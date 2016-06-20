Lada Vesta подорожает в сентябре

АВТОВАЗ в скором времени увеличит рекомендованные розничные цены на свою вторую по популярности модель — седан Lada Vesta.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

В сентябре автогигант объявит о повышении цен на все версии и комплектации своей второй по популярности модели — Lada Vesta. Исключением не станет и двухтопливный вариант Lada Vesta CNG. Прибавка в цене составит 9000 рублей.

Самая доступная версия, Lada Vesta в комплектации Classic с 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач, будет стоить 554 900 руб. (+1,6%), а топовая обойдется в 744 900 руб. (+1,2%).

Информацию о повышении цен газете «Ведомости» сообщили представители двух дилерских центров, которые получили соответствующие письма от АВТОВАЗа, а также источник близкий к компании. Причины повышения цен не называются. На момент подготовки данного материала корреспонденту ЗР не удалось связаться с представителями пресс-службы завода.

Любопытно, что осенью должны были начаться продажи универсала Lada Vesta SW, так что не исключено, что именно с выводом новинки связана коррекция цен и на седан.

АВТОВАЗ в этом году повышал цены только один раз — в начале года подорожали все модели завода, тогда Lada Vesta подорожала на 3,2%. В июне президент завода Николя Мор заявил, что АВТОВАЗ до конца года не будет повышать цены на свои автомобили, однако за последние месяцы российский рынок показывает признаки восстановления. К тому же поставленную цель занять 20% российского рынка новых легковых автомобилей завод практически выполнил: в июле она достигла 19,9%.

  • На этой неделе президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что топовая версия Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.
  • В первом полугодии средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль в России выросла на 3,3%, до 1,34 млн руб.

Фото: АВТОВАЗ

Lada Vesta подорожает в сентябре
Lada Vesta подорожает в сентябре
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (65)

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Они же сперва Андерсона уволили для того чтобы цена была ниже (он якобы закупал много импортных деталей). Ну вот вам Мор — закупает больше отечественного а цена растёт. Причём именно Бу смог запустить это лучшее авто в мире в производство. Где же логика?

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0

пора всем на китайские мотоциклы садится..расход 3 литра на сотню, налог 300 рублей, осаго 600)) мотоцикл от 60 тр))

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0

Ваз собирает денежку с покупателей на выходное пособие уволенным работникам

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-1
Wiking

Не остался в стороне и Ford, который поднял цены седана Fiesta на 0,9–1,2%, хэтчбека Fiesta на 0,9–1,1%, седана Mondeo на 0,7–1,0%, кроссовера EcoSport на 0,8–1,3%. Популярный Focus (седан, хэтчбек, универсал) подорожал на 0,5–2,6%.

А эти то куда гнут? :)

www . finanz . ru/novosti/lichnyye-finansy/avtoproizvoditeli-podnyali-ceny-na-ryad-populyarnykh-modeley-1002260594

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0
Demitrius

Так форд вначале года цены то опускал

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0
Wiking

ссылка

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0
Wiking

Так и ВАЗ опустит, если Ладу начнут покупать также уныло, как форды :)

Опускать цены автопроизводители могут только от безысходности.

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0

хороша коррекция цен к выходу универсала. молодцы. повышайте дальше!!!!

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0

Худая весть.

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+3

К чему вопить о подорожании ВАЗов на 3% когда инфляция в стране даже официальная выше.

Коммуналку в среднем на 8% подняли, продукты выросли ещё выше, а машины должны были вдруг подешеветь что ли?)

Очевидно, что автопроизводители жертвуют маржой, чтобы зацепиться за рынок.

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+2
Demitrius

«инфляция в стране даже официальная выше» — а с чего она вдруг берётся?

