Топ-10 самых популярных видеорегистраторов

Какие видеорегистраторы пользуются особой популярностью и сколько наши автомобилисты готовы отдать за этот небесполезный, прямо скажем, аксессуар? Ответ знает статистика, собранная Яндекс.Маркетом.

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Яндекс.Маркет специально для «За рулем.РФ» провел исследование популярности видеорегистраторов в Рунете.

Спрос на эти устройства постепенно снижается. Так, в июне 2017-го падение продаж составило 25% относительно того же месяца прошлого года. Причем это происходило постепенно начиная с декабря 2016 года и вплоть до июня 2017 года.

Уменьшился не только интерес к самим устройствам, но и средний чек в этой категории: люди стали меньше тратить на приобретение видеорегистраторов. Например, в июне 2016 года средний чек покупки составлял 7289 рублей, а в июне этого года — 6090 рублей.

Возможно, тут свою роль сыграло насыщение рынка: те, кто хотел купить, уже купили и этой техники им хватит на несколько лет, также сказывается общая тенденция снижения спроса на автоаксессуары.

Следует отметить, что разброс цен на данные устройства достаточно большой — колеблется от 880 до 45 000 рублей.

Завершаем наше исследование традиционно, представив топ-10 самых популярных на Яндекс.Маркете моделей по итогам 2016 года. Ими стали:

  1. Yi Smart Dash Camera — 3040 руб.
  2. КАРКАМ Комбо 3 — 7900 руб.
  3. Sho-me Combo №1 — 8600 руб.
  4. Neoline X-COP 9000 — 12 480 руб.
  5. Sho-me Combo №3 A7 — 7560 руб.
  6. КАРКАМ Q7 — 5770 руб.
  7. Sho-me A7-GPS/GLONASS — 4990 руб.
  8. Sho-me Combo Slim — 9880 руб.
  9. Mio MiVue C330 — 5490 руб.
  10. Mio MiVue — 688 8090 руб.

Фото: Garmin

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Комментарии (1)

Я брал на али, модель G91 с прцессором Ambrella. Очень им доволен.

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