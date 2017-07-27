КАМАЗ запатентовал руль 2011 года

КАМАЗ запатентовал новый мультифункциональный руль, эскизные изображения которого появились в базе Роспатента. Никакой информации о том, на какие модели и когда будет устанавливаться руль, пока нет.
Однако знатокам коммерческого транспорта запатентованное рулевое колесо может показаться знакомым: именно такое было установлено в один из концептов седельного тягача КАМАЗ-5490, который компания показала еще в 2011 году. Тогда публике представили два варианта: один на базе кабины Mercedes—Benz Axor, а второй — разработанный на КАМАЗе в сотрудничестве с южнокорейской инжиниринговой компанией DMEC. Правда, на новом рулевом колесе добавились кнопки на верхних спицах, а также изменилась форма шильдика в центре рулевого колеса.
В итоге в серийное производство пошел вариант с кабиной немецкого грузовика — сегодня их производят в Набережных Челнах по полному циклу со сваркой и окраской.
Зачем Камскому автогиганту понадобилось патентовать мультируль собственной разработки, неизвестно. В пресс-службе предприятия корреспонденту ЗР не смогли прокомментировать появление патента в базе. Вероятнее всего, новый руль предназначен для нового поколения магистральных тягачей, которое КАМАЗ может представить еще до 2020 года.
- Помимо грузовиков на КАМАЗе работают и с инновационными технологиями. Здесь разработали беспилотный автобус, который будет возить пассажиров во время чемпионата мира по футболу.
- КАМАЗ — бессменный лидер российского рынка тяжелых грузовиков, а его модели регулярно входят в Топ-5 самых востребованных грузовых автомобилей.
Фото: Роспатент, «За рулем.РФ»