Коммунальщики/продавцы/изготовители:"Бензин/свет/газ подорожали — надо поднять цены"

Нефтянники/газовики/энергетики:"Ой, всё подорожало, надо поднять цены на бензин/газ/свет"

Ну, давай, изложи нам "экономические" причины постоянного подорожания всего и вся в рашке, кроме жадности всяких сечиных и т.п.

И заодно расскажи, почему в других "энергетических сверхдержавах" и неэнергетических несверхдержавах цены на всё стабильны и зачастую — снижаются?

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+1
Олег Смирнов

Товарищ, ты явно ошибся адресом со своими вопросами :)

Инфляция это факт, который ты можешь либо принять, либо дальше ныть о том, какая нехорошая страна тебе досталась. Но ни в том, ни в другом случае ничего не поменяется.

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0
Demitrius

Инфляция в paшке — это обычное вopoвство.

Я выбираю другой вариант — работать над тем, чтобы свалить из paшки (и скатертью мне дорожка, знаю)

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0
Олег Смирнов

Типичный пример нашего менталитета «хорошо там, где нас нет».

И ничего что чтобы хорошо жить в «развитых странах» там пахать надо ещё больше, чем в России. Главное ведь обкакать своё гнездо :)

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0
Олег Смирнов

Там Капланов в руководство страной не пускают

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0
Безымянный

...и поэтому народ ездит не на волокушах ваз, а на автомобилях;)

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-1
Олег Смирнов

на разном ездят.

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+1
Demitrius

1) Это не вопли — это факт.

2) Могли бы и подождать.

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0
СерЖ

Факт подорожания написан в статье.

А вопли идут от комментаторов в стиле — О, ужас, скоро веста по цене мерседеса! :)

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0
Demitrius

Демагои жертвуют логикой, чтобы зацепиться языками:)

ВАЗ у нас, типа, «отечественный» «производитель».

Так с чего же ЛаЖа Веста дорожает?

Рубль стабилен, комплектующие закуплены ранее на 100500 лет вперед. С чего подорожание?



Бензин так тоже по 10–20 копеек помтепенно растет. А за 5 лет в московском регионе 95-й с 28 до 40 рублей за литр подорожал — могу показать чеки.



Подорожание ВАЗиков — очередной звоночек.

Потихоньку эти бракоделы движутся к миллиону.



Но есть проблема: Все равно сливают корейцам.

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+1
Каплан Илья

Немного подкинем [у нас не ругаются] на вентилятор? В чем именно? По ценам — да. По остальным пунктам не всё однозначно)))

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0
Маковейчук Михаил

Не всё однозначно? Ок, убедите меня сменить мой автомобиль на новенькую Весту:

Исходные данные:

Имеем Форд Мондео, купленный мной в июле 2012-го новым. Сейчас пробег 70000 и его цена на вторичке тыщ 750 (максимум). Что в нём есть за эти деньги:

Мотор 2.3 161 л.с.

Коробка-автомат Aisin (Япония)

Просторнейший салон

Биксеноновые фары (oфuгuтельно дальнобойные)

Двухзонный климат-контроль — которым я могу управлять... голосом. Да-да. Назвать нужную мне температуру, например 22.5 — и машина выставит эту температуру.

Также я могу просто сказать — «Позвонить Лёхе (или Тане, или Катюхе)» — и авто послушно начнёт набирать номер Лёхи (или Тани, или Катюхи) из записной книжки в моём телефоне.

Что имеем ещё?

Комфортабельная подвеска и изумительная управляемость. Отличные тормоза и прекрасный внешний вид.

Кст, в этой Весте, зеркало тоже с автоматическим затемнением, чтоб не слепили сзади?

А дефлекторы вентиляции на дверных стойках для задних пассажиров тоже есть?

Про кучу мелочёвки типа круиз-контроля и т.д. и т.п., и явно лучшее звучание магнитолы (в данной комплектации — не базовая фордовская и даже не обычная Sony, а премиумная Sony), где, опять же, можно менять радиостанции, просто называя их голосом (или также голосом переключаться с радио на флешку или CD и выбирать номер трека), даже лень вспоминать.

