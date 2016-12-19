УАЗ рассекретил конкурента ГАЗели и назвал его цену

Ульяновский автозавод рассекретил первую информацию о легком коммерческом грузовике Профи, производство которого начнется в сентябре этого года. Машина позиционируется в качестве конкурента ГАЗели.

УАЗ Профи

Ульяновский автозавод рассекретил первую информацию и цены на коммерческий грузовик Профи полной массой три тонны с грузоподъемностью 1500 кг. Его производство начнется в сентябре.

Представители завода надеются, что он сможет составить конкуренцию ГАЗелям, которым сегодня принадлежит львиная доля рынка в этом сегменте. Итак, УАЗ Профи будет доступен в двух комплектациях: «Стандарт» и «Комфорт». Их стоимость, с учетом спецпрограммы по трейд-ин или утилизации, составит 649 тыс. и 699 тыс. руб. соответственно.

В базовое оснащение Профи входят антиблокировочная система, одна подушка безопасности, электростеклоподъемники, центральный замок, наружные зеркала с обогревом и электрорегулировками.

В комплектацию «Комфорт», которая дороже на 50 тыс. руб., дополнительно входят кондиционер, сигнализация, противотуманные фары, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничным упором, аудиосистема с поддержкой MP3, USB—входом и двумя динамиками, обогрев сидений, электрообогрев лобового стекла и аккумулятор повышенной емкости.

В качестве опций будут предложены блокировка заднего дифференциала, зимний пакет для версии «Стандарт», парктроники и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном с возможностью установки навигационной системы.

«Новая модель отвечает важнейшим требованиям современного бизнеса, являясь отличным решением в различных отраслях и сферах, как для перевозок, так и в качестве сервисного и вспомогательного транспорта. Многолетний опыт работы позволяет нам создавать автомобили, специально адаптированные для нужд малого и среднего бизнеса с учетом дорожных условий России», — заявил генеральный директор завода Вадим Швецов.

На УАЗе говорят, что к сегодняшнему дню новая модель успешно прошла все сертификационные испытания и получила одобрения типа транспортного средства и типа шасси.

На старте продаж предложат исключительно заднеприводную версию с двумя вариантами грузовых надстроек, каждая из которых рассчитана максимум на пять европалет.

Грузовик будет оснащаться двигателем ЗМЗ мощностью до 160 л.с. и корейской коробкой передач, адаптированной для использования на коммерческом транспорте.

УАЗ Профи уже успел «засветиться» на закрытой выставке для силовых ведомств. Причем там грузовик был представлен с двухрядной кабиной (кузов «Комби»).





Через два года УАЗ Профи получит гибридную версию. Ее разрабатывают совместно с НАМИ по заказу компании «Россети».

Фото: УАЗ