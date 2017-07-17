Daimler AG, Renault и KYB ограничивали конкуренцию. Их предупредили

Федеральная антимонопольная служба предупредила несколько автомобильных компаний о недопустимости ограничений независимого импорта автокомпонентов. В ведомстве готовы принять и более жесткие меры.

Сразу несколько компаний из автомобильной отрасли получили предупреждения от российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Письма о недопустимости ограничения параллельного импорта направлены в Daimler AG, Renault и KYB (производит амортизаторы, пружины и другие элементы подвески).

В ФАС заявили о нарушении компаниями антимонопольного законодательства, что проявляется в ограничении импорта в Россию товаров под их брендами для компаний, не являющихся официальными дилерами. В ведомстве назвали такие действия Daimler, Renault и KYB нарушением российского антимонопольного законодательства.

Так ведомство отреагировало на заявления независимых импортеров, которые сообщили, что на их попытки согласовать возможность ввоза в Россию продукции этих компаний (речь идет об автокомпонентах и запчастях) поступили «немотивированные отказы либо запросы не были рассмотрены правообладателем», сообщает пресс-служба ФАС.

Российские антимонопольщики предупредили, что если в Daimler, Renault и KYB не прекратят ограничивать независимый импорт, то ведомство возбудит дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Вопрос о так называемом параллельном или независимом импорте поднимается в России уже не в первый раз. Ряд компаний даже пытались ограничить ввоз автомобилей, так как это делалось без разрешения правообладателя.

  • Федеральная антимонопольная служба готовит предложения по совершенствованию методики определения стоимости запчастей в ОСАГО, которую применяют страховщики для проведения восстановительного ремонта.

  • В прошлом году Российская ассоциация автомобильных дилеров обратилась в правительство с просьбой разрешить параллельный импорт запчастей. ФАС тогда поддержала автопродавцов.

Фото: Daimler

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Комментарии (15)

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А что, мерседесы разве ломаются?
Что за бред?

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+4
робот

Ломаются, но при этом производитель следит за тем, что ставят взамен вышедших из строя деталей. И я считаю это правильно, что они не разрешают продавать свой оригинал сторонним компаниям. Аналогами пускай торгуют сколько угодно, а за качество оригинальных запчастей Даймлер сам отвечает перед своими клиентами.

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0
Слава

«Супер» просто. Я пытался купить рычаги передней подвески у ОД, но они залупили такую цену, что пришлось взять точно такой же оригинал в проверенном инет магазе амг77 но в два раза дешевле.
Теперь мерсоводам прикажете в два раза больше зарабатывать?)

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+1
Demitrius

А этот оригинал из амг77 был в фирменной коробочке от Даймлера и Мерседес дает на него гарантию качества или таки на нем была какая-то другая этикетка?
По сути, переплачивая у дилера мы платим лишь за фирменную коробочку. Но с другой стороны почему к примеру тот же Даймлер должен разрешать продавать свои коробочки всем желающим продавцам? Ведь он не может и не должен отвечать за товар проданный помимо официальной дилерской сети.

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0
Слава

В фирменном пакетике с наклеечкой. Гарантия на мерс 2 года, а дальше если что-то случается надо идти в ноги им кланяться, называется Куланц — жест доброй воли.
Естественно, никакой гарантии дилер не несёт на купленные в другом месте рычаги, ставил я их тоже, разумеется, не у дилера.

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0
Demitrius

А чего тогда ФАС оргазмирует? Какие у этого ведомства претензии могут быть к тому же Даймлеру?

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0
Слава

Слава, «свой оригинал» им делают и разрабатывают сторонние компании.
Сколько можно напоминать — не могут инженеры общей слесарной практики разработать чудо-лампочку. Для этого нужны специальные знания.

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+1
робот

Ишшо раз — никто не запрещает покупать в стороннем магазе точно такой же аналог выпущенный на том же самом заводе, но без фирменного лейбла. Почему тот же Мерседес должен лепить свои этикетки на товары продающиеся помимо его фирменных центров и потом нести за этот товар ответственность?

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0
Слава

Даймлер может и не лепить свои этикетки, а честно заявить потребителю, что оптику ему делает Magneti Marelli, а масло на конвейере льёт из ж/д цистерн туринский PLI Petronas (бывший Fiat Lubrificanti).
Но он ведь этого не скажет, ему навар на свою эмблему нужен.

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0
робот

Просто бизнес.
А туринский малазийский Петронас пишет из какой нефти свое волшебное масло делает?

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0
Слава

Из той, которая в недрах Земли.
А с эмблемой Мерседеса на банке из какой?

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0
робот

Это ты спроси у того, чье имя не буду называть, но все его здесь знают..))
Обычно про вазофилов пишет.. )))

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0
Зайцев Виктор

Ага, ага:)
А не расскажете ли, какое отношение этот «тот, кого нельзя называть» имеет к Мерседесам?
Вот в этом вы все — лишь бы вякнуть, а там хоть трава не расти, хоть в какашки лицом, главное — вякнуть!
Молодец:)

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+1
Каплан Илья

Потому что от жизни,
от жизни собачьей,
Каплашка бывает кусачий :)

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0
Demitrius

Демагогиус демагогирует:)
Ничего нового:)

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0