Как и про дизайн интерьера, приборной панели и качество пластика.

Чуть не забыл упомянуть про вентиляцию удобнейших кресел (и спинки, и сидушки... летом — кайф... обогрев, ессно, тоже есть) с регулируемым поясничным упором.

Теперь убедите меня сменить всё это на маленькую тесненькую Ладу Весту с чахлым моторчиком в любой комплектации? )))

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0
Олег Смирнов

Знатно похвалился :)))

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0
Каплан Илья

Потому что инфляция.

Или будете утверждать что когда бакс стабильно был по 35, инфляции в России не было?

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0
Demitrius

А причём здесь бакс в «енергетической свэрхжержаве»?

Не припоминаю, чтоб в Европе, Японии или ОАЭ цены менялись в зависимости от бакса.

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0
Олег Смирнов

В том то и дело, что не причём. Это был ответ Каплану, который пытается приплести бакс к подорожанию Весты :)

Инфляция была и есть. А обесценивание рубля в 2014 году её лишь ускорило.

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0

Да просто хотят сбыт простимулировать — чтоб народ в страхе начал раскупать.))))

Ну а подорожание вазов — это обычное дело. Причину они всегда выдумают. Как нефтянники с подорожаниями бензина:"подорожал — потому что подорожал".

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+2
Олег Смирнов

Я бы сказал «просимулировать» сбыт.

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-3
Каплан Илья

Да не, щас экономные, но не умные, купят лишнюю сотню машин. Правда, потом будет затишье. Но ваз сначала отчитается о росте продаж и эффективности потраченных средств, а потом снова начнёт клянчить у правительства денежки. И получит их. И далее — по кругу.

Хотя, в принципе, производитель спустившийся с 800 тыщ производимых авто до 300 тыщ сбыт может только симулировать.

Интересно узнать у вазофилов — почему народ больше не хочет отдавать деньги вазу и покупать по 800 тысяч его прекраснейших автомобилей ежегодно?

И что нужно, чтоб сбыт ваза вырос хотя бы до 500 тысяч, кроме запрета на владение нормальным автомобилем?

Но лично я в такой ситуации буду пользоваться автобусами и такси. Но ваз всё равно не куплю. Мне на моём мондео хотя бы ездить приятно. Просторно и комфортно. А на волокуше в чём кайф? В овладевании мастерством подрезания оконных уплотнителей?

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-1
Олег Смирнов

Откуда столько ненависти к ВАЗу?

Вы же написали что у вас отличный автомобиль, прекрасно на нём ездите, всем довольны. Что не так то? Чем он вам на больную мозоль наступил?)

Просто обычно когда у человека всё хорошо, он не так себя не ведёт, как вы. Что-то не так с мондео или жена изменила?

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0

В сентябре обычно все дорожает, не только веста.

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+3
Михайлов Иван

Но Весте-то с чего дорожать? Рубль стабилен, да и сама Веста «отечественная». Какова же причина?

Не расскажете?

Или и правда — как с бензином?

«Подорожала потому что подорожала»?

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-2
Каплан Илья

Гуглите слово инфляция — там всё написано.

Ответить#
0
Demitrius

Гуглите слово «демагогия».

Это про вас.

Ответить#
-1
Каплан Илья

Демагогия — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону, с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках (софизмах).

Почему про меня?

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0
Demitrius

Потому что он не знает) теперь знает значение слова демагогия.

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+1

Как печалтно нынче живется проплаченным ВАЗофилам.

Всю неделю новости про бракоВАЗ такие отстойные, что даже не протроллить:)))

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-4
Каплан Илья

Всю неделю идёт обсуждение о Каклашкенной выходке в Петербурге.)))



