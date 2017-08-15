Спортивная версия Лады Весты получит два двигателя

Стали известны некоторые технические характеристики и детали самой мощной серийной версии седана Lada Vesta, которая получит приставку Sport в названии.

Lada Vesta Sport

АВТОВАЗ готовится к производству самой мощной версии седана Lada Vesta Sport, которую представил еще в прошлом году. Несмотря на это, технические характеристики модели были до сих пор неизвестны.

Судя по фотографиям предсерийного варианта, на котором ездит генеральный директор Lada Ижевск Михаил Рябов, седан получит 1,8-литровый бензиновый двигатель. Силами отделения Lada Sport его форсируют до 149 л.с. На силовом агрегате появятся новые распредвалы, впуск и выпуск, будет перепрограммирован блок управления двигателем. Кроме того, у Lada Vesta Sport будет и более доступный вариант, который получит 1,6-литровый двигатель мощностью 140 л.с. Им сегодня оснащается Lada Kalina NFR.

Под капотом установлен форсированный до 149 л.с. 1,8-литровый двигатель

Не исключают в Lada Sport и подготовки экстремальной версии с форсированным до 180 л.с. 1,8-литровым двигателем. Однако такой вариант если и пойдет в серию, то станет эксклюзивным.

Седан Lada Vesta Sport получит более мощные тормоза (задние будут также дисковыми), иные пружины и амортизаторы, которые сделают подвеску более жесткой, сообщает паблик RCI в соцсети Вконтакте. У седана будет оригинальный аэродинамический пакет. На фотографии салона заметны сиденья с развитой боковой поддержкой, которые также появятся и на серийной версии.

В Lada Vesta Sport будут установлены сиденья с развитой боковой поддержкой и спортивный трехспицевой руль

Производство Lada Vesta Sport планируется начать в феврале следующего года, а у дилеров первые автомобили должны появиться в апреле 2018 года.

Этой осенью начнут продавать универсалы Lada Vesta SW и SW Cross . Последний получит топовую комплектацию Exclusive , некоторые детали о ней уже известны.

и . Последний получит топовую комплектацию , некоторые детали о ней уже известны. Кроме спортивной версии у седана Lada Vesta может появиться и вариант Cross , с увеличенным клиренсом и защитным обвесом. Такой концепт завод показал в прошлом году.

Фото: instagram.com/vesta_cars