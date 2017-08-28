Мошенники нашли способ обмануть камеры в Москве

В столице участились случаи фиксации камерами автомобилей с подложными номерами. Так, в штрафных постановлениях, например, Ford Focus превратился в Porsche Cayenne.

Чтобы не платить штраф за нарушения правил дорожного движения, фиксируемых камерами в Москве, некоторые водители начали устанавливать на свои автомобили подложные номера. Причем, судя по всему, они даже не утруждают себя тем, чтобы подыскать подходящий автомобиль (так называемый двойник).

Так, один из жителей города отправился на дачу в Калужскую область, где провел две недели. Вернувшись в Москву, он обнаружил в почтовом ящике несколько писем с постановлениями о штрафах за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, работающими в автоматическом режиме. Причем все нарушения были совершены не в Калужской области, где находился автомобиль, а в Москве.

Приглядевшись к фотографиям, москвич с удивлением обнаружил, что на фотографиях изображен не его Ford Focus, а Porsche Cayenne. Всего таких штрафов пришло 11, все они были совершены в период с 30 июня по 30 июля.

«Мне пришло 11 штрафов — все за превышение скорости, — рассказал газете „Известия“ москвич. — Первое нарушение произошло 30 июня, а последнее — 30 июля. Водитель Porsche оказался лихачом — любил гонять по улицам города с большой скоростью. Рекорд нарушитель установил 7 июля на Мичуринском проспекте — 119 км/ч».

Все постановления были подписаны инспектором ГИБДД, а нарушения зафиксированы комплексами «Стрелка-СТ». При этом инспектор даже не удосужился как следует вглядеться в фотографии: по базам данных за этим номером числится Ford Focus, а на одной из фотографий сзади четко читается надпись «Cayenne».

Естественно, москвич отправился в Главное управление ГИБДД по Москве, где опротестовал штрафы. Любопытно, что одновременно с подачей заявления неизвестный на Porsche Cayenne прекратил нарушать ПДД. Либо же в ГИБДД просто не стали выписывать постановления о штрафах на Ford Focus с такими же номерами.

Эксперты говорят, что оборудование для изготовления государственных номеров в кустарных условиях стоит около 300 тыс. руб. Из-за того, что его довольно легко приобрести, изготавливать подложные номера может практически кто угодно.

В пресс-службе ГУ ГИБДД МВД по Москве признали неоднократные факты использования поддельных номеров, но статистика по таким случаям при фиксации нарушений камерами ПДД не ведется.

В подобных случаях эксперты советуют написать сразу несколько заявлений: в Управление собственной безопасности МВД, чтобы наказать сотрудника, подписавшего постановление о штрафе, на имя начальника регионального управления ГИБДД с требованием отменить штрафы, в прокуратуру, чтобы она проследила за исполнением служебной проверки. Но в первую очередь заявление об использовании поддельных номеров стоит подать в полицию, чтобы она занялась розыском транспортного средства преступника.

  • В скором будущем выдавать номера будут не отделы ГИБДД, а сразу автодилеры.
  • За установкой, в том числе и подложных, номеров в Москве следят и пешие инспекторы АМПП. Недавно ведомство решило увеличить их число до 300 человек.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Комментарии (15)

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Отловить бы парочку таких «умников», да хлебальники разбить в мясо — другим уроком будет

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=) Добряк

все в твоих руках. Поймай, разбей в мясо. Правда есть вариант, что сам будешь котлетой;)

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Этому способу уже лет так 7 или сколько там камеры уже существуют

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Darkmatter

Взять белую бумагу самоклейку, напечатать цифр или букв, и клеить по одной на каждой стоянке. Пришёл, снял, выкинул и поехал дальше.

Зачем с номерами возиться?

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робот

здесь речь не про стоянку, а пр езду с подложными номерами

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"...написать на имя начальника регионального управления ГИБДД с требованием отменить штрафы"

Новая трасса М11 «Москва — Санкт-Петербург» с расчетной скоростью движения 150 км/ч. А там сколько?

Куда украли у потребителя 20 км/ч? Куда написать, чтобы отменили ограничения и штрафы?

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Перевернули всё с ног на голову. Не граждане нарушают закон, а высосанные из пальца запреты делают добропорядочных граждан нарушителями.

«Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка.»

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+4

В полицию заявлять всегда! Сегодня он под камерами нарушает, а завтра и в криминале может засветиться, а потом доказывал что не верблюд.

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0
Lumi

Люмичка, вы лижите, лижите вротенбергопопу.

Откуда вы знаете, может, это он и был в том Каене — отмазывать придется потом:)

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+2
Каплан Илья

Да не придется, каклан, я то своей головой думаю и высказываю исключительно своё мнение, которое- не продается. Как раз не продается, это отличительная черта моего мнения от твоего.

В общем, прекращай хвастаться своей основной деятельностью, всем и так известен под твоих занятий.

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0
Lumi

Это вы начальству своему расскажете при получении новейшей методички по вротенбергозадолизанию:)

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+1
Каплан Илья

По этому делу даже методички выпускают? Какой серьезный подход! Хотя это типично для контор уровня гаража.

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В заголовке стоит уточнить когда изобрели. Способ известен ещё с тех времён когда появились первые камеры.

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+1

«Изготавливать подложные номера может практически кто угодно»

Это все что нам нужно знать об эффективности работы пилиции в целом и  ГИБДД — в частности.



Не удивлюсь, если штрафы заставят-таки заплатить владельца Фокуса. А чего? У водителя Каена наверняка либо папа директор чего-то там, либо он сам — какой-нибудь директор.



Нашу праваохранительную систему впору в левоохранительную переименовывать.

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Каплан Илья

Очередной говорун? Вопрос не в том, что номер левый, а в последствиях. Давай, баклан, т.е. Каплан, расскажи, как надо работать :)

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