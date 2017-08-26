В  России меняют правила проезда круговых перекрестков

Министерство внутренних дел подготовило поправки в Правила дорожного движения, меняющие правила проезда перекрестков с круговым движением.

В 2010 году в российские Правила дорожного движения внесли изменения, дающие на перекрестках с круговым движением приоритет тем, кто уже находится на кругу. Но на въездах на такие перекрестки должны быть установлены знаки 2.4 «Уступи дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Властям понадобилось всего семь лет для понимания того, что по сути ничего не изменилось. Поэтому весной этого года первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов поручил подготовить законопроект, который даст безусловное преимущество тем водителям, которые уже въехали на круг. Такое правило действует в большинстве развитых стран, поэтому инициатива гармонизирует национальные Правила дорожного движения и европейское законодательство.

Накануне на сайте публикации проектов нормативно-правовых актов появился законопроект, подготовленный и внесенный МВД. Он добавляет в ПДД новый пункт в части правил проезда нерегулируемых перекрестков:

«13.11.1. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, обозначенный знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку»

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня водители двояко воспринимают действующие нормы, что приводит к пробкам и авариями, а схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся не только от региона к региона, но и в одном городе могут быть круговые перекрестки с разными приоритетами.

Общественное обсуждение данного законопроекта продлится до 8 сентября, после чего ему предстоит пройти все коридоры власти. В случае оперативной работы всех ведомств новые поправки могут быть внесены в ПДД еще до конца этого года.

В апреле этого года более половины опрошенных читателей сайта «За рулем» одобрили эту инициативу, согласившись с тем, что установление безусловного приоритета для тех, кто уже находится на кругу, поможет водителям лучше ориентироваться на дороге.

  • В Госдуме предложили не подвергать водителей административному аресту за неуплату штрафов.
  • С другими актуальными для водителей грядущими изменениями в законодательстве можно ознакомиться здесь.

Фото: Сергей Вдовин/ТАСС

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Комментарии (23)

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У нас многие вообще по кругу ездить не умеют, тупо срезают его по кратчайшему пути, пересекая без поворотника несколько полос сначала к центру, а потом от центра к съезду.

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+1

Распилооткатный браковаз слил корейцам.

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+1
Роман

Не, ну хорош! кахлана салоеда хватает! :-)

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-2

"...но и в одном городе могут быть круговые перекрестки с разными приоритетами..." — это вот и есть правильно, т.к. учитывает реальные потоки. Очень напомнило про соревнования на забивание гвоздя головой в стену: "Военная кафедра была снята с соревнований, т.к. п/п-к Бензобаков пробил стену шляпкой вперед".

Вообще они по ходу тупо от скуки прикалываются...чем-то хоть надо заниматься между подсчетом собственных совокупных семейных доходов..."Игорь Шувалов и 100 млн.$

Как активы вице-премьера прирастали этажами в гостинице "Москва". Оригинал "Ведомости", 24.01.2014.

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+3
ghgjgh

А ты не завидуй!

Ты работай, чтоб как у него было! Слабо?

А по теме: видать начитавшийся таких статей на пл. Конституции мне жип чуть в борт не влетел.

Редкий случай, когда я жалею, что был на Мерсе, а не на Тахо с кенгом!

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-2
:-)

Свою военную пенсию я в 42-а года получил, пока твои мама с папой кому-то «завидовали» в мацкве, чтоб твою «тыкалку» новой мафынкой заткнуть. Плоскостопие залечивай.

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0

«Водители», которые двояко воспринимают ПДД, это не водители, это ездуны. Не так уж сложно разобраться в одном предложении, которое определяет правила проезда круга.

А, если честно, то я бы вообще отказался от понятия «приоритет при проезде перекрёстка с круговым движением». Тогда будет всё понятно, есть знаки, руководствуйся ими, нету знака — правило «помеха справа»

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+4
ВАЗофил

Именно это и приводит к путанице. Почему введение единообразия кам кажется неправильным?

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+4
dmikar

Например, тем что согласно этой инициативе получается приоритет у помехи СЛЕВА (т.к. круг главный без каких-либо знаков приоритета), что противоречит всем принципам правостороннего движения.

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-3
dmikar

Потому что круг кругу рознь. Бывают такие места, где через круг с одного въезда на один выезд идёт сплошной поток. А другие примыкающие загружены незначительно. Если заставить поток пропускать, пусть даже редкие авто, то может образоваться затор по основному направлению.



На обычных перекрёстках мы ведь спокойно руководствуемся знаками! А чем круг лучше?

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+1
ВАЗофил

У меня в городе несколько колец и только на одном таком перекрёстке кольцо не главное. Через этот перекрёсток проходит главная дорога, хороший такой поток, если сделать на нём кольцо главным, лучше не будет однозначно.

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+2
ВАЗофил

Исходя из этой логики правильнее сделать правило по умолчанию — круг имеет преимущество. А где это необходимо, можно знаками менять приоритеты, например, определяя главные направления.

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+1
dmikar

Но это же шило на мыло получится. Хотя, некая экономия на знаках определенно будет.

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0
dmikar

Знак круговое движение автоматически ставит в приоритет тех кто на кругу,в противном случае это перекресток без кругового движения со знаками приоритета,по моему все элементарно.

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0

Вопрос, несомненно, архисложный. И как наши законодатели умудрились всего за 8 лет до законопроекта дойти непонятно. Видимо думали не переставая о кругах на дорогах без сна и выходных. Осталось немного — принять. Думаю если депутаты продолжат работать в таком ударном темпе лет через десять и мы будем ездить по кругу по главной. )))

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+5

Нафиг не надо. Вполне хорошо то, что есть сейчас. У нас, например, на многих перекрестках главный круг приведет только к ухудшению ситуации.

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0
Dmitry_D

Эта проблема решается иной расстановкой знаков приоритета.

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-1
Обыватель

Вот именно. Зачем огород-то городить? Где надо кольцо главное — поставить знак, где надо по-другому — соответствующие знаки. А так бредятину хотят ввести — в отсутствие знаков приоритета все руководствуются правилом помехи справа. А тут получается, что помеху справа надо пропускать, кроме кругового движения. Зачем лишняя путаница? Заняться им там нечем в ГАИ, не нарушителей же ловить, лучше придумать как еще жизнь осложнить и добавить аварийных ситуаций.

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+4
Обыватель

Эта проблема решается иной конструкцией перекрёстков и развязок.

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0
Wazawai

Платить за это вы будете? Всё бабло в масквабаде оседает, там всё в шоколаде: ещё при «не оправдавшем доверия» понастроили мама не горюй. А в регионах асфальт ещё советский лежит.

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0

вот прицепились они к этому кругу

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+1

Что то совсем затупили там наверху. Поставить камеры видеофиксации и с завтрашнего дня ввести круговое движение по часовой стрелке. Штрафы за встречку потекут рекой.

Всему учить надо... Даже обдурить по нормальному не могут.

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+8
робот

В Воронеже, ещё в середине/конце 90-х был круг с часовой стрелкой! Мусарьё ( по другому этих гнид назвать нельзя) там дняли и ночевали. Слава богу, теперь всё по-людски.

Но вводить круг главным просто потому, что он круг — нельзя. В Воронеже половина, наверно, перекрёстков с круговым движением, и такая мера приведёт к проблемам, о которых кто-то здесь уже высказался: разнозначимые примыкания вступят в конфликт, придётся вешать светофоры, а это убивает саму идею кругового движения — кстати, есть в Воронеже и такой перекрёсток, есть подобный в Липецке, есть (или были) такие в Москве.

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-1