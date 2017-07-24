Новый кроссвэн Mitsubishi: 205 мм над землей

Пока что новая модель даже не имеет названия — его объявят 10 августа на автосалоне в Джакарте. Производство начнется осенью этого года.

Год назад фирма Mitsubishi уже показывала в Джакарте новый кроссвэн, но то был концепт, а в этом году на выставке представят серийную версию модели, которая на данный момент условно называется Next-Generation MPV. Производиться автомобиль будет на индонезийском заводе Mitsubishi в Бекаси и предназначен в основном для местного рынка, однако мировой статус премьеры позволяет надеяться, что кроссвэн со временем доберется и до других стран.

Новинка позиционируется как бюджетная и сочетающая в себе преимущества компактвэнов и кроссоверов. От последних у нее, однако, есть только 205-миллиметровый дорожный просвет, привод же — исключительно передний, двигатель — 1,5-литровый бензиновый (мощность не называется), коробка передач — 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый автомат.

При компактных габаритах (длина — 4475 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1700 мм) в салоне обещаны семь полноценных мест. Место водителя оформлено очень консервативно, едва ли не строже, чем у новинок Subaru, зато экстерьер — буйный полет фантазии дизайнеров на пресловутую Х-тему, которую Mitsubishi эксплуатирует наравне с АВТОВАЗом.

В России бюджетный кроссвэн с «тремя бриллиантами» приглянулся бы многим, но, мягко говоря, устаревший силовой агрегат указывает на то, что автомобиль предназначен для совсем уж непритязательного в плане динамических качеств потребителя — есть подозрение, что Лада Ларгус и то порезвее будет…

В апреле на российский рынок вернулся внедорожник Mitsubishi Pajero IV.

В марте Mitsubishi представила на Женевском автосалоне новый компактный кроссовер Eclipse Cross, продажи которого начнутся в России в 2018 году.

Фото: Mitsubishi