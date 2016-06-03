Китайские СМИ опубликовали снимки нового флагмана британской марки. Также стала известна дата официальной премьеры машины — 27 июля.

Судя по всему, в Сеть утекли слайды (или скорее — снимки с экрана) с одной из дилерских презентаций — персонал, как водится, знакомят с новинками до официальной премьеры. Изменения во внешности носят эволюционный характер — неспециалист, возможно, даже не различит сходу седаны ушедшего седьмого и нового восьмого поколений. В интерьере тоже сохранился дух здорового консерватизма: на месте традиционный блок климат- контроля и литые воздуховоды, а сенсорный экран сделан убирающимся, чтобы не раздражать седоков своим «новомодным» видом. На щитке приборов — классический круглые шкалы, но сам щиток, вероятно, виртуальный.

О технике китайский источник ничего не сообщает, но сама фирма-производитель еще год назад информировала, что Phantom VIII получит турбомотор V12, кузов, практически целиком состоящий из алюминиевого сплава, и общую с внедорожником Cullinan платформу. Публичный дебют, если верить китайским СМИ, состоится уже на следующей неделе.

Rolls-Royce Phantom седьмого поколения был снят с производства в январе этого года: последним выпущенным экземпляром стала удлиненная модификация EWB цвета blue velvet с литой серебряной фигуркой «богини экстаза» на капоте и уникальным, оформленным в морской тематике интерьером.

В мае фирма Rolls-Royce представила в Италии на конкурсе элегантности Villa d'Este двухместное купе Sweptail. Автомобиль построен в единственном экземпляре для неназванного, но очень почетного клиента.

В марте на Женевском автосалоне дебютировал Rolls-Royce Ghost с алмазным покрытием кузова.

Фото: autohome.com.cn