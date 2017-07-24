Мистическая авария: с места ДТП скрылся… поезд

В Нижегородской области следователи транспортной прокуратуры несколько дней искали локомотив, который участвовал в аварии на железнодорожном переезде.

На прошлой неделе в Нижегородской области произошла очередная авария на железнодорожном переезде. Как и во многих подобных случаях, ее спровоцировал водитель автомобиля. Водитель погиб на месте. Но чтобы установить все детали произошедшего и, главное, второго участника ДТП, следователям управления на транспорте следственного комитета пришлось потрудиться.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи станции Княжиха Пильнинского района утром в районе 07:20. По предварительной информации, причиной аварии стала невнимательность автомобилиста. В результате происшествия водитель 1994 года рождения погиб», — сухо говорится в сообщении главного управления МВД по Нижегородской области. Но, как удалось выяснить телеграмм-каналу Mash, второго участника ДТП — то есть, собственно, локомотива — на месте аварии не обнаружилось.

Следователи несколько дней искали локомотив, который и совершил столкновение с автомобилем. Ни в одном из депо области в первые сутки после аварии найти «пострадавший» поезд так и не удалось, в итоге сотрудникам прокуратуры пришлось изучать весь график прохождения поездов на данном участке за утро того дня, когда произошла авария со смертельным исходом.

Ни в управлении МВД по Нижегородской области, ни в следственном комитете корреспонденту ЗР не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, отметив лишь, что, как и большинство таких аварий, она произошла по вине водителя автомобиля.

На прошлой неделе в Сети оказалось видео, на котором водитель «уазика», решив переехать ж/д пути в неположенном месте, до последнего пытается спасти автомобиль от надвигающегося поезда.





Аварии с участием поездов чаще всего происходят на переездах. Поэтому Минтранс хочет обязать собственников автодорог оснащать все ж/д переезды видеокамерами.

Фото: Сергей Вдовин/Интерпресс/ТАСС