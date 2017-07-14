Топ-10 самых популярных видеорегистраторов

Яндекс.Маркет специально для «За рулем.РФ» провел исследование популярности видеорегистраторов в Рунете.
Спрос на эти устройства постепенно снижается. Так, в июне 2017-го падение продаж составило 25% относительно того же месяца прошлого года. Причем это происходило постепенно начиная с декабря 2016 года и вплоть до июня 2017 года.
Уменьшился не только интерес к самим устройствам, но и средний чек в этой категории: люди стали меньше тратить на приобретение видеорегистраторов. Например, в июне 2016 года средний чек покупки составлял 7289 рублей, а в июне этого года — 6090 рублей.
Возможно, тут свою роль сыграло насыщение рынка: те, кто хотел купить, уже купили и этой техники им хватит на несколько лет, также сказывается общая тенденция снижения спроса на автоаксессуары.
Следует отметить, что разброс цен на данные устройства достаточно большой — колеблется от 880 до 45 000 рублей.
Завершаем наше исследование традиционно, представив топ-10 самых популярных на Яндекс.Маркете моделей по итогам 2016 года. Ими стали:
- Yi Smart Dash Camera — 3040 руб.
- КАРКАМ Комбо 3 — 7900 руб.
- Sho-me Combo №1 — 8600 руб.
- Neoline X-COP 9000 — 12 480 руб.
- Sho-me Combo №3 A7 — 7560 руб.
- КАРКАМ Q7 — 5770 руб.
- Sho-me A7-GPS/GLONASS — 4990 руб.
- Sho-me Combo Slim — 9880 руб.
- Mio MiVue C330 — 5490 руб.
- Mio MiVue — 688 8090 руб.
- Есть ли смысл покупать дорогое устройство, если имеется неплохой дешевый аналог? Так ли уж существенна разница, выяснял наш автор в материале «Дорогущие видеорегистраторы и удалой бюджетник».
- Отдельный тест бюджетных моделей видеорегистраторов «За рулем.РФ» проводил в марте.
Фото: Garmin