КАМАЗ запатентовал руль 2011 года

В базе Роспатента обнаружились эскизные рисунки мультифункционального руля. Вероятнее всего, такой руль появится либо на обновленных моделях завода, либо уже на новом поколении магистральных тягачей.

КАМАЗ запатентовал новый мультифункциональный руль, эскизные изображения которого появились в базе Роспатента. Никакой информации о том, на какие модели и когда будет устанавливаться руль, пока нет.

Однако знатокам коммерческого транспорта запатентованное рулевое колесо может показаться знакомым: именно такое было установлено в один из концептов седельного тягача КАМАЗ-5490, который компания показала еще в 2011 году. Тогда публике представили два варианта: один на базе кабины Mercedes—Benz Axor, а второй — разработанный на КАМАЗе в сотрудничестве с южнокорейской инжиниринговой компанией DMEC. Правда, на новом рулевом колесе добавились кнопки на верхних спицах, а также изменилась форма шильдика в центре рулевого колеса.

Такой руль был установлен на концепт КАМАЗ-5490 собственной разработки российского завода.

В итоге в серийное производство пошел вариант с кабиной немецкого грузовика — сегодня их производят в Набережных Челнах по полному циклу со сваркой и окраской.

Зачем Камскому автогиганту понадобилось патентовать мультируль собственной разработки, неизвестно. В пресс-службе предприятия корреспонденту ЗР не смогли прокомментировать появление патента в базе. Вероятнее всего, новый руль предназначен для нового поколения магистральных тягачей, которое КАМАЗ может представить еще до 2020 года.

Концепты КАМАЗ-5490б, показанные в 2011 году. Слева — грузовик с кабиной Mercedes-Benz Axor, справа — модель совместной разработки с корейской DMEC.

Помимо грузовиков на КАМАЗе работают и с инновационными технологиями. Здесь разработали беспилотный автобус, который будет возить пассажиров во время чемпионата мира по футболу.





КАМАЗ — бессменный лидер российского рынка тяжелых грузовиков, а его модели регулярно входят в Топ-5 самых востребованных грузовых автомобилей.

Фото: Роспатент, «За рулем.РФ»