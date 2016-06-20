Lada Vesta подорожает в сентябре

АВТОВАЗ в скором времени увеличит рекомендованные розничные цены на свою вторую по популярности модель — седан Lada Vesta.

В сентябре автогигант объявит о повышении цен на все версии и комплектации своей второй по популярности модели — Lada Vesta. Исключением не станет и двухтопливный вариант Lada Vesta CNG. Прибавка в цене составит 9000 рублей.

Самая доступная версия, Lada Vesta в комплектации Classic с 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач, будет стоить 554 900 руб. (+1,6%), а топовая обойдется в 744 900 руб. (+1,2%).

Информацию о повышении цен газете «Ведомости» сообщили представители двух дилерских центров, которые получили соответствующие письма от АВТОВАЗа, а также источник близкий к компании. Причины повышения цен не называются. На момент подготовки данного материала корреспонденту ЗР не удалось связаться с представителями пресс-службы завода.

Любопытно, что осенью должны были начаться продажи универсала Lada Vesta SW, так что не исключено, что именно с выводом новинки связана коррекция цен и на седан.

АВТОВАЗ в этом году повышал цены только один раз — в начале года подорожали все модели завода, тогда Lada Vesta подорожала на 3,2%. В июне президент завода Николя Мор заявил, что АВТОВАЗ до конца года не будет повышать цены на свои автомобили, однако за последние месяцы российский рынок показывает признаки восстановления. К тому же поставленную цель занять 20% российского рынка новых легковых автомобилей завод практически выполнил: в июле она достигла 19,9%.

На этой неделе президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.

В первом полугодии средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль в России выросла на 3,3%, до 1,34 млн руб.

Фото: АВТОВАЗ