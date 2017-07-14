Топ-10 самых популярных видеорегистраторов

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Яндекс.Маркет специально для «За рулем.РФ» провел исследование популярности видеорегистраторов в Рунете.

Спрос на эти устройства постепенно снижается. Так, в июне 2017-го падение продаж составило 25% относительно того же месяца прошлого года. Причем это происходило постепенно начиная с декабря 2016 года и вплоть до июня 2017 года.

Уменьшился не только интерес к самим устройствам, но и средний чек в этой категории: люди стали меньше тратить на приобретение видеорегистраторов. Например, в июне 2016 года средний чек покупки составлял 7289 рублей, а в июне этого года — 6090 рублей.

Возможно, тут свою роль сыграло насыщение рынка: те, кто хотел купить, уже купили и этой техники им хватит на несколько лет, также сказывается общая тенденция снижения спроса на автоаксессуары.

Следует отметить, что разброс цен на данные устройства достаточно большой — колеблется от 880 до 45 000 рублей.

Завершаем наше исследование традиционно, представив топ-10 самых популярных на Яндекс.Маркете моделей по итогам 2016 года. Ими стали:

