Volkswagen готовит еще один дешевый кроссовер

В концерне Volkswagen вернулись к идее создать субкомпактный кроссовер по мотивам концепта Taigun, который показали еще в 2008 году.

Volkswagen Taigun

Концептуальный субкомпактный кроссовер Volkswagen Taigun показали еще в 2008 году, однако серийного воплощения он так и не получил. В руководстве компании долго взвешивали все «за» и «против» и в итоге пришли к выводу, что модель получается слишком дорогой.

Связано это с тем, что Taigun планировалось создать на базе городского субкомпакта Volkswagen up!. Последний, в свою очередь, создан на собственной платформе, а в его конструкции используется множество компонентов, которые не применяются на других моделях. В результате себестоимость Taigun получалась слишком высокой для того, чтобы быть конкурентным на рынке.

Однако взрывной интерес к дешевым субкомпактным кроссоверам и успех таких моделей, как, например, Renault Kwid, который хорошо продается в Индии, или Ford EcoSport — в Латинской Америке, заставили специалистов Volkswagen вновь вернуться к чертежным доскам.

Volkswagen Taigun

По данным немецкого журнала Auto Bild, идеи, показанные в Taigun, будут воплощены в серийном переднеприводном кроссовере, который получит имя T-Track. Его длина не превысит 3,8 м, а в качестве силовых агрегатов будут использоваться исключительно 3-цилиндровые атмосферные и турбированные двигатели. Машину должны представить в 2020 году, а продаваться она будет исключительно на развивающихся рынках, таких как Индия, Бразилия и Аргентина.

На следующей неделе Volkswagen рассекретит свой самый доступный кроссовер T-Roc, созданный на базе хэтчбека Polo.

Одновременно Volkswagen избавляется от моделей, продажи которых невысоки. К примеру, через пару недель будет прекращено производство трехдверки Scirocco.

Фото: Volkswagen