Спортивная версия Лады Весты получит два двигателя

Стали известны некоторые технические характеристики и детали самой мощной серийной версии седана Lada Vesta, которая получит приставку Sport в названии.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta Sport
Lada Vesta Sport

АВТОВАЗ готовится к производству самой мощной версии седана Lada Vesta Sport, которую представил еще в прошлом году. Несмотря на это, технические характеристики модели были до сих пор неизвестны.

Судя по фотографиям предсерийного варианта, на котором ездит генеральный директор Lada Ижевск Михаил Рябов, седан получит 1,8-литровый бензиновый двигатель. Силами отделения Lada Sport его форсируют до 149 л.с. На силовом агрегате появятся новые распредвалы, впуск и выпуск, будет перепрограммирован блок управления двигателем. Кроме того, у Lada Vesta Sport будет и более доступный вариант, который получит 1,6-литровый двигатель мощностью 140 л.с. Им сегодня оснащается Lada Kalina NFR.

Под капотом установлен форсированный до 149 л.с. 1,8-литровый двигатель
Под капотом установлен форсированный до 149 л.с. 1,8-литровый двигатель

Не исключают в Lada Sport и подготовки экстремальной версии с форсированным до 180 л.с. 1,8-литровым двигателем. Однако такой вариант если и пойдет в серию, то станет эксклюзивным.

Седан Lada Vesta Sport получит более мощные тормоза (задние будут также дисковыми), иные пружины и амортизаторы, которые сделают подвеску более жесткой, сообщает паблик RCI в соцсети Вконтакте. У седана будет оригинальный аэродинамический пакет. На фотографии салона заметны сиденья с развитой боковой поддержкой, которые также появятся и на серийной версии.

В Lada Vesta Sport будут установлены сиденья с развитой боковой поддержкой и спортивный трехспицевой руль
В Lada Vesta Sport будут установлены сиденья с развитой боковой поддержкой и спортивный трехспицевой руль

Производство Lada Vesta Sport планируется начать в феврале следующего года, а у дилеров первые автомобили должны появиться в апреле 2018 года.

  • Этой осенью начнут продавать универсалы Lada Vesta SW и SW Cross. Последний получит топовую комплектацию Exclusive, некоторые детали о ней уже известны.
  • Кроме спортивной версии у седана Lada Vesta может появиться и вариант Cross, с увеличенным клиренсом и защитным обвесом. Такой концепт завод показал в прошлом году.

Фото: instagram.com/vesta_cars

Спортивная версия Лады Весты получит два двигателя
Спортивная версия Лады Весты получит два двигателя
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (12)

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Ещё бы посмотреть, как мощность согласуется с вектором.
180-сильный короткобазовый ФИАТ-500 Abarth хорошо стоит на ногах и плотно тянет вверх до 220 км/ч.
А как у Весты с этим обстоит?
Не загуляет ли на асфальтовой колее, нарезанной фанатиками шипованной резины? Если замотает на вялом векторе, страшное дело, уже не поймаешь.

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0

Сиденье водительское на фото какое то продавленное, словно пробег уже за 100 000 км

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0

экстримальная мощность — аж 180 л.с. Веста хорошая машина, но вот такие приставки как спорт, нфр, ассоциируются явно не со 180 л.с.

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0

«Не исключают в Lada Sport и подготовки экстремальной версии с форсированным до 180 л.с. 1,8-литровым двигателем.»

Интересно, какой момент будет у двигателя и какая КПП будет стоять? Насколько понимаю, нынешняя КПП выдерживает 200 Нм.
Матвей, Вам об этом что нибудь известно?

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+1
Баронин Сергей

ВАЗовская рассчитана на 170 Hm.

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+1
Lumi

И на вечное гудение, да, Люмичка?)

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0
Каплан Илья

Каклан, сейчас идёт обсуждение крутящего момента, что это такое- можете найти в интернете.

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0

Вот еще интересно узнать, какой ценник получит это угробище, и каким тиражом разойдется.

Тут ведь как: все расходы на эти псевдоспортпонты размажутся ровным слоем по конечной сооимости других ЛаЖ.

Заводу тут 430 лямов выделяют, и вообще всячески поддерживают, чтобы не сдох, а он форсированныные движки в ЛаЖу Весту засовывает — это ж самое гдавное для завода в состоянии «почти умер и сокращаю 4К человек».

Гадкие лицемерные распильщики.

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-6
Каплан Илья

Илья, вам бы экономику подучить. Предугадывая ответ, скажу сразу что я не поклонник Ваза.
Это обычная оптимизация расходов. Зачем кормить дармоедов, если меньшее количество человек сделает такое же количество продукции. И это не только к авто относится.

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0
Безымянный

Теперь вопрос: зачем было этих дармоедов ранее нанимать?
И кому это тут надо подучить экономику?
И почему увольнение этих дармоедов осуществляется за счет бюджетных средств?

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0

Хорошая новость!

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0
fedor062

Для кого?:)))

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0