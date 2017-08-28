Россияне снова полюбили китайские автомобили

На отечественном рынке наблюдается всплеск интереса к автомобилям китайских автопроизводителей.

Автомобили китайских брендов во время падения продаж на российском рынке в целом просели сильнее своих конкурентов от именитых автопроизводителей. Однако с общим восстановлением рынка интерес наших автолюбителей к машинам из Поднебесной начал расти.

В июле, а это третий подряд результативный месяц для «китайцев», продажи производителей из КНР выросли на 5% и составили 2468 единиц.

В общем объеме продаж лидером остается Lifan, правда, показывая отрицательную динамику продаж: в прошлом месяце продажи автомобилей этой марки упали на 6%, до 1298 машин. На втором месте Chery с результатом 4484 автомобиля (+11%), замыкает тройку лидеров Geely с показателем 226 автомобилей, что на 7% меньше.

В пятерку, по данным агентства «Автостат», также вошли автомобили марок Haval, которых было продано 140 штук, и Changan с результатом в 95 штук, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее. Следом расположились Zotye (58 шт.; +61%), Foton (50 шт.), FAW (48 шт.; —38%), DFM (45 шт.; —49%), BAW (12 шт.; —20%), Brilliance (12 шт.; —80%).

За первые семь месяцев в России было продано 16 192 автомобиля китайских марок, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Лидер среди китайских автопроизводителей — Lifan этой осенью привезет в Россию новый недорогой кроссовер.

Прогресс и агрессивность китайских компаний заставили беспокоиться даже канцлера Германии Ангелу Меркель, которая увидела в автомобилях из КНР реальную угрозу экономике своей страны.

Фото: Lifan