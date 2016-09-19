Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX: названы рублевые цены

Российское представительство Mitsubishi анонсировало рублевые цены на обновленный кроссовер ASX, продажи которого возобновляются 21 августа этого года. Автомобиль будет доступен с 1,6- и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 117 и 150 л.с. соответственно. При этом менее мощный вариант сочетается исключительно с механической коробкой передач и передним приводом, а второй — только с вариатором и полным приводом.
Базовая комплектация Inform обойдется в 1 099 000 рублей. Она включает: две подушки безопасности, ABS, светодиодные задние фонари, 16-дюймовые штампованные колеса, регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, тканевый салон, регулировку водительского сиденья по высоте, электростеклоподъемники, аудиоподготовку (4 динамика), кондиционер, дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров.
Цены на обновленный Mitsubishi ASX
|
|
Комплектация
|
Цена, руб.
|
1
|
1.6 2WD INFORM MT
|
1 099 000
|
2
|
1.6 2WD INVITE MT
|
1 139 990
|
3
|
1.6 2WD INTENSE MT
|
1 189 990
|
4
|
2.0 4WD INTENSE CVT
|
1 339 990
|
5
|
2.0 4WD INSTYLE CVT
|
1 479 990
После обновления кроссовер получил переднюю часть в общей стилистике компании Mitsubishi — Dynamic Shield, в салоне появились новый руль, кожух центрального туннеля и улучшенная шумоизоляция. Все кроссоверы на наш рынок будут поставляться с японского завода компании.
В середине августа первые автомобили получат дилеры на Дальнем Востоке, а к середине сентября обновленный Mitsubishi ASX доберется и до остальных российских регионов.
- Продажи марки Mitsubishi на российском рынке уверенно растут. Так, в мае они поднялись на 34%, до 1476 штук, а в июне — на 22%, до 1712 штук.
- В июле этого года на российский рынок вернулся другой кроссовер — Nissan объявил о возобновлении продаж модели Juke.
Фото: Mitsubishi