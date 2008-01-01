Первый лимузин Бориса Ельцина выставили на продажу

В Сети появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz S-класса Pullman, который использовался для официальных и неофициальных мероприятий первым президентом России Борисом Ельциным.

В объявлении указано, что это лимузин не заводского бронирования, а прошедший через руки специалистов компании Trasco Bremen, оснащенный 5-литровым двигателем мощностью 320 л.с. и автоматической коробкой передач.

За автомобиль 1994 года выпуска с пробегом 60 тыс. км продавцы просят 19 790 000 рублей. Сама машина находится в одном из салонов по продаже элитных иномарок в Санкт-Петербурге. При этом за основу был взят автомобиль заводского бронирования, а в Trasco Bremen, которая в 90-е годы поставила множество автомобилей для кремлевского гаража, занимались доводкой узлов и агрегатов, а также отделкой интерьера.

«Эта машина использовалась в кремлевском гараже в годы правления первого президента Российской Федерации, Ельцина Бориса Николаевича. На этом автомобиле он лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и неофициальные встречи», — добавляет продавец в объявлении, размещенном на auto.ru.

Судя по сноске «один владелец», лимузин попал к продавцам напрямую из транспортного управления хозяйственной части Федеральной службы охраны (бывший ГОН, Гараж особого назначения). На кадрах хроники 90-х годов действительно можно обнаружить светло-голубой лимузин Mercedes—Benz, из которого выходит Борис Ельцин. Так что, вероятнее всего, на данном экземпляре действительно передвигался первый президент России.

В Сети продается еще один лимузин Бориса Ельцина, на этот раз заводской Pullman , подаренный ему Гельмутом Колем. За него продавец хочет ни много ни мало 500 тыс. евро.

, подаренный ему Гельмутом Колем. За него продавец хочет ни много ни мало 500 тыс. евро. Для первых лиц государства и чиновников высшего ранга в России создаются автомобили проекта «Кортеж». Уже известны двигатели, цены и конкуренты будущих российских «членовозов».

Фото: auto.ru