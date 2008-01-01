В центре Москвы появится больше платных парковок

Власти столицы приняли решение увеличить количество парковок в центре города. До конца года здесь появится 5000 дополнительных мест. Конечно же, все они будут платными.

До конца этого года в Москве появится почти 5000 дополнительных парковочных мест. Причем речь идет не о платных парковках на улично-дорожной сети, на которых можно бесплатно оставлять автомобили по воскресеньям и платить с поминутной тарификацией, а об отдельных сооружениях.

Всего в этом году в Москве планируется ввести 25 парковочных объектов на 4906 машиномест. Из них 23 являются подземными паркингами в жилых и нежилых домах, в них будет 4817 мест. Также заработают две плоскостные стоянки на Рогожском Валу и Добровольческой улице. Там можно будет припарковать 89 автомобилей.

В прошлом году в центре появилось 4171 парковочное место, а в 2018-м сделают еще 5,5 тысячи.

Ранее в Москве открылись четыре новые плоскостные парковки со шлагбаумами. Две из них работают по месячным абонементам, на двух других действует почасовая оплата. Они способны вместить 300 автомобилей.

Из-за множества парковок и соответствующих знаков власти Москвы решили провести эксперимент по сокращению их числа. Чтобы водители не путались, в столице решили отмечать ведомственные парковки голубой разметкой.

Ранее стало известно, что как минимум четверть парковок в реновационных кварталах будет платной.

Фото: пресс-служба правительства Москвы