Немецкая министр экологии пересела из электромобиля на Мерседес

Борцы за экологию в Европе получили удар исподтишка: новый министр экологии земли Северный Рейн-Вестфалия отказалась от Теслы.

Электромобиль Tesla Model S 90D в качестве служебного автомобиля был куплен предшественником нынешнего министра экологии федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Йоханнесом Реммелем. Его подвергли критике за столь большие траты на служебный транспорт (эта версия Tesla в Германии стоит около 110 тыс. евро), но в ведомстве объяснили, что только в таком варианте экологически чистый электромобиль имеет достаточный запас хода для разъездов министра.

Новая министр экологии региона Кристина Шульц Фокинг находилась в числе самых ярых критиков Реммеля, заявляя, что он потратил на автомобиль слишком много денег. В итоге, буквально через два дня после того, как она заняла свой пост, она сменила электромобиль на представительский седан Mercedes—Benz S500 Hybrid. Правда, эту версию тоже можно назвать экологичной, ведь она оснащена гибридной силовой установкой.

В министерстве и этому шагу нашли оправдание: манера езды и характер разъездов Фокинг уменьшают запас хода Теслы до 300 км, а зарядка электромобиля занимает слишком много времени. Это заметно осложняет планирование поездок главы ведомства. И сама Фокинг, и представители ведомства предпочитают не распространяться о том, что новая машина обошлась налогоплательщикам в сумму более 100 тыс. евро.

У Tesla вообще сложные взаимоотношения с правительством Германии. Когда в стране объявили программу по поддержке экологически чистого транспорта, предоставляя субсидии в 4000 евро при покупке электромобилей, Tesla была исключена из списка льготных машин, так как стоимость электромобиля была ограничена 60 тыс. евро. Тогда в Tesla пошли на хитрый шаг, заявив в стране лишь базовую версию по цене как раз 60 тыс. евро, а все остальные варианты предлагали в качестве опции. В итоге оппозиция обвинила правительство в финансировании зажиточных немцев, покупающих дорогие автомобили.

Германия планирует пойти по пути Великобритании, которая решила полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания (включая гибриды).

В Mercedes — AMG уверены, что и «заряженные» автомобили могут быть гибридными: отделение запустит целую линейку моделей с такими силовыми установками.

Фото: Daimler