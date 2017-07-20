Кроссоверы в России обогнали по популярности легковушки

На российском рынке наметилась общемировая тенденция: наши автомобилисты все чаще делают выбор в пользу кроссоверов, а не легковых моделей.

Сегмент кроссоверов растет во всем мире: в США или Китае это довольно крупные машины, в Старом Свете популярностью пользуются компактные модели. Причем везде без исключения кроссоверы продаются лучше, чем легковушки-одноклассники. Россия не стала исключением: кроссоверы обогнали по популярности В-класс, в котором сосредоточены все бюджетные модели, включая продукцию АВТОВАЗа.

В первом полугодии на кроссоверы в России пришелся 41% продаж от всего объема российского рынка. Самым популярным стал Hyundai Creta, коих было продано 24 143 автомобиля, а вот продажи «серебряного» и «бронзового» призеров — Renault Duster (19 809 автомобилей) и Toyota RAV4 (16 016 автомобилей) — снизились на 15% и 0,9% соответственно.

Лидеры прошлого года, автомобили В-класса, как отмечают в «Автостате», опустились на второе место — их доля по итогам января-июня 2017 года составила 40%. Здесь первая тройка выглядит так: Kia Rio (46 158 ед., +17%), Lada Granta (41 996 ед., —4,5%) и Vesta (34 595 ед., +51,1%).

Продажи новых автомобилей выросли в В- и Е-классах, в сегментах минивэнов и кроссоверов. Остальные показывают отрицательную динамику продаж
Продажи новых автомобилей выросли в В- и Е-классах, в сегментах минивэнов и кроссоверов. Остальные показывают отрицательную динамику продаж

А вот автомобили гольф-класса продолжают терять популярность: в I полугодии это года сегмент сократился на 13,5% и в общем объеме продаж занимает всего 7,5%. Бессменным лидером в С-классе остается Skoda Octavia (10 779 шт., +1,8%), следом идут Nissan Almera (7917 шт., +10,6%) и Kia cee’d (7879 шт., —6,9%).

  • Российский рынок постепенно оживает после кризиса последних лет. В июне он достиг очередного пика продаж.
  • Аналитики назвали самые популярные в России марки новых и подержанных автомобилей.

Фото: Hyundai, «Автостат»

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Комментарии (8)

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0

В статистике ошибка, крету в кросоверы записали))

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0

Даже не смотря на размеры, не стал бы причислять Альмеру к Ц классу

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0

Гламурный [у нас не ругаются]?
Майкл Джексон в военной атрибутике?
Солёный арбуз?
Мясная морковка?

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-1

///Кроссоверы в России обогнали по популярности легковушки///
Надо теперь обочины расширять и вносить изменения в ПДД, чтобы кроссоверы в левом ряду не зависали.
Пусть потихоньку пылят там вереницей по кочкам. Они для этого и предназначены.

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-2

Я далее не понимаю что такое кроссовер

Универсал повышенной проходимости? Приподнятый хетчбек? Спортивный внедорожник?

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0
Безмятежный

Кроссовер = это ни то ни сё псевдовседорожник для езды по укреплённой обочине.
Для левой полосы он медленный, а если съедет с дороги, обратно вскарабкаться уже не в силах.

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-2

404

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0