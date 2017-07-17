SsangYong обновил кроссовер Tivoli

Компания SsangYong представила в Южной Корее обновленный кроссовер Tivoli. Чтобы подчеркнуть отличия машины 2018 модельного года, ей дали приставку Armour (что можно перевести как «броня») в названии.

Ssang Yong Tivoli
Ssang Yong Tivoli

Ssang Yong > Tivoli

SsangYong Tivoli Armour
SsangYong Tivoli Armour

Данная модель самая продаваемая в Южной Корее в сегменте компактных кроссоверов, потому к обновлению внешности машины в SsangYong подошли осторожно. Кроссовер отличает новый передний бампер, дизайн которого вдохновлен стилистикой шлема игроков в американский футбол. Кроме того, изменилась форма радиаторной решетки, а противотуманные фары стали светодиодными.

Самое важное новшество: теперь у Tivoli есть богатая программа по индивидуализации, названная My Own Tivoli («Мой собственный Tivoli»). Кроссоверу можно придать индивидуальность за счет двухцветной окраски кузова, нескольких вариантов аппликаций и новых колесных дисков.

В компании говорят, что значительно улучшили качество материалов отделки и шумоизоляцию салона. Но видимых изменений тут нет, лишь приборная панель получила несколько вариантов подсветки.

Интерьер SsangYong Tivoli Armour получил более качественные материалы отделки. В топовых версиях она может быть двухцветной
Интерьер SsangYong Tivoli Armour получил более качественные материалы отделки. В топовых версиях она может быть двухцветной

На местном рынке SsangYong Tivoli Armour будет продаваться с новым бензиновым двигателем e-XGi160 мощностью 126 л.с. и 115-сильным турбодизелем. Оба двигателя доступны с 6-ступенчатыми коробками, механической и автоматической. Полный привод будет доступен за доплату: базовые версии имеют только передний привод.

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Фото: SsangYong
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Комментарии (2)

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Перенедопил в первую очередь Соллерс. Ценник у этого Тиволи такой же, как у Креты с 2,0л 4х4 акпп. А у Тиволи 1,6л и 4х2. Про то, что дистрибьютор — кидала, уж лучше и не вспоминать...

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Что-то морда какая то получилась — перенедопил.
Или дизайнеры перенедопили.

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