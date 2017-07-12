Песня из седьмого «Форсажа» стала самым популярным видео на YouTube (за все время!)

Клип на песню «See you again» из фильма «Форсаж 7» стал самым просматриваемым роликом на YouTube. Количество просмотров приближается к 3 миллиардам.

Кинофраншизе «Форсаж» привычно бить разные рекорды. Вот и клип на песню «See you again» из официального саундтрека к седьмой части также побил рекорд: количество его просмотров на YouTube вплотную приблизилось к 3 млрд и уже превысило количество просмотров предыдущего лидера, клипа «Gangman Style» южнокорейского исполнителя Psy (менее 2,9 млрд просмотров).

Выход седьмой части «Форсажа» был некоторое время под вопросом из-за гибели актера Пола Уокера, исполнявшего в ленте одну из главных ролей. Напомним, что он погиб в автокатастрофе, когда управляемый его другом Роджером Родасом Porsche Carrera GT врезался в столб и загорелся.

Однако создатели фильма решили доснять его, а в концовке главные герои разъезжаются по разным дорогам. В клипе исполнителей песни Уиза Халифа и Чарли Пута активно используются кадры из разных частей «Форсажа».

Страховщики подсчитали, что ущерб во время съемок восьмой части «Форсажа» составил более 523 млн долл. Его большая часть пришлась на уничтоженные машины, а также на здания, разрушенные во время съемок.





Этой осенью для компьютеров и видеоприставок выходит игра Need for Speed : Payback . В ней активно используются сценарные приемы из различных серий «Форсажа».

Фото, видео: YouTube