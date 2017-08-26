В  России меняют правила проезда круговых перекрестков

Министерство внутренних дел подготовило поправки в Правила дорожного движения, меняющие правила проезда перекрестков с круговым движением.

В 2010 году в российские Правила дорожного движения внесли изменения, дающие на перекрестках с круговым движением приоритет тем, кто уже находится на кругу. Но на въездах на такие перекрестки должны быть установлены знаки 2.4 «Уступи дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено».

Властям понадобилось всего семь лет для понимания того, что по сути ничего не изменилось. Поэтому весной этого года первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов поручил подготовить законопроект, который даст безусловное преимущество тем водителям, которые уже въехали на круг. Такое правило действует в большинстве развитых стран, поэтому инициатива гармонизирует национальные Правила дорожного движения и европейское законодательство.

Накануне на сайте публикации проектов нормативно-правовых актов появился законопроект, подготовленный и внесенный МВД. Он добавляет в ПДД новый пункт в части правил проезда нерегулируемых перекрестков:

«13.11.1. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, обозначенный знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку»

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня водители двояко воспринимают действующие нормы, что приводит к пробкам и авариями, а схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся не только от региона к региона, но и в одном городе могут быть круговые перекрестки с разными приоритетами.

Общественное обсуждение данного законопроекта продлится до 8 сентября, после чего ему предстоит пройти все коридоры власти. В случае оперативной работы всех ведомств новые поправки могут быть внесены в ПДД еще до конца этого года.

В апреле этого года более половины опрошенных читателей сайта «За рулем» одобрили эту инициативу, согласившись с тем, что установление безусловного приоритета для тех, кто уже находится на кругу, поможет водителям лучше ориентироваться на дороге.

В Госдуме предложили не подвергать водителей административному аресту за неуплату штрафов.

С другими актуальными для водителей грядущими изменениями в законодательстве можно ознакомиться здесь.

Фото: Сергей Вдовин/ТАСС