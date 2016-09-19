Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX: названы рублевые цены

Компания Mitsubishi объявила цены на компактный кроссовер ASX, который возвращается на российский рынок после почти двухлетнего перерыва.

Российское представительство Mitsubishi анонсировало рублевые цены на обновленный кроссовер ASX, продажи которого возобновляются 21 августа этого года. Автомобиль будет доступен с 1,6- и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 117 и 150 л.с. соответственно. При этом менее мощный вариант сочетается исключительно с механической коробкой передач и передним приводом, а второй — только с вариатором и полным приводом.

Базовая комплектация Inform обойдется в 1 099 000 рублей. Она включает: две подушки безопасности, ABS, светодиодные задние фонари, 16-дюймовые штампованные колеса, регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, тканевый салон, регулировку водительского сиденья по высоте, электростеклоподъемники, аудиоподготовку (4 динамика), кондиционер, дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров.

Цены на обновленный Mitsubishi ASX

Комплектация Цена, руб. 1 1.6 2WD INFORM MT 1 099 000 2 1.6 2WD INVITE MT 1 139 990 3 1.6 2WD INTENSE MT 1 189 990 4 2.0 4WD INTENSE CVT 1 339 990 5 2.0 4WD INSTYLE CVT 1 479 990

После обновления кроссовер получил переднюю часть в общей стилистике компании Mitsubishi — Dynamic Shield, в салоне появились новый руль, кожух центрального туннеля и улучшенная шумоизоляция. Все кроссоверы на наш рынок будут поставляться с японского завода компании.

В середине августа первые автомобили получат дилеры на Дальнем Востоке, а к середине сентября обновленный Mitsubishi ASX доберется и до остальных российских регионов.

Продажи марки Mitsubishi на российском рынке уверенно растут. Так, в мае они поднялись на 34%, до 1476 штук, а в июне — на 22%, до 1712 штук.

В июле этого года на российский рынок вернулся другой кроссовер — Nissan объявил о возобновлении продаж модели Juke.

Фото: Mitsubishi