Каклаша, ты зачем крышу на Крестовском испортил? )))

Ответить#
+3
Борисыч

Слишком толсто, Обдрисыч, слишком толсто:)

Ответить#
-4
Каплан Илья

Да не расстраивайся так, Каклашка, вот орнитологи выступили в твою защиту в эфире Спорт ФМ: «У нас вообще нет птиц, которые способны разрушить крышу стадиона — ни ворона, ни чайка, ни тем более тупой баклан (это птица очень низкого уровня интеллекта) не будут этого делать. » )))

Ответить#
+2
Борисыч

Да мне-то чего расстраиваться, Обдрисыч?



ВАЗ — сливает.

ВАЗофилы — сосут:)



Благодать)

Ответить#
-1
Каплан Илья

Каклашка, т.е. ты рад поддержке твоей личности со  стороны орнитологов?)))))))

Вот только зачем ты опять транслируешь свои ЛГБТшные фантазии? Они никому не интересны, не позорься дальше! )))

Ответить#
0

Сколько прибавят корейцы?

Ответить#
+3
Безымянный

Вот конкретно на момент написания вашего коммента — нисколько:)

Ответить#
-3
Каплан Илья

«На сайте Коммерсант.ру была размещена информация, касающаяся повышения цен на автомобили. Однако она носит лишь прогнозирующий характер. Стопроцентной гарантии указанных диапазонов повышения пока нет. Ожидаются следующие изменения: Модельный ряд АвтоВАЗа подвергнется повышению цен на 3%. Исключение составит Lada Vesta. Увеличение стоимости данной модели будет производиться в рамках 10 000 рублей. Стоимость автомобилей УАЗ поднимется на 2–3%. На 5% повысится стоимость автомобилей Hyundai и Land Rover. Volvo поднимет цены на внедорожники и легковые авто, выпущенные в 2016 году. Диапазон повышения составит от 3% до 5%. Стоимость автомобилей Skoda вырастет на 3%. Причины повышения цен на автомобили в 2017 году: Переход на экологический стандарт „Евро-5“. Рост курса иностранной валюты. Замещение импорта.»



С ВАЗом они не ошиблись. Ждем Солярис от 655 в комплектации мечта барабанщика Каплана?

Ответить#
+3

В этой новости всё прекрасно. Особенно в сочетании с этой.

На поддержку сотрудников АвтоВАЗа правительство выделило 440 млн.рублей.

Даешь Жигули по цене Мерседеса!:)

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-1
Алексей

Не расскажите, какую взаимосвязь вы нашли между подорожанием Лады Весты в связи с инфляцией и поддержкой уволенных работников Автоваза за счёт переобучения?

Честно, прям интересно стало :)

Ответить#
0

у пса зарулевского пердак полыхает =))) открыл методичку и давай высеры постить, которые ни на букву не отличаюся один от другого))) проститутка форумная)

Ответить#
+3
Безымянный

Вы отрицаете, что ВАЗ хочет поднять цены?:)

Или вы против чего-то другого так эмоционалтно протестуете?)))

Ответить#
-3

Как понимаю, еще толком ничего не известно... Тогда почему в заголовке это звучит как уже свершившийся факт?

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+1
Безымянный

Тухлая отмазка.

Ответить#
-3

ВАЗофилы, вы чего, совсем тупые?

Это ж не ЗР цены на ЛаЖу поднял, а бракоВАЗ:)

Вы не на тех орете:)))))))

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-2
Каплан Илья

Им без разницы на что или кого орать, самое главное — орать.

Ответить#
0
Wiking

Ааа, ну тогда ладно, пусть орут. Разрешаю.

Ответить#
0
Каплан Илья

Опять корона жмёт... Интересно, какого размера корона, раз сжимает мощность размером с фундук.

Ответить#
0

Какая неожиданность:)



И как сразу взвыли проплаченные одноразовые безымянные ВАЗофилитики:)))))



Обидно им, они троллят, троллят по методичке, размер премии за троллинг подсчитывают в уме, а тут вдруг раз — суровая реальность:

То Айфоня признает, что бракоВАЗ поддерживается из бюджета, то сам бракоВАЗ цены поднимет, и ЛаЖа Веста уже не кажется такой «хорошей за свои деньги»....



