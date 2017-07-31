Академия МВД проверит автопробег ее выпускников на Land Cruiser'ах

Выпускники волгоградской Академии МВД устроили заезд на дорогих внедорожниках по улицам города. Руководство вуза пообещало разобраться, хотя и не нашло в видео «массовых нарушений ПДД».

Будущие защитники правопорядка из Академии МВД в Волгограде решили отметить окончание учебы заездом на нескольких внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado по центру города.

На попавшем в интернет видео они проезжают по одной из улиц, причем, судя по всему, блокируют движение другого автотранспорта. Машины, из которых высовываются будущие полицейские, двигаются не быстро, но их никто не опережает.

После разразившегося скандала руководство академии было вынуждено выступить с официальным заявлением, в котором говорится, что по указанию ректора вуза Владимира Третьякова будет проведена проверка.

Впрочем, в сообщении подчеркивается, что в опубликованном видео «фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии не допущено». Возможно, в руководстве академии просто не знают о необходимости пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле.

Практически такой же случай произошел с выпускниками московской Академии ФСБ, которые устроили автопробег по московским улицам на Mercedes — Benz G-класса . По некоторым данным, всем участникам предложили либо отправиться на несколько лет на Чукотку, либо подать рапорты об увольнении.



— . По некоторым данным, всем участникам предложили либо отправиться на несколько лет на Чукотку, либо подать рапорты об увольнении. У автохамов и стритрейсеров смогут конфисковывать автомобили. Такой законопроект готовят в Госдуме.

Фото, видео: YouTube