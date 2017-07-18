Названы самые популярные марки автомобилей в России

Аналитики выяснили, какие марки имеют самую большую долю на рынках новых и подержанных автомобилей.

В настоящее время на российском рынке на один проданный новый автомобиль приходится четыре поменявших владельца машины с пробегом. Иными словами, подержанные автомобили занимают 80% рынка. Однако если смотреть на отдельные марки, то структура продаж у них разительно отличается от общей ситуации.

Так, по итогам пяти месяцев у Kia на продажи новых автомобилей приходится 47% (67 тыс. машин), а на машины с пробегом, соответственно, 53% (74 тыс. машин).

Также в структуре продаж высока доля новых автомобилей у марок Renault, Skoda и Hyundai (от 40% до 42%). Аналитики агентства «Автостат» видят причину в том, что эти марки входят в число лидеров на российском рынке новых автомобилей. Среди отечественных производителей по доле рынка новых автомобилей лидирует УАЗ (29%).

Если же посмотреть на марки, у которых в объеме продаж превалируют подержанные автомобили, то лидером становится Peugeot — 94% (более 20 тыс. автомобилей), а также Suzuki, Mitsubishi, Citroen и Subaru.

Любопытно, что в Топ-10 компаний с большой долей подержанных автомобилей в общем объеме продаж попали и марки, которые неплохо чувствуют себя на вторичном рынке. Так, у Форда на долю подержанных автомобилей в январе-мае 2017 года пришлось 85%, но бренд входит в первую десятку и по продажам новых машин.

Английское статистическое агентство выяснило, какие марки популярны в той или иной стране. Чаще всего на карте мира встречается Toyota , но в России лидер другой.





, но в России лидер другой. За первые пять месяцев российские покупатели потратили 720 миллиардов рублей на подержанные автомобили.

Фото: Volkswagen, Автостат