьмого «Форсажа» стала самым популярным видео на YouTube (за все время!)

Кинофраншизе «Форсаж» привычно бить разные рекорды. Вот и клип на песню «See you again» из официального саундтрека к седьмой части также побил рекорд: количество его просмотров на YouTube вплотную приблизилось к 3 млрд и уже превысило количество просмотров предыдущего лидера, клипа «Gangman Style» южнокорейского исполнителя Psy (менее 2,9 млрд просмотров).
Выход седьмой части «Форсажа» был некоторое время под вопросом из-за гибели актера Пола Уокера, исполнявшего в ленте одну из главных ролей. Напомним, что он погиб в автокатастрофе, когда управляемый его другом Роджером Родасом Porsche Carrera GT врезался в столб и загорелся.
Однако создатели фильма решили доснять его, а в концовке главные герои разъезжаются по разным дорогам. В клипе исполнителей песни Уиза Халифа и Чарли Пута активно используются кадры из разных частей «Форсажа».
- Страховщики подсчитали, что ущерб во время съемок восьмой части «Форсажа» составил более 523 млн долл. Его большая часть пришлась на уничтоженные машины, а также на здания, разрушенные во время съемок.
- Этой осенью для компьютеров и видеоприставок выходит игра Need for Speed: Payback. В ней активно используются сценарные приемы из различных серий «Форсажа».