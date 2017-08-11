Власти Подмосковья пожаловались на кражи муляжей автомобилей ДПС

«Предупреждать, а не только наказывать», — решили власти Московской области и установили на дорогах порядка 100 муляжей автомобилей ДПС нового поколения. Объемные макеты выглядят как полицейский Ford Focus. Они оснащены двумя светодиодами, имитирующими работу спецсигналов.
Такие макеты установили в наиболее опасных местах на 10 трассах, что тут же повлекло снижение аварийности: водители снижают скорость, принимая макет за настоящий автомобиль ГИБДД. Но такие макеты, возможно, из-за мигающих диодов постоянно привлекают внимание воров.
«Сейчас порядка 100 муляжей автомобилей ДПС с проблесковыми маячками. На них водители реагируют, сбрасывая скорость. Муляжи воруют. Украли уже больше 10. Мы их восстанавливаем, заказываем новые», — цитирует агентство РИАМО министра транспорта области Игоря Трескова.
Кроме предупреждения аварийности в Московской области активно развивают и «карательный» способ борьбы с нарушителями. К концу этого года количество камер фиксации нарушений ПДД, работающих на дорогах региона, будет увеличено до 1,2 тысячи.
- В июне этого года в ряде населенных пунктов максимально разрешенная скорость была снижена до 50 км/ч.
- Весной 2017 года был отменен приказ, запрещавший сотрудникам ГИБДД использовать ручные радары.
Фото: ГУВД МВД РФ по Московской области