Daimler AG, Renault и KYB ограничивали конкуренцию. Их предупредили

Федеральная антимонопольная служба предупредила несколько автомобильных компаний о недопустимости ограничений независимого импорта автокомпонентов. В ведомстве готовы принять и более жесткие меры.

Сразу несколько компаний из автомобильной отрасли получили предупреждения от российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Письма о недопустимости ограничения параллельного импорта направлены в Daimler AG, Renault и KYB (производит амортизаторы, пружины и другие элементы подвески).

В ФАС заявили о нарушении компаниями антимонопольного законодательства, что проявляется в ограничении импорта в Россию товаров под их брендами для компаний, не являющихся официальными дилерами. В ведомстве назвали такие действия Daimler, Renault и KYB нарушением российского антимонопольного законодательства.

Так ведомство отреагировало на заявления независимых импортеров, которые сообщили, что на их попытки согласовать возможность ввоза в Россию продукции этих компаний (речь идет об автокомпонентах и запчастях) поступили «немотивированные отказы либо запросы не были рассмотрены правообладателем», сообщает пресс-служба ФАС.

Российские антимонопольщики предупредили, что если в Daimler, Renault и KYB не прекратят ограничивать независимый импорт, то ведомство возбудит дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Вопрос о так называемом параллельном или независимом импорте поднимается в России уже не в первый раз. Ряд компаний даже пытались ограничить ввоз автомобилей, так как это делалось без разрешения правообладателя.

Федеральная антимонопольная служба готовит предложения по совершенствованию методики определения стоимости запчастей в ОСАГО, которую применяют страховщики для проведения восстановительного ремонта.





В прошлом году Российская ассоциация автомобильных дилеров обратилась в правительство с просьбой разрешить параллельный импорт запчастей. ФАС тогда поддержала автопродавцов.

Фото: Daimler