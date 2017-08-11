Власти Подмосковья пожаловались на кражи муляжей автомобилей ДПС

Школа опытных водителей: 4 секунды до столкновения Вот вы наверняка считаете себя умелым водителем... Скорее всего, так и есть. Однако давайте проверим, что вы сделаете в обычной, часто встречающейся дорожной ситуации. Трасса М-1 «Беларусь»: за что будут брать деньги? М-1, или, как ее по привычке называют, Минское шоссе, которое и сейчас по качеству отличается от многих трасс, станет в скором времени современной даже по европейским стандартам. И — частично платной. Просили не занимать: в Россию вернулись очереди на автомобили Продажи новых машин в последние месяцы превосходят самые оптимистичные прогнозы, и даже в разгар отпускного сезона авторынок не сбавляет обороты. В результате впервые за много лет дилеры столкнулись с дефицитом популярных моделей, которые далеко не всегда есть в наличии в нужном цвете и комплектации. За какими автомобилями сегодня выстроились очереди и почему производители не спешат наращивать поставки?