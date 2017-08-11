Власти Подмосковья пожаловались на кражи муляжей автомобилей ДПС

В этом году в Московской области начали установку новых муляжей автомобилей ДПС. Они объемные и оснащены светодиодами, которые имитируют работу спецсигналов. Такие «дурилки картонные» почему-то очень понравились ворам.

«Предупреждать, а не только наказывать», — решили власти Московской области и установили на дорогах порядка 100 муляжей автомобилей ДПС нового поколения. Объемные макеты выглядят как полицейский Ford Focus. Они оснащены двумя светодиодами, имитирующими работу спецсигналов.

Такие макеты установили в наиболее опасных местах на 10 трассах, что тут же повлекло снижение аварийности: водители снижают скорость, принимая макет за настоящий автомобиль ГИБДД. Но такие макеты, возможно, из-за мигающих диодов постоянно привлекают внимание воров.

«Сейчас порядка 100 муляжей автомобилей ДПС с проблесковыми маячками. На них водители реагируют, сбрасывая скорость. Муляжи воруют. Украли уже больше 10. Мы их восстанавливаем, заказываем новые», — цитирует агентство РИАМО министра транспорта области Игоря Трескова.

Кроме предупреждения аварийности в Московской области активно развивают и «карательный» способ борьбы с нарушителями. К концу этого года количество камер фиксации нарушений ПДД, работающих на дорогах региона, будет увеличено до 1,2 тысячи.

  • В июне этого года в ряде населенных пунктов максимально разрешенная скорость была снижена до 50 км/ч.

  • Весной 2017 года был отменен приказ, запрещавший сотрудникам ГИБДД использовать ручные радары.

Фото: ГУВД МВД РФ по Московской области

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Комментарии (2)

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Сколько стоит это придорожное пугало?
Может нанять ряженых с большой надувной полосатой палкой, дешевле обойдутся для карманов налогоплательщиков..

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Так надо было ставить муляжи ЛаЖы Весты — она и в «живом„-то виде угонщикам неинтересна, а уж в виде муляжа...
Они б еще муляж Лансера X поставили, умники:)

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