Тяжела жизнь у платных пропагандонов — с реальностью бодаться больно:))))



Обтекайте снова:)

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-4
Безымянный

Да это давно ясно, что у них предвзятое отношение к ладе, и на их мнение в этом вопросе всем [у нас не ругаются] глубоко)

Все нормальные и уважающие себя издания, как и блогеры всевозможные давно отметили, что веста вполне стоит своих денег. Ток ЗР со своим псом какланом пытаются всех убедить в обратном)) Но все тщетно... продажи растут, с появлением универсала есть все шансы вырваться на первое место.

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0
Безымянный

Забыли заметить «проплаченные блогеры» :)

Как вы примерно:)



А вот АЕБ, например, показывает, что ЛаЖа слила Рио:)



Это у безымянных ВАЗофилов называется «продажи растут»:)))))



Интересно, почему цены на ВАЗики растут, продажи — «растут», а 4К руко*опов с завода увольняют?



Что-то не сходится.

Да еще на поддержание этих руко*опов выделят 440 лямов бюджетных денег.



С чего это?)

Ответить#
-3
Каплан Илья

Безусловно, проститутка Илюша — не проплаченный блогер. Он лучше. Он совершенно не видит разницу в цене между Рио и Вестой. А они примерно на столько и отличаются по комплектациям и возможностям. Вот когда Рио будет стоить ровно как Веста, приходи, обсудим. Еще бы статистику собрать по 3–5летним авто... Весту сложно обсуждать, т.к. никто не знает, что с ней бывает через 5 лет и 150 тыс.км. пробега.

Ответить#
+1
Сысой Сысуевич

Дубль

Ответить#
-3
Сысой Сысуевич

Конечно сложно, она до 150 ткм не доедет.

А вывод можно сделать уже сегодня

Ответить#
0
Сысой Сысуевич

Как эмоционально:)

Но опять все мимо:)



Хронология новостей:

ВАЗ сливает корейцам (при том, что корейцы дороже)

ВАЗ спонсируют из бюджета,

ВАЗ поднимает цены.



«Совпадение? Не думаю!» (с) Кисель



А, да...

ВАЗофилы сосут:)



(Мы все знаем, что бывает с Вестой после 45К пробега:)

Думаете, после 150 (если доживет) будет лучше?)

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-2
Каплан Илья

Яйцеголовый, в сентябре дорожает все. Так что твои китайско-корейские одноразовые автомобильчики по любому будут дорожать каждый час. И не на 3 процента) )) Ибо в убыток работать никто не будет а удешевлять уже некуда все из фольги и вторичного пластика) ))) и с китайским мотором) )) рыдай, передай привет собакоедам) ))))

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+2
Михайлов Иван

Иван, вы б не позорились, что ли))

Пока что у нас дорожает только 0-разовая ЛаЖа Веста:))

Кстати, насчет «Фольги» — в краштесте АР Солярис хоть на балл, но обошел ЛаЖу:)))

То есть, ЛаЖа-то по сути еще больше из фольги:)))

ВАЗофил снова слил;)

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0
Безымянный

Вы только и умеете жевать, мычать и [у нас не ругаются]

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0
Wiking

Еще они умеют обвинять во всем корейцев:



ЛаЖа плохо продается — виноваты корейцы.

ЛаЖа разваливается на 45К пробега — виноваты корейцы.

У ЛаЖы выпуск прогорел — проклятые корейцы!

ВАЗ анонсирует подорожание ЛаЖы — уу, проклятые корейцы, это они виноваты!



Так скоро выяснится, что и Кеннеди, и Немцова, и того перебежчика-депутанта в Киеве тоже замочили проклятые корейцы:)))

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0