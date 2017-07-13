Инспектор спас жизнь участнику ДТП, а сам отправился в больницу

Инспекторы ГИБДД обычно становятся антигероями: взятки, коррупция, засады. Но бывают и обратные примеры — так, при оформлении аварии в Московской области сотрудник Госавтоинспекции спас жизнь одному из ее участников.

В Московской области инспектор ГИБДД, рискуя своей жизнью, спас одного из участников мелкого ДТП, на оформление которого и прибыл экипаж с его участием. Он вовремя заметил потерявшую управление фуру и оттолкнул одного из участников аварии.

В итоге гаишник сам получил травмы: грузовик задел его по касательной. После этого грузовик врезался в патрульный автомобиль, в котором находился еще один сотрудник ГИБДД, который также пострадал. Оба полицейских отправлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Во время оформления ДТП один из инспекторов, увидев приближающийся большегрузный автомобиль, полуприцеп которого находится в заносе, мгновенно сориентировался и оттолкнул в сторону одного из участников ДТП», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Пока неизвестно, будет ли как-либо награжден инспектор, но то, что один из участников аварии обязан ему если не жизнью, то здоровьем, прекрасно видно в опубликованном МВД видеоролике с кадрами с регистраторов, как личного инспектора, так и установленного в патрульной машине.

Более половины россиян доверяют сотрудникам ГИБДД. Таковы результаты соцопроса, проведенного в этом году ВЦИОМ.





В начале июля два сотрудника ГИБДД отправились под суд по обвинению в получении взятки в размере 2500 руб. от водителя на МКАДе.

Фото, видео: